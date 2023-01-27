2023台北國際書展／【兒童主題館】海泱泱～3D圖導覽搶先曝光！

2023 台北國際書展 兒童主題館 海泱泱～3D圖導覽搶先曝光！

繼去年大受親子歡迎的「森出沒兒童主題館」，帶領大小朋友一同經歷森林的體驗，今年兒童主題館「海泱泱」，以五感體驗，帶領親子從立體結構、平面意象和文字作品等各面向探索海洋的可能。

今年由種籽設計策劃的「海泱泱兒童主題館」，展館以國產材柳杉搭建16邊形，仿如圓形劇場之幾何木構造，藉由16個海洋生物為線索，包括座頭鯨、抹香鯨、白海豚、鸚鵡螺、飛魚、鱟等海洋生物為引，啟發無邊想像，加上文學與科學影像和訊息交織，同時以五感規劃，展館處處充滿海洋意象與想像力。

來到海泱泱，可以感受繪畫的童心、美術的真情、工藝的手感、知識的基底、閱讀的路徑、互動的趣味等，讓海洋滋養在台灣陸地上的每個海洋之子。不論面對高深莫測的泱泱大海，抑或如船般巨大的鯨魚，都提供了超過陸地所能給的想像，以及感受人的渺小而自謙。其中，海洋生物講台語的設計，融入聲音元素，介紹16種海洋生物的台語唸法，以插圖圖卡顯示海洋生物中文、台羅拚音並配合生物圖案，於展場現場，掃QRcode即可聆聽學習。

●本文為 台北書展基金會授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「【兒童主題館】海泱泱～3D圖導覽搶先曝光！」，未經同意，請勿轉載。