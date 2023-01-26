2023台北國際書展／閱讀多重宇宙 五感體驗全開

今年來書展，除了看書、買書，還可以用不同的方式來體驗書！由文化部主辦、台北書展基金會承辦的2023第31屆台北國際書展，於1月31日至2月5日在台北世貿中心一館舉行。今年書展以「閱讀的多重宇宙」為核心精神，引領愛書人再次相聚，體驗書籍的無窮力量，除了見證波蘭主題國世界發明史的關鍵時刻，在親子最愛的「海泱泱兒童主題館」啟發對海洋的無限想像，來「數位主題館」可搭乘通往不同閱讀宇宙的候車亭，去探索數位閱讀和紙本閱讀的異同，甚至將閱讀大翻轉到煙塵喧囂的工地，「讀字工地」超過40場精彩講座，讓大家重新在自己的工地裡建構屬於自己的閱讀風景。

2023台北國際書展最熱鬧的週末之夜，也是全民一起參與的重頭戲！「傾聽異音」書展主題之夜，在策畫人李明璁打造下，今年力邀在不同領域獨占鼇頭的超級貴賓，各自以不同母語為愛書人朗讀共享，將最後15分鐘的彩蛋時間，留給現場愛書民眾上台分享，2月３日(五)19:30起，這場集創作者和閱讀者愉悅充電與驚豔尋寶的派對，就要熱鬧登場！

主題之夜掀高潮 傾聽異音多族群

台灣在容納多元族群的努力令人激賞！而透過「傾聽」所展現的好奇、開放、同理，便是欣賞差異、構成多元文化的核心。今年主題之夜以「傾聽異音」為主題，由社會學家李明璁擔任總策劃，獨立音樂人沈宣萱、獨立編舞家李秀芬為朗讀配樂、編舞，各領域菁英級嘉賓同台獻聲，分享多元語言和觀點的聆賞經驗。

驚喜的是，這場為讀者獻聲的嘉賓們各個大有來頭，包括公視台語台名主持人兼作家鄭順聰、台灣首位聽障模特兒王曉書，以及廣播人、主播、歌手及電影人等創作表演者，甚至波蘭詩人瑪珍娜·博古米拉·基拉爾（Marzanna Bogumila Kielar）也應邀現身為讀者朗讀，現場參與讀者將可一次聽到來自各地不同母語朗讀的美妙，包括：華語、台語、客語、原住民族語言、新住民語言、臺灣手語及波蘭語。

海泱泱兒童主題館 五感啟發海洋想像

繼去年大受親子歡迎的「森出沒兒童主題館」，帶領大小朋友一同經歷森林的體驗，今年兒童主題館「海泱泱」，以五感體驗，帶領親子從立體結構、平面意象和文字作品等各面向探索海洋的可能。

今年由種籽設計策劃的「海泱泱兒童主題館」，展館以國產材柳杉搭建16邊形，仿如圓形劇場之幾何木構造，藉由16個海洋生物為線索，包括座頭鯨、抹香鯨、白海豚、鸚鵡螺、飛魚、鱟等海洋生物為引，啟發無邊想像，加上文學與科學影像和訊息交織，同時以五感規劃，展館處處充滿海洋意象與想像力。

來到海泱泱，可以感受繪畫的童心、美術的真情、工藝的手感、知識的基底、閱讀的路徑、互動的趣味等，讓海洋滋養在台灣陸地上的每個海洋之子。不論面對高深莫測的泱泱大海，抑或如船般巨大的鯨魚，都提供了超過陸地所能給的想像，以及感受人的渺小而自謙。其中，海洋生物講台語的設計，融入聲音元素，介紹16種海洋生物的台語唸法，以插圖圖卡顯示海洋生物中文、台羅拚音並配合生物圖案，於展場現場，掃QRcode即可聆聽學習。

數位主題館 現實幻想交融體驗

今年數位主題館，呼應 2023 年台北國際書展的主題「閱讀的多重宇宙」，將展區打造成通往不同閱讀宇宙的列車候車亭，同時透過三種情境式展區設計及一個體驗區，讓讀者透過數位內容平台閱讀⾶⾏器，以現實與幻想交融的感官體驗，探索數位閱讀與紙本閱讀的異與同。

三種情境式展區設計，包括：以數位０與１替您輕盈負重的「腦力的行動健身房」，或遠離都市喧囂，用數位閱讀帶您到數千年前的侏羅紀原野，與恐龍相伴下暢快閱讀的「侏羅紀的閱讀時光」。最後一個展區情境設計，「閱讀是台時光機」洋溢穿梭古今的臺灣懷舊氣氛，閱讀的多重宇宙＿體驗區是以，「從掌間出發，悠遊在0與1之間的閱讀宇宙探險」。展示讀墨Readmoo、樂天KOBO、凌網HyRead及湛天Pubook等不同閱讀⾶⾏器，乘載悠游多重宇宙間的出版行星，透過不同載體都能一起航向閱讀宇宙。

文學書區 出版職人精神再現

在文青最愛「文學書區」部分，由臺灣文學館邀集九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅等人文雜誌出版社，以「文學出版的技藝/記憶」為題，希望以「文學書區」形式策略結盟聯展，呈現文學職人們的職/志業精神。

自活字印刷後，書籍出版作為文學文本傳播的最大利器，「出版」打破文本創作僅在少數人之間流傳的侷限，也在讀者與作者間搭建了橋梁，連接了兩端，增進不同領域間的對話。臺灣文學館策劃本展，以集結仍在文壇燃燒且曾獲金鼎獎「特別貢獻獎」的文學職人們、「人文藝術類雜誌獎」的文學出版社們，並從創作、編輯企劃、排版印刷、流通發行、行銷推廣、授權改編等面向，深入文學出版、文學雜誌的工作現場，向讀者揭露文學書籍背後的出版流程。

公民書區 讀字工地工寮全出籠

繼2022年好評不斷的「讀字便利店」之後，今年的公民書區變得很「工地」！獨立出版聯盟率先在世貿一館搭起「讀字工地」，NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」也開進了「台灣獨立書店文化協會」所搭蓋的「拾年工寮」裡，十足將台北國際書展開展前得歷經一陣工具聲響與煙塵，書本才能一一上架的情境，傳達得非常傳神。

今年的讀字工地準備超過40場精彩講座，讓讀者穿梭在鷹架與管線之中，與超過40間獨立出版社／人的展位互動。而NGO團體這台建築工地常見的發財車，是讓NGO團體登頂發聲的「戰車」，如今在讀字工地中成為公民發聲的舞台，讓台北國際書展的場景拉回常民生活中，讓大家在閱讀之餘，在車上一同討論議題，讓閱讀的目光得以照射平日鮮少關注的社會暗角。

至於工地中最有時光氣味的「拾年工寮」，展區的鋼骨鷹架暗示著，一間書店為讀者建構認識自我與集體的空間。隨處可見的「高壓危險」電箱，除了說明建築物需要接通水電才得以甦醒，也提醒讀者，一間書店在社會中扮演著接通知識管路的角色。「拾年工寮」除了介紹台灣獨立書店文化協會成立十年來的成果，也推出刊物《IndieReader》、《拾冊》，期盼與讀者一同窺探書業與社會的發展軌跡，重新思考、定義一間書店的價值。

書展大賞館 淨零減碳開始

2023台北國際書展邀請參展出版社及讀者共同響應淨零減碳，建議大家可以從交通、飲食、居住及展覽現場配合的事項，邀請全民一起從現在開始做起，而「書展大賞館」全館採用瑞士UV蜂巢紙版製作，沒有使用木頭及塑料，是一個環保概念主題館。

為了邁向環境永續的綠色腳步，響應節能減碳，書展自即日起開放預售票銷售，現場將全面採用交通卡入場，不另設售票亭， 2023書展於場內主要路口增設電子看板，供讀者瀏覽例如平面圖、活動節目表、參展名單等重要訊息。期望藉由電子化裝置，減少紙本文宣品印刷以愛護地球。

八大書區 首創文創桌遊區

2023台北國際書展規劃有八大書區，包括綜合書區、童書區、動漫輕小說區、國際書區、數位出版及學習區、公民及文學書區等展示多元的出版品，並首創有文創桌遊區，集中呈現，分類清楚，可透過展區標示不同顏色，方便讀者尋找喜愛的書區盡情參觀。

六個活動區 明星作家雲集

從主題廣場、藍沙龍、黃沙龍、紅沙龍、兒童沙龍及迷你沙龍，超過300場6天展期不間斷的閱讀活動，聚集國內外知名暢銷作家、插畫家、漫畫家更是吸引讀者的焦點。善用官網關鍵字查詢書展活動區及出版社活動，下載App加入我的最愛行列。

書展休息區 體驗五感多重宇宙

為搭配「閱讀的多重宇宙」，今年書展休息區以嶄新風貌亮相，並以「聽覺」、「嗅覺」、「觸覺/味覺」設計情境主題式休息區３處，透過展場設計及內容展示，提供參觀讀者更豐富的閱讀題材及參觀體驗。

寒假閱讀節 書香綿延北北基

台北國際書展與臺北市立圖書館、新北市立圖書館、基隆市立圖書館、國立臺灣圖書館，盛大串聯「2023寒假閱讀節」讓書香綿延，自1月20日起至2月12日囊括北北基近140間圖書館，舉辦波蘭主題書展、講座、電影欣賞、說故事活動與研習活動。豐富活動收錄在2023台北國際書展-線上書展「樂遊圖書館」，千萬不要錯過~

完成閱讀學習護照 雙重送閱讀好禮

深受北北基國小熱烈喜愛，2023年寒假閱讀節「閱讀學習護照」，於12月底陸續發送給各申請學校，配合台北國際書展「波蘭」主題國，精心規劃學習題，介紹波蘭歷史與地理、世界文化遺產及名人堂大考驗，完成後，還可以到北北基圖書館及台北國際書展兌換限量禮物，即日起於書展官網也能下載，歡迎多加利用。學童完成學習護照，前往北北基合作圖書館，每份護照可兌換一份獎勵，同時，1月31日至2月5日台北國際書展世貿一館，每人可換取積木造型螢光筆閱讀好禮限量一份。

寒假趣書展闖關好禮大方送

2023年第31屆台北國際書展開放全台高中、國中、小學、補習班、安親班報名參觀「寒假趣書展」活動，前100個報名團體可獲2023年台北國際書展「書展大獎」3本好書，18歲以下學生免費進場，現場可領取闖關地圖體驗七大主題館，包括有波蘭主題國館、海泱泱兒童主題館、數位主題館、書展大賞館、中小學生讀物選介主題館、CCC創作集及臺灣文學館，完成3個闖關集章，就可以到信義路大會服務台，兌換每人一份限量書展胸章及波蜜蔬果牛乳。

來不及線上報名的親子及團體，亦可由老師及家長為領隊組團，10人以上，於書展世貿一館現場報名闖關體驗，領隊可獲兩張免費VIP貴賓券。

書展電玩聯票開賣 優惠多更多

兩檔國際型實體展示活動—台北國際書展和台北國際電玩展，又要聯手開賣啦！2023台北國際電玩展將於2月2日至2月5日在南港展覽館1館舉行。凡購買書展＋電玩展預購票，可享聯票一組280元優惠價，讓熱門遊戲與國內外經典大作豐富身心靈，自即日起至2023年2月1日全台統一超商門市，限時優惠中。

每日限量好禮 滿額送水壺提袋、胸章

2023台北國際書展於年後盛大登場，今年再度祭出滿額好禮大方送，憑當日書展消費發票，累計滿500元，即可兌換書展胸章一個（五款隨機送）；累計滿1,000元，即可兌換書展宇宙太空人水壺提袋一只（兩款隨機送），每日限量，贈完為止，兌換處為信義路大會服務台。歡迎大家把限量好禮帶回家。

※書展訊息詳見官網https://www.tibe.org.tw/

●本文為 台北書展基金會授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「2023台北國際書展 閱讀多重宇宙 五感體驗全開」，未經同意，請勿轉載。