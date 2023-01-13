詩人吳晟與讀書共和國社長郭重興 談對台灣土地的眷戀與執著

詩人吳晟將他二十世紀與二十一世紀的詩作，集結成《泥土》與《他還年輕》兩本詩集。《泥土》裡滿載著吳晟的愛鄉之情，《他還年輕》則隱喻台灣為新興國家的朝氣，及對台灣未來的期許。而出版人郭重興從事出版業三十六年，他對自我工作的期許是：希望有一天也能透過出版、教育，彌平台灣不同族群「內部兩國論」的落差，完整形塑台灣意識及共同價值。

兩人將於1月14日（六）晚上七點到八點半在大稻埕的郭怡美書店對談。主題是由吳晟老師的詩作所帶出來的對於本鄉本土的依戀和永遠的回歸。

繼「他們在島嶼寫作系列三」／《他還年輕》文學紀錄片，去年八月底在各大戲院上映，長達三個月，廣受好評。十一月初詩人吳晟又推出兩部詩集：《泥土：吳晟20世紀詩集》、《他還年輕：吳晟21世紀詩集》。一部是回顧過去，另一部則是展望未來，共通的是對台灣土地的熱愛。此次的新書分享會，特別在去年底於大稻埕開幕的郭怡美書店，邀請讀書共和國社長郭重興先生對談：為什麼我們這麼愛台灣？

歡迎讀者朋友們參加，一起讀讀台灣的詩歌，感受鄉土的濃烈情感。

活動時間： 吳晟x郭重興：談對台灣土地的眷戀與執著 時間：1月14日（六）晚上19:00-20:30點 地點：郭怡美書店（地址:台北市大同區迪化街一段129號）

2022年11月初詩人吳晟又推出兩部詩集：《泥土：吳晟20世紀詩集》、《他還年輕：吳晟21世紀詩集》。（圖／郭怡美書店 提供）

2022年11月初詩人吳晟又推出兩部詩集：《泥土：吳晟20世紀詩集》、《他還年輕：吳晟21世紀詩集》。（圖／郭怡美書店 提供）