海邊卡夫卡倒數熄燈！告五人等25組歌手明日接力24小時演出

公館音樂基地「海邊的卡夫卡」Live House明年將熄燈，一念電影與海邊的卡夫卡推出「24HR FAREWELL PARTY：今夜，我們住海邊」演唱會與紀錄片募資計劃，23日起在挖貝群眾募資平台開放售票，演出名單包含1976樂團、告五人、岑寧兒、旺福、法蘭、陳如山&訊號雨、許哲珮、鄭宜農等25組表演者，接力「回娘家」參與告別演唱會。

「海邊的卡夫卡」Live House自開幕以來是孕育眾多台灣音樂人、藝文創作者，旺福說：「公館卡夫卡要和大家說再見了，我們怎麼能夠缺席呢！」鄭宜農則表示海邊的卡夫卡是她累積自己的表演經驗與粉絲的重要據點，「所以今天有這個活動當然是一定要去支持的，畢竟我是在那邊長大的啦！」

計劃發起人之一的1976樂團主唱阿凱（陳瑞凱）直呼：「24小時很硬耶！對觀眾來說也是很硬，大家把身體養好，一定要來，應該會有很多很噴淚的畫面吧。」「24HR FAREWELL PARTY：今夜，我們住海邊」12月23日於挖貝群眾募資平台正式啟售，2023年1月14日、1月15日於公館「海邊的卡夫卡」舉辦，演唱會畫面也將收錄於紀錄片中。

發起人之一阿凱提醒粉絲養好身體來同歡。圖／一念電影、海邊的卡夫卡提供 陳如山將參演24小時演唱會。圖／一念電影、海邊的卡夫卡提供 鄭宜農將參演24小時演唱會。圖／一念電影、海邊的卡夫卡提供