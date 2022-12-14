「鑠古燦今」張大千書畫特展　手繪旗袍真跡曝光！

聯合新聞網／ 台北訊
張大千手繪旗袍作品。（圖／淡江大學　提供）
張大千手繪旗袍作品。（圖／淡江大學　提供）

歲末最後一檔藝壇盛事，即將於12月15日在淡江大學揭開序幕。「鑠古燦今—書畫特展」將在淡江大學文錙中心展出。

校方表示，本次展覽由淡江大學邀同中華海峽兩岸文物交流促進會合作，由名書法家、淡江大學文錙藝術中心主任張炳煌擔任策展人，展出主要內容分有七大類，分別是「萬里江山」含潑墨畫之各式山水；「花顏靈動」以花卉構圖為主之作品；「妙像莊嚴」觀音佛祖神像；「慧定雅姿」仕女人物；「氣象開張」各式書法作品；「清風徐來」扇子雅品書畫之作；「文房清供」張大千先生自用之文房等，內容精彩，將藝壇大師張大千先生畢生卓絕畫藝與生活寫照完整呈現，猶如一部史的縮影，將開啟新局，展露無遺。

其中特別亮眼一件展品，張大千先生為夫人徐雯波女士手繪於之荷花原作，原物筆跡呈現於會場，旗袍為真絲素底衣料，在張大千先生精湛高超功力下，荷葉及花朵均栩栩如生，令人驚艷，真是難得一見的珍貴作品。

12月15日開幕當天下午將舉行學術論壇，邀請國立臺灣藝術大學書畫藝術學系黃華源、劉嘉成兩位教授及淡江大學駐校藝藝術家袁金塔教授、沈禎教授擔任與談人，從大千先生的山水創作特色、潑墨世界、書法表現、人物畫及時代意義等各角度進行論談。開放報名，歡迎民眾報名及免費參觀。更多展覽資訊詳情可至官網查詢。

展覽資訊

「鑠古燦今—張大千書畫特展」

展期：2022/12/15-2023/1/12（週一至週六 09:00-1700，週日及1月2日休館）

地點：淡水淡江大學文錙藝術中心

12月15日「鑠古燦今—張大千書畫特展」在淡江大學文錙藝術中心盛大展出。（圖／淡江大學　提供）

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