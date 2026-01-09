琅讀金句／ 找到自己的熱情所在很重要，那將是一輩子的陪伴，一個人也不孤單的存在

三十歲作者吳娮翎卻在毫無預警、沒有家族病史的情況下，被推入癌症的現實。面對每三個月的回診、三年復發高峰、五年存活率關卡，讓她意識到生命的脆弱，不再把未來視為理所當然，而是在與死亡賽跑的日子裡，選擇向死而生。這本書記錄作者從三十歲到四十歲，走過十年抗癌之路的生命實感：恐懼、失落、懷疑，也有一次次重新站起來的勇氣。

書名：《現在就出發：別把人生清單留到以後》 作者：吳娮翎 出版社：是日創意文化有限公司 出版時間：2025年12月11日

當她開始實踐人生清單，才真正領悟：最適合行動的時刻，永遠是「現在」。旅遊、購物、登山、學習心理學，甚至踏上喜馬拉雅山、抵達聖母峰基地營，她發現許多「想要」其實來自社會期待，唯有不再等待，把夢想拆成可執行的小步驟，人生才會真正動起來。以溫柔而堅定的筆觸，分享完成人生清單的十個黃金法則：勇敢說出願望、立刻行動、離開有毒關係、照顧好日常，也不要害怕去愛、去受傷，期許讀者們也都能在有限的生命裡，活出自己的故事。

【編輯推薦】

我們總以為明天還很多，很多事可以以後再想、再做就好。但作者因為罹癌，被迫直視死亡，才把人生的重心真正拉回自己身上，一步一步把那些「一直想做卻沒開始」的事完成。她用親身經歷提醒我們，如果不想留下後悔與遺憾，最好現在就開始行動吧！

圖／琅琅悅讀

