“威猛儒生”周思齊攜手Readmoo讀墨，探索運動、閱讀新篇章

Readmoo讀墨電子書昨〈28日〉由執行長龐文真偕 2025年度店長、球芽基金創辦人周思齊，一起分享近期新機計畫與年度代言系列活動，兩人笑言“威猛儒生”這個新暱稱，源於周思齊職棒選手的形象和熱愛閱讀寫作的習慣，而他對mooInk系列閱讀器的嫻熟程度，也間接促成了這次擔任2025讀墨代言人與年度店長的緣分。

周思齊分享過去讀紙本書，就習慣將感興趣的內容剪貼下來，加上筆記，濃縮成精華版，以利未來延伸運用，而這個閱讀習慣在接觸電子書和閱讀器後，變得更容易操作，像他便常用7吋mooInk Nana來讀以圖像為主的漫畫等，也用13.3吋mooInk Pro來寫論文、完成學業，尤其推薦跨裝置同步閱讀進度、劃線、註記、書籤的功能。「台灣通勤時間長，國人閱讀量普遍不足，其實非常適合推廣閱讀器。」

由周思齊擔任年度店長，Team Readmoo正式成軍，借鏡棒球賽事常見的暗號溝通，他也現場介紹了特別設計的加油手勢：用左手比出倒著的OK手勢，造型像極了Readmoo Logo上的「M」字樣，十分貼切！龐文真希望結合雙方跨界，讓更多人如喜愛棒球般自然而然地將閱讀融入生活。

Readmoo讀墨執行長龐文真和2025年度店長、球芽基金創辦人周思齊秀出專屬加油手勢。

閱讀，從喜歡的人事物開始

Team Taiwan在2024年世界棒球12強賽奪冠，影響所及，國內電子書平台不約而同在2025年423世界閱讀日都訴諸於運動和閱讀的關聯。

卸下職棒選手身分，選擇轉進比較少人耕耘的教育文化領域，無論是讀建築設計相關的書，想到藉由完善的運動場館來展現國力，抑或整合棒球教材，來持續思考台灣的定位和價值，周思齊對國球的推廣還是滿腔熱血。

他並用「一日之所需，百工斯為備」來形容運動生涯，閱讀器的打磨亦如是，期待閱讀和運動能有更深的連結。「像我就特別希望讀墨未來能專區呈現運動風格的書，我一定會努力賣書的！也請讀者持續關注店長選書專屬任務。」

備受好評的mooInk Nana推出新色「迷月白」。

雙機齊發啟動預購，5月陸續出貨

代言發表活動中，周思齊展示了兩台最新mooInk系列新機。7吋mooInk Nana彩色電子書閱讀器在眾多讀者的敲碗下，推出「迷月白」新色，預購優惠價為7,388元〈79折，定價為新台幣9,299元〉，還能同時以最低75折優惠加購保護殼、套。

10.3吋mooInk Pro 2C電子書平板則是許多彩色閱讀器愛好者引頸期盼的輕薄首選，預購優惠價為15,388元〈78折，定價為新台幣19,800元〉，可用88折優惠加購雲遊白皮套。

兩機預購期皆為2025年3月31日至4月23日，並將分別於5月中、下旬依照訂單順序出貨。詳情可參閱預購網址：https://readmoo.pse.is/7ccmd5。而讀墨 Readmoo Gogo八德概念店2025年2月開始試營運，提供電子書、電子書閱讀器及周邊商品的體驗及銷售，廣受讀者好評，在預購期間也特別於周六營業，歡迎讀者前往體驗。

7吋Nana迷月白、10.3吋Pro 2C將於3/31-4/23預購開跑。

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