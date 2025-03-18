加入OMIA PLUS春日學習行列　 總價近5萬元好禮等你拿！

全台首創訂閱制線上學習服務 OMIA PLUS，課程以微學習為主，鼓勵大家有效利用零散時間，隨時隨地輕鬆開始學習。課程拆解為30分鐘內的教學影片，學員跟著老師的課程內容，就能快速完成自己的學習作品。隨著春天到來，OMIA PLUS推出春季主題策展並邀請人氣畫家免費教學示範春日畫作，透過多元興趣學習，一起走進大自然！中華電信用戶在 3 月 31 日前於中華電信網路門市申辦 OMIA PLUS 服務，獨享月付只要 99 元優惠方案，還有機會獲得全聯禮券、春遊乘車金等總價值近5萬元好禮，並加贈1GB行動上網流量！

OMIA PLUS 目前擁有超過 1,400 個以上線上課程和700 個以上實作案例，同時每月不定時更新課程主題和教學影片，致力於帶來最豐富活潑的學習生活。三月份的春季主題策展，讓大家跟著旅遊部落客和攝影達人學習攝影技巧，拍出獨一無二的春天景致。

喜歡繪畫的朋友，可以從繪本協會沈姵君老師教授的海洋主題手繪課程中，和海洋生物暢遊海底世界，透過創作感受海洋的自由療癒與包容，除了用繪畫療癒內心，也希望喚起學員對於海洋環境的重視和保護意識。

OMIA PLUS同時將上架親子料理課程，讓爸爸媽媽可以和家中寶貝一起學習！小朋友喜愛的香酥蘋果捲、蝦仁可麗餅等料理，都可以輕鬆學會並帶著孩子一起完成，居家料理安心又美味！

配合春季活動，OMIA PLUS特別邀請超人氣課程講師─草筆水彩畫家余思瑩（阿力）加碼開課，教你畫出春季繁花盛開的風景！「草筆畫」是阿力老師獨創繪畫方式，以草本植物為筆、沾墨作畫，再以水彩上色完稿。成品既有水墨的飄渺，又有水彩的輕透，獨特風格吸引眾多粉絲喜愛。這次教學以春日景致為主，將繁花綠樹入畫，如何處理樹景構圖與層次，為繁花調彩上色，都是示範重點。前往OMIA官網登入會員，即可免費觀看本次教學影片，學員和粉絲們請別錯過囉！

養成學習習慣不僅能培養生活興趣，還能為自己創造第二份收入，打造斜槓人生。OMIA學東西提供不同專業領域的零售課程，透過線上自學，準備相關認證課程更有幫助。韓國蠟燭證照必學蠟燭課程「韓式香氛蠟燭」、成為專業整理師「達人教你用【聯想性收納】收出幸福空間」、造型師「韓星彩妝髮型全教程」、咖啡職人「咖啡入門及零基礎初階拉花藝術」等，幫助大家培養專長，重拾夢想和熱情。活動期間，還有機會獲得下午茶好禮即享券，從學習中獲得個人成就感，還能和親朋好友一同享受美好的午茶時光，讓知識與美食共創最愉悅的時刻！

活動網址：https://omia.tw/ig4ZJ

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