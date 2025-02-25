BL爆紅話題作！現象級台漫《16647》——遊戲與現實交錯，帶你走入致命吸引力

琅琅悅讀／ 春光出版
書名：《16647（1）》 作者：小河少年 Kawa 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2025年2月11日 春光出版提供
書名：《16647（1）》
作者：小河少年 Kawa
出版社：春光出版／城邦文化
出版時間：2025年2月11日 春光出版提供

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　　台漫知名創作者「小河少年Kawa」連載中的作品《16647》以具反差魅力CP、細膩情感與氛圍感強烈劇情在圈有極高人氣。其作獲得CCC追漫台 × CXC創利市集，排行榜Top 1雙料冠軍，總瀏覽人次更衝破350萬！作品單行本獨家繪製、收錄特製彩頁1p＋紙書版獨家番外篇8p＋後記3p。

▲《16647》開箱照片 春光出版提供

　　《16647》故事描述兩個如同磁鐵兩極般極度反差，卻又互相吸引的角色相遇的故事。遊戲裡是接近封頂的強者「647」，現實中的鹿思棋是個生無可戀的高中生，整天思考活著與死亡的意義；遊戲裡操作著柔弱的女角「Sixteen_16」，現實中的石鷚其實是個連續殺人犯，專門在螢幕後方尋找下一個有趣的獵物。

▲《16647》開箱照片 春光出版提供

　　一次偶然相遇，讓石鷚對這位面癱省話的遊戲強者，湧起無限興趣——在現實世界，他長什麼樣子？遊戲中越親密，現實中野獸的腳步就越接近……。

　　《16647》由城邦文化春光出版發行，網路、實體通路熱烈上市中，2月13日電子書Readmoo獨家首賣兩週。

※作品為限制級，限18歲以上購買。

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