BL爆紅話題作！現象級台漫《16647》——遊戲與現實交錯，帶你走入致命吸引力

文／春光出版社

台漫知名創作者「小河少年Kawa」連載中的作品《16647》以具反差魅力CP、細膩情感與氛圍感強烈劇情在BL圈有極高人氣。其作獲得CCC追漫台 × CXC創利市集，排行榜Top 1雙料冠軍，總瀏覽人次更衝破350萬！作品單行本獨家繪製、收錄特製彩頁1p＋紙書版獨家番外篇8p＋後記3p。

▲《16647》開箱照片 春光出版提供

《16647》故事描述兩個如同磁鐵兩極般極度反差，卻又互相吸引的角色相遇的故事。遊戲裡是接近封頂的強者「647」，現實中的鹿思棋是個生無可戀的高中生，整天思考活著與死亡的意義；遊戲裡操作著柔弱的女角「Sixteen_16」，現實中的石鷚其實是個連續殺人犯，專門在螢幕後方尋找下一個有趣的獵物。

▲《16647》開箱照片 春光出版提供

一次偶然相遇，讓石鷚對這位面癱省話的遊戲強者，湧起無限興趣——在現實世界，他長什麼樣子？遊戲中越親密，現實中野獸的腳步就越接近……。

《16647》漫畫由城邦文化春光出版發行，網路、實體通路熱烈上市中，2月13日電子書Readmoo獨家首賣兩週。

※作品為限制級，限18歲以上購買。

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