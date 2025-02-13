2025台北國際書展／吉娃娃入侵書展計畫！尼爾森式症創作分享暨簽書會

活動紀錄撰寫人／書院街五丁目的美術史筆記（劉錡豫）

今年台北國際書展燈籠出版很榮幸邀請到《吉娃娃入侵地球計畫：尼爾森式症之吉娃娃名畫系列》的作者尼爾森式症分享多年來的創作歷程。兼具工程師身份的尼爾森式症侃侃而談自己從小在牆壁上亂畫，再到後來一路學畫、放棄與重拾畫筆，以及創立粉絲專頁的心路歷程。尼爾森式症談到經營粉專時，也提供自己作畫的方向，例如「佛系」主題即表現現代人（包含尼爾森式症）的精神狀態，並且他不斷嘗試轉換新的方向，而這也促使了「吉娃娃」系列作品的誕生。

吉娃娃入侵書展計畫2/9活動紀錄。（照片／燈籠出版提供）

關於《吉娃娃入侵地球計畫》的內容，可說是一系列發想的結果。吉娃娃的主題可以追溯至尼爾森式症童年家裡所養的狗，在描繪的過程中，尼爾森式症可說是把吉娃娃當成人來描繪，表現多重的情緒。之後尼爾森式症加入珍珠奶茶，想像珍奶中的粉圓其實出自吉娃娃的眼球，塑造猶如都市怪談的氛圍（這也呼應尼爾森式症的「沙威瑪」短漫作品）。

書名：《吉娃娃入侵地球計畫》 作者：尼爾森式症、書院街五丁目的美術史筆記、燈編一號 出版社：燈籠出版 出版時間：2025年1月22日

最後貫穿全書的是克蘇魯神話（Cthulhu Mythos）的要素，近代克蘇魯神話中，有許多宇宙中無以名狀且人類無法理解的神明，本書結合西洋藝術史上的經典作品（Masterpiece）——人類歷史上重要的文化成就，讓讀者跟隨「偵探」的腳步，展開充滿褻瀆、奇想與被「吉控」的旅程。書中絕大多的作品，都出自尼爾森式症過去在臉書粉絲專頁上的創作，少數則是共同作者之一，書院街五丁目的美術史筆記（劉錡豫）在前期規劃時提供點子，希望作為僅限書本才能看到的藝術品，以及讓整本書的敘事更為完整（例如波希的《人間樂園》）。最終，在燈籠編輯的精心串接與情節刻畫下，提升了整本書的可讀性。

關於日後的創作規劃，尼爾森式症提到，或許能以西洋藝術史中將畫家自身形象描繪下來的作品為題材，改作吉娃娃，形成進行多層次的翻玩與轉換。開放觀眾問答時，有觀眾期待日後燈籠與尼爾森式症的合作規劃，希望能看到尼爾森式症的作品繼續出現在書上。最後，尼爾森式症進行粉絲簽繪與合影留念，在眾人的歡笑聲與鼓掌聲中結束此次座談。

尼爾森式症

尼爾森式症 NelsonSyndrome，從小學習美術到大，大學後不務正業，出社會後決定以興趣回到繪畫上。從 2017 年開始經營尼爾森式症粉專，從各種奇特生物開始，在繪製過程與人性連結、樂於帶來腦洞大開、細思極恐的樂趣。目前為止累積了佛系生活、克蘇魯神話、鳥類圖鑑、好吃生物、名畫吉娃娃等系列，並持續在不同系列創作發想中。

先後繪製了《詭麗伏行、瘋狂與 N 的到來》、《現代診間裡的古代病人》書籍插畫繪製，並自行印製《珍珠奶茶的祕密》、《克家夢》漫畫、《名畫吉娃娃》等個人小畫冊。

書院街五丁目的美術史筆記

經營臉書粉絲專頁「書院街五丁目的美術史筆記」，衛城出版《神明離去之後：臺灣神社的收藏物語》作者。國立臺灣師範大學藝術史研究所碩士，專長臺灣美術史、近代東亞美術史。現為典藏ARTouch專欄作家，另有多篇文章散見於各類藝術線上、線下雜誌。曾獲第47屆金鼎獎優良出版品雜誌類專欄寫作，以及第86梯次「好書大家讀」優良少年兒童讀物評選（知識性讀物組）。書院街五丁目的美術史筆記（劉錡豫）也是《吉娃娃入侵地球計畫：尼爾森式症之吉娃娃名畫系列》共同作者之一。

●本文由燈籠出版授權提供。