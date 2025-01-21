蛇麼都好 Hami書城狂灑9999組紅包，三星手機、Hami Point等你拿
迎接農曆新年，最優惠超值的Hami書城要讓你試手氣、添好運，眾多好禮等你拿：無論是功能強大的Samsung Z Flip5 256G摺疊手機、好用的Hami Point，或是百元購書金，都要讓你新春好運書當枕．喜迎靈蛇好兆頭！
過年連假期間（1/25至2/2），不限會員身分只要打開Hami書城App，參加「2025蛇麼都好」抽獎活動，就有機會獲得Hami書城百元購書金、Hami Point、OMIA學東西課程兌換券等好禮。連假期間天天皆可登入試手氣，活動總計送出9,999組獎項！
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此外，1/15至2/14期間，只要於Hami書城官網完成任一筆1元以上消費，或新申租月讀包服務，不需額外報名，即自動參加Samsung Z Flip5 256G摺疊手機（市價32,888元）抽獎，共乙名。會員下載指定書刊還可抽萬元載書禮，包括統一超商禮券、SONY無線耳機等好禮，讓你充實自我之餘，還能試試手氣。以上豐富活動內容，詳情請見活動官網說明。
前往活動
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Hami書城月讀包：https://hamibook.tw/wmoTh
中華電信用戶申租月讀包．領現金抵用券：https://hamibook.tw/WfJoe
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