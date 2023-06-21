坂本龍一生前參與最後作品《我還能再看到幾次滿月？》6/21台日同步上市

國際知名音樂家坂本龍一於今年三月二十八日因癌症過世。坂本龍一去年十二月才舉辦了人生最後一場線上鋼琴演奏會《Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022》，今年一月十七日生日時，更推出最後一張原創專輯《12》。這種全身心投入音樂事業，堅持創作至生命最後一刻的精神，感動了無數樂迷。近日，坂本龍一生前親校參與的自傳《我還能再看到幾次滿月？》即將出版。書中回顧坂本龍一近十多年來的人生經歷，也記錄了生命中的最後一段日子。

工作、思想回顧，親校參與的最後作品

二○二○年十二月，當坂本龍一發現癌細胞轉移時，醫生曾對他說：「如果什麼都不做的話，壽命就只剩半年。」但是在那一天來臨前，他還有些話必須要說。無論是支撐著他創作活動與社會運動的哲學思想、對坂本家歷史與家族的感情，還有關於自己離去後的世界。

因此坂本龍一才決定推出《我還能再看到幾次滿月？》，這本書是日本文學刊物《新潮》二○二二年七月號至二○二三年二月號的專欄集結，由日本資深媒體人鈴木正文採訪坂本龍一，並擔任主筆。雜誌專欄以二○○九年出版的《音樂使人自由》續集為出發點，回顧音樂大師這十多年來的人生經歷：與癌症共存、參與震災活動、對戰爭及核能的觀察，也講到旅行與創意，在工作上從能樂講到指揮，也有提到二○一九年來台灣參與活動、研究原住民音樂的所見所聞。

記錄生命最後一段日子的日記

正如坂本龍一在本書中提到：「夏目漱石因為罹患胃潰瘍而死的時候也才四十九歲。相比之下，即使我在發現癌症時的二○一四年就以六十二歲身亡，也算是非常長壽……我所尊敬的音樂家們直到臨終前都持續寫著曲子。我希望能像敬愛的巴哈和德布西一樣創作音樂，直至最後一刻。」書末收錄鈴木正文代坂本龍一撰寫的後記，並公開坂本龍一大量手寫、打字的最後隻字片語，都能感受得到其對音樂與生命的濃烈情感。

台灣與日本同步上市

BTS・SUGA及導演侯孝賢推薦，《我還能再看到幾次滿月？》繁體中文版將由麥田出版發行，與日本、韓國、中國同步上市，六月十九日開放全台各大網路書店預購，六月二十一日正式上市。一起感受世界級的音樂家，人生的精彩終章。