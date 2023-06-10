隋棠與溫昇豪時隔近13年再度合體演夫妻　劇集《親愛壞蛋》新書上市登暢銷榜！

文／聯經出版

《親愛壞蛋》由隋棠、溫昇豪、六月、修杰楷、項婕如、林暉閔領銜主演。講述帶著秘密搬進豪宅社區的一家人，為整個故事揭開了序幕，藉此引出青少年的痛苦、家庭的建立與崩壞、揭露貧富價值觀差異。

隋棠與溫昇豪時隔近13年再度合體演夫妻，引起劇迷廣泛關注，聯經出版於戲劇上映後，推出《親愛壞蛋Lovely villain：幕後創作＋寫真劇照＋訪談記事全紀錄》，書中獨家採訪主要演員群，直擊角色內心變化；特邀人氣身心科醫師李旻珊撰文，帶你正視家庭關係的重要性；內附近百張高清劇照，重現劇中精彩畫面，並有新銳導演洪子鵬、金鐘製作人 陳南宏對戲劇的分析與對戲劇的轉折討論。

整部戲以看似親密和諧的上流家庭，實則各懷鬼胎，每個人心底都藏著不為人知的秘密，現實生活中同樣是母親身分的隋棠，在書中提到「我認為當父母和孩子的溝通管道出了問題，最好的解決方法就是持續溝通，多嘗試不同的方式，找到一個對的方式並試著把問題解決。其實這種事沒有絕對的對錯，就是在事情的當下給予最適合的比重，然後親子之間一起往前走，找到一個最適合的比例。」

圖／聯經出版提供

導演洪子鵬在書中提到，想探討家庭關係中所謂的「極致的愛」，透過劇中角色的立體化，讓觀者實際感受真正的愛是什麼樣子。談到整部戲的初衷，洪子鵬說「儘管暗黑、偶爾奇幻，我最終還是希望觀眾可以吃進這些角色，在裡面看到愛的真實面貌。」

書名：《親愛壞蛋Lovely villain ：幕後創作＋寫真劇照＋訪談記事全紀錄》 作者：豐采節目製作股份有限公司 出版社：聯經出版 出版日期：2023年6月9日

溫昇豪對於劇中自己的角色，雖然看似軟爛，卻勇於扛起女兒的脆弱「他原本是個軟爛的人，但透過女兒的一句話，證明了他是很棒的爸爸。我記得那時陽光灑下來帶著剪影感，我跟導演說，好像不必再補特寫，這樣很自然，不用再多了。女兒自己走過來跟我說「對不起」，我摸摸她的頭，她拿著我寫的書，我們和解了，這是很漂亮的收尾，清清淡淡的，卻餘韻無窮。」

《親愛壞蛋》是一部發生在你我生活中，關於家庭、兩性、霸凌議題的話題鉅作。於6月2日凌晨零時全台各大網路書店開始預購，預購榮登即時榜第一名！新書於6月9日起各大實體、網路書店正式發行。

●本推薦文為聯經出版之《親愛壞蛋Lovely villain ：幕後創作＋寫真劇照＋訪談記事全紀錄》。