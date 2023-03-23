書店店員最愛這本！最具市場性的書籍獎項——「本屋大賞」，第二十屆得獎名單即將公布！

文∕尖端出版

日本本屋大賞在今年即將迎來第二十屆，為主打「由全國書店店員所選出最想銷售的書」的特別文學獎項，有別於一般文學獎邀請作家文人評判，本屋大賞旨在將評選交由於書市第一線工作、直面書籍販售現場的書店店員，不少作品因獲獎而受到矚目，甚至更得以出售影視版權，可見本屋大賞的號召力與指標性。

書名：《少女同志，向敵人開槍吧【本屋大賞第1名、直木賞入圍作》

作者： 逢坂冬馬

譯者： 緋華璃

出版日期：2022/12/05

由於是書店店員投票選出最想推薦給讀者的好書，因此較其他偏重文學性的獎項，會更注重趣味與閱讀上的感受，通常選出的作品也更具市場性。近年台灣讀者對於本屋大賞也漸漸產生信賴並會去搜尋得獎作品閱讀，因此出版社在宣傳日系小說作品時，都會將入圍本屋大賞的頭銜掛出，成為台灣讀者選書的重要參考之一。

《少女同志，向敵人開槍吧》

如去年本屋大賞獲選第一名的作品——逢坂冬馬《少女同志，向敵人開槍吧》，也在台灣獲得大批讀者好評，該書講述一九四二年德蘇戰爭期間，少女謝拉菲瑪因受德軍襲擊家破人亡，轉而進入蘇聯紅軍訓練學校，在經歷了各種危急交戰後，謝拉菲瑪才領悟手中的槍究竟應該對準的「敵人」是誰？





書名：《黎明前的全部【本屋大賞冠軍《接棒家族》作者最新療癒力作】》

作者： 瀨尾麻衣子

譯者： 黃涓芳

出版日期：2023/4/7

《接棒家族》作者新作《黎明前的全部》引期待

而曾經榮獲過本屋大賞的作者，後續推出新作也會備受讀者期待。

2019年本屋大賞冠軍《接棒家族》作者瀨尾麻衣子最新力作《黎明前的全部》將在今年四月推出繁體中文版，本書講述患有嚴重經前症候群的藤澤美紗，與被診斷罹患恐慌症的山添孝俊，兩人在栗田金屬相遇，在彼此身上找到救贖，試著共同走出疾病困境的療癒作品。

日前也已確定將改編電影，由上白石萌音與松村北斗共同主演，預定將在2024年上映。

書店店員含淚推薦《新！雖然店長少根筋》

不只日本書店店員大力推薦，連台灣書店店員也感到心有戚戚焉，想分享給每一位到店客人的小說《雖然店長少根筋》，2020年入圍本屋大賞，由作家早見和真創作。故事以在書店工作的谷原京子展開，看著京子對上少根筋的店長、克服各種狀況百出的職場事故是本書的一大樂趣。時隔三年，雷包店長捲土重來，續作《新！雖然店長少根筋》即將在四月於各大書店與台灣讀者見面。在疫情劇烈衝擊下書店面臨二代繼承和轉型壓力，京子又將怎麼應對呢？

《雖然店長少根筋》∕《新！雖然店長少根筋》

●2011年即風靡到現在的超級經典《推理要在晚餐後》續作來襲！

另外，台灣讀者比較熟悉的本屋大賞作品有像是超人氣暢銷系列《推理要在晚餐後》，2011年榮獲本屋大賞第一名的殊榮，千金刑警與毒舌管家一搭一唱的推理故事，讓日本書店店員一致大讚「超有趣！」。後續在2022年推出《新 推理要在晚餐後》，加入新搭檔菜鳥刑警延續前作的幽默風格，收錄五篇精采正統推理故事，同樣上市即再版，人氣絲毫不退！

《推理要在晚餐後》∕《新 推理要在晚餐後》

一年一度的本屋大賞選拔期間為該年度結束前五個月，隨著獎項名聲越來越廣，參與投票的書店店員也逐年增加，近期即將公布第二十屆得獎名單，不知道哪一本書會是今年日本書店店員的最愛呢？

●本文推薦書為尖端出版《少女同志，向敵人開槍吧》《接棒家族》《黎明前的全部》《新！雖然店長少根筋》《雖然店長少根筋》《推理要在晚餐後》《新 推理要在晚餐後》