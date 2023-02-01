2023台北國際書展／連俞涵分享電子閱讀器體驗

近年來電子閱讀器蔚為風行，小小一台載具，就能容納上百本書籍，讓讀書人走到哪、看到哪。知名演員、HyRead電子書品牌代言人連俞涵今（2/1）日來到國際書展，與民眾分享自己使用電子書的經驗。

活動由知名雙語主持人浩爾開場，浩爾分享了自身使用電子書的經驗，他說「我覺得最棒的是不傷眼睛，還可以離線閱讀」，尤其是赴歐美長途旅行的時候，就不必再帶二、三本書，也不用背沈甸甸的包包。

連俞涵登場時，從自己的小包包中拿出自己的HyRead閱讀器。她說「我是一個每天都會閱讀的人」，有了閱讀器後閱讀量更是大增，也常常從圖書館借電子書，或是在電子書商城購買。自己更不侷限閱讀類別，文學、財經、生活都有涉略，俏皮地說「小朋友才做選擇，我是大人耶！」。

連俞涵熱愛閱讀，甚至為此錄製podcast節目山羌閱覽室。她說自己看實體書時，經常很擔心吃飯時會不小心把書弄髒，現在有了電子閱讀器後，就可以放心地在吃飯時看書。

HyRead電子書邀請連俞涵代言品牌，未來每個月也會有連俞涵推薦書專區，至於會推薦什麼書？連俞涵透露自己想推薦一些經典書籍，她說「經典之所以是經典是有它的原因，閱讀完之後還會有種通體舒暢的感覺」，加上閱讀器攜帶方便，就不必擔心經典書籍過於厚重。

HyRead電子書是台灣第一家提供圖書館借閱服務的電子書品牌，今年HyRead在台北國際書展上設攤，讓民眾可以親自體驗電子書的便利性。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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