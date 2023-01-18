2023台北國際書展／金馬影后陳淑芳出書憶曲折人生　幼時遭母親強拉跳海

文／遠流出版

一向予人爽朗形象的金馬影后陳淑芳出道六十餘年，於1月17日正式推出個人專書《戲如妳：陳淑芳的孤味人生》。由國家電影及視聽文化中心（下稱國家影視聽中心）和遠流出版公司共同策劃製作，書中細述成長背景、從影歷程、情感遭遇等。包括八歲那年，曾被母親強拉跳海，所幸及時掙脫母親的手，還機警呼叫旁人拯救海裡的母親，才得以逃過一難。陳淑芳說：「若哪天有機會拍攝個人傳記電影，片頭要是母親帶著她跳海的這一幕。」

陳淑芳表示，她在書中毫不保留地將自己的經歷呈現給讀者。出身九份金礦承商家族的她，十八歲時以台語片《誰的罪惡》出道，然甫踏上星途，父親卻驟然辭世，一家賴以為生的資產也因故被迫拱手讓人；之後更遭逢情感的挫折，甚至因出手幫助友人而被龐大的債務糾纏三十年......。

伴隨人生曲折，陳淑芳的演員之路橫跨台語片風潮、老三台時代、台灣有線電視台雨後春筍成立、台灣新電影浪潮等大事件，儼然是部活歷史，國家影視聽中心為此邀請陳淑芳開啟一段口述訪談合作，並將其內容提煉為專書《戲如妳：陳淑芳的孤味人生》，邀請影迷觀眾細讀金馬影后一路走來的心境，一同重新認識台灣數十年影視文化形塑的背景與歷程。

陳淑芳出道60餘年，1984年演出「小爸爸的天空」也被認為經典演出之一。（圖／國家影視聽中心提供）

國家影視聽中心董事長藍祖蔚對此表示：「這本書是一位資深影人對台灣電影、電視發展的見證，過去一甲子時光，她看過的風景，嘗受的風霜，創造的風雲，在在都值得我們細細咀嚼品味。」

書名：《戲如妳：陳淑芳的孤味人生》 作者：陳淑芳, 王昀燕 出版社：遠流出版 出版時間：2023年1月17日

而書中除了細述成長故事，還談及陳淑芳的演藝工作與生活哲學。對於表演，即使已有獎項肯定，她仍保持謙虛。曾與陳淑芳在《親愛的房客》中演對手戲的影帝莫子儀就佩服地說，「她永遠都覺得要不斷的學習，永遠都有進步的空間。」

如今的陳淑芳，已然能豁達面對書中輾轉曲折的人生故事，甚至開朗地說，「人生中的每一階段都很喜歡，都很好，不要怨天尤人。」她將遭遇轉成養分，化為文字，在此刻出書別具意義。書名「孤味」沿用了陳淑芳奪得金馬影后的電影作品名稱，同時，也呼應著她永遠認真投入、堅持做到極致的性格。陳淑芳從影六十餘年，出演約八十部電影、一百二十部電視劇，問起她為何總是如此充滿工作活力，她開心地說，「專心演戲就是我的孤味啊！」