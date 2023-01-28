2023台北國際書展／愛讀書的經濟學家《隱藏的說客》

文／洪財隆（公平交易委員會委員、本書作者）

我是一個經線民認證，喜歡看書的人。二〇二〇年九月我到促進轉型正義委員會走了一趟，成為過往「政治監控類」的第七十九號閲卷者。

計畫研究人員告訴我，被監控期間（一九八六～一九九一）的檔名掛在「安苑專案」之下，大概有一百六十頁。我一時會意不過來，望文生義暗暗自喜，想說我不正是彰化「芳苑」人嗎？竟然有人為我特設專案。後經深諳那段歷史的前輩提醒方知，這個專案其實是八〇年代調查局為「安定學苑」而佈建的計劃之一。

檔案内容不外是當年參與社團（新聞社、校刊青年社）、辦地下刊物《春雷》、校內外爭取言論自由，乃至校際學運串連等資料和照片。勾起一些青春回憶之餘，讓我眼睛為之一亮的，除了有一封我寫給當時《自立晚報》總編輯的信之外（希望報社針對校園民主舉辦座談會），再來就是看到一份「親蒐」等級的「密告」。

洪生現任「法商新聞」負責人，性喜閱讀。缺點是不專心、愛胡思亂想。

這位曾在我身旁，悄悄觀察我的另類「密友」，不管出於何種原因必須做這樣的事，心地也許不壞，否則不會只交這種好像交差了事的報告內容吧。雖然對我的描述還算中肯，但說我不專心一節恐怕有待商榷。我應該是一個容易入戲的人。

記得地點就在福隆，那件發生在大學迎新之夜的事，也許能當佐證。那是系上助教對我們所做的心理測試遊戲。他要班上一共十來個同學，圍著海邊沙灘上的篝火，手牽著手，然後閉上眼睛。「闔眼夠久、想得夠虔誠，就會有一件好事發生。」助教故作神秘地說。

當時我是真的相信了，所以沒太多遲疑就跟著大家閉起眼睛。除了海浪聲之外，過了好一陣子安靜時刻之後，我聽到身旁陸陸續續傳來笑聲。此時才突然驚覺，原來這是捉弄新生的遊戲，而我是這群新生當中，最後一個張開眼睛的人。

我常在想，是不是因為這樣，所以我至今還能寫作。

進入公共領域的冒險

二〇一七年二月我到公平交易委員會（以下簡稱「公平會」）服務，人生歷練和寫作篇章從此更加豐富。我看到公權力的規範力量、獨立機關嚴謹的運作模式，更近身觀察到「公務人員」此一「人種」（species）的思維模式和有趣的地方。和民營企業以「利潤」作為行為動機或實質限制大不相同，公務機關講的是法定任務，按理更是公共利益的守護人。

本書主要的內容和構想都是在這段期間發展並完成。寫作風格也和以往稍有不同，而有更多「我」的現身「說法」。〈主筆之夢〉這一章描繪了早年的學思過程，也預示了一位經濟學「游俠」的產生和命運。因緣際會，不少書中提及的事件我都親身參與，甚至曾在風波中站在第一線，例如兩岸經濟合作架構協議（ECFA）論戰、高通公司（Qualcomm）的處分及和解案，這兩件事情都對台灣影響深遠。特別值得一提的是，說來荒唐但有趣的衛生紙之亂（二〇一八年），我也不遑多讓，平亂有功。

人類的主要關懷不外安全、公平和經濟成長（效率、治理、繁榮）這三大主軸，台灣也不例外。尤其是疫情爆發、俄烏戰爭，以及中國在習近平統治下，對內集權，對外擴張，日益成為區域和台海和平穩定的最大威脅之後，安全關切更勝以往。所謂安全，廣泛而言，也包括個人和家庭層次的經濟不安。

這些關懷其實也是我向來據以為文、評判與評價政策好壞的標準，甚至是我的行動信念。安全是發展的前提，發展更是安全的基礎，自不待言。重點在於，公平和成長都是發展的一部分。至少就何謂公平這件事來說，不僅是古老的爭議，更是言人人殊。

公平正義能否作為一種客觀存在？我不知道。但寧願相信那是一種文明（在某些領域甚至可發展成權利），而愈是文明的社會，愈重視此一價值。這幾年在公平會的執法經驗，也讓我對公平理念有更多的實踐和思辨機會，〈何以應該在意公平這件事？〉以及〈來自法蘭西的浪漫〉等篇即是心得。

公平會就是國際上所通稱的競爭法機關，職司市場競爭秩序和廣義的消費者權益保護。除了聯合行為和不實廣告之處分，以及企業結合（併購）管制等重大案件比較容易有新聞之外，外界對這個政府單位並不是很瞭解，甚至抱有不少迷思，對於機關名稱、物價管制和獨立合議機關的設計宗旨等等都不甚清楚。由於擁有主場優勢，我特別在本書做了一場公平會導覽。

「讓市場及其運作為人民而存在。」（Making markets work for people.），這是法國經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主提洛爾（Jean Tirole）對競爭法機關的高度期許。

近年來數位經濟興起，谷歌和臉書等科技平台的非傳統營運模式，不僅引發競爭疑慮，更對競爭法機關帶來許多挑戰。平台經濟學的特色為何？數位廣告市場和新聞合理議價（付費）等議題，如何獲得解決？各界都很關心。

就像月亮有光輝皎潔的時候，也有其黑暗面。隨著營運規模和範圍日益擴張，技術不斷翻新，跨國科技巨擘對人們日常生活的穿透，以及既有秩序的顛覆力，卻也逐漸教人心生敬畏。各國皆然，面對方興未艾、跨領域（競爭議題、消費者保護、隱私權或數據使用）的數位治理問題，競爭法機關莫不扮演積極角色，如此一來方能事半功倍。

可惜目前台灣的政策注意力似乎並不在此，加上往往陷入「管制會妨害發展與共榮」（實則互補）的迷思，以致對數位平台的法制規範遠遠不足。長此以往，絕非國家社會之福。躬逢其盛，我也為文表達看法，在本書提出我的觀點。

至於「進入公共領域的冒險」，是因不久前看到漢娜・鄂蘭（Hannah Arendt, 1906-1975）一再提及德國哲學家雅斯培（Karl Jaspers, 1883-1969）的這句話，深有所感。能夠參與並推動公共事務，的確有其浪漫之處，更是上天賜給人的一份禮物。

書名：《隱藏的說客：一名經濟學家與台灣經濟安全、公平、成長的探索之旅》 作者：洪財隆 出版社：衛城出版／讀書共和國 出版日期：2023年2月1日

加入行為經濟學的視角

如果問我，這幾年下來最值得一提的成就是什麼？我會毫不遲疑地回答：二〇二二年的年初參加西洋棋國手選拔，竟然得以挺進複賽。即使最後未能進入決賽，但對我這個業餘的愛好者（隸屬於黑馬棋社）來說，已經是很大的榮耀。

其次是透過演講、寫作、參與群組討論，分享我對行為經濟學的體會，而且或多或少也激起些漣漪。後來有幾家出版社還曾主動寄來相關新書，希望我幫忙推薦，甚至導讀。

這應該就是行為經濟學者，保羅・多倫（Paul Dolan）所說的幸福吧。有意識地去從事、推動某件事情，也就是具有目標感，並從中得到樂趣。

雖然坊間關於行為經濟學和推力的書已經不少，但相信近年來我對此一新興學門的探索，仍具參考價值。甚至，本書的書名「隱藏的說客」（hidden persuader），也和此一脈絡有關。在西方學界，隱藏的說客原指廣告，亦即藉由提供文字、影像和符號來推銷商品或服務。我則將之引申為透過寫作來推銷理念和想法。此外，年輕時候夢想成為一名報社主筆，不也正是另一種隱藏的說客，默默為社會提供有趣且有用的參考點。

最近重新翻閱凱因斯《預言與勸說》（Essays In Persuasion）一書的作者序，發現裡面有些話還真教人觸動，相關語法後世更是不乏仿效者。世局變化、人生幻化，在此特別援引如下，算是回應年輕時候走向經濟學的那一份初衷。

要努力讓經濟問題退到後座，不再困擾我們——這當然不容易，因為現實世界一直都存在著短缺、貧窮，乃至階級和國家之間的經濟鬥爭。如此一來，人們才有更多的力氣去回應真正重要的問題，亦即關於生命、人群關係、創造與信仰。

最後，能夠成書要特別感謝木馬文化社長蕙慧姊的賞識和邀請、衛城總編輯惠菁的寶貴意見和鼓勵，以及責任編輯立恆的耐心討論和協助。紐約市立大學經濟系周鉅原教授和央廣賴秀如董事長，一為前輩、一為多年好友，謝謝他們百忙之中慨然賜序，為本書增光。

書的內容不敢說絕無疏漏，但對一個整天喜歡和想法、文字玩「摔角」的人來說，如何把事情說得通又說得漂亮，這份誠懇肯定是有的。

│愛讀書的經濟學家：《隱藏的說客》新書發表會│ ◾主講：洪財隆∣公平交易委員會委員，《隱藏的說客》作者 ◾時間：2023年2月4日 週六 14:15-15:15 ◾地點：台北國際書展 讀書共和國（B1209攤位）人文沙龍 ◾人文沙龍： 洪財隆，是一位喜愛讀書思辨的經濟學家，奧地利茵斯布魯克大學經濟學博士，現為公平交易委員會的委員。在最近出版的新書《隱藏的說客》中，洪財隆以半自傳式的筆法，帶領讀者走上一趟幽默、睿智的另類經濟學之旅。 這場新書發表會，將由作者現身說法：他是如何走上這趟趣味橫生，又充滿台灣經驗特色的經濟學之旅的？洪財隆從他的經濟學養成，與長年參與公共事務的視角，提出他對「經濟學可以如何造福人群」的回應：經濟學家也能用文字和思想，踏著優雅的步伐，為社會提供有趣、有用、思考共善的參考點。而他在公部門親身經歷的兩岸ECFA、公平會高通案等，與台灣社會追求「安全、公平、成長」的旅程，也幫助我們從台灣視角認識經濟學。 有一種經濟學家，就如隱藏的說客，為共善而生，因懷抱價值而奮力說服----歡迎來到書展現場，與這位隱藏的說客相遇！