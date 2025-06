台北101双融域「自造自然」開展！藝術家陳普以AI科技、稀有植物共構未來生態場

由文化內容策進院支持,双融域與藝術家陳普共同主辨的《自造自然—超越有機的共生 Nature and Artificial Natures: Symbiosis Beyond the Organic》,將於2025年6月7日至6月23日於台北101五樓「双融域 AMBI SPACE ONE」展出。本次展覽由科文双融、双融域與藝術家陳普合作,結合創新技術與跨領域內容打造未來生態場景,首次將世界級珍稀植物引入展場,與藝術光影與科技裝置共構出一個虛實交織的生態場域,全球唯一1:1比例重現的藍鯨影像、巨型蛇頸龍裝置與療癒花形燈光藝術、並透過AI與虛擬IP的共創對話,以及MR混合實境互動。

展期內更邀請金曲歌手舒米恩舉辦沉浸式演唱會,以及植物講座及光影瑜伽等系列活動,呈現科技、藝術與自然共生的多重面向。双融域此次攜手台灣原創內容合作,展現文化科技的創新強度,實踐跨界內容與沉浸式場域的應用,整合AI生成藝術、互動設計與多元觀展體驗,推進更多科技藝術的商業應用模式。

琅琅閱讀獨家搶先開箱:

今日(6/6)開幕邀請到文策院張文櫻副院長、科文双融暨双融域周琍敏總經理、日目視覺藝術設計創辨人暨藝術家陳普、阿美族金曲創作歌手舒米恩出席、台灣設計研究院張基義院長等人出席。張文櫻副院長詞時提到文策院致力於以科技賦能內容產業,透過與科技大廠、展演場域,拓展文化創意內容的應用與市場影響力。她強調,科技不只是展示工具的升級,更重塑了文化產業的價值鏈與經濟結構,透過跨界合作與聯合徵件機制,期待帶動更多具有溫度與深度的台灣文化作品,走向國際。

《自造自然—超越有機的共生》6月7日至6月23日在台北101五樓双融域展出。圖/琅琅悅讀編輯室

科文双融暨双融域周琍敏總經理則表示,科文双融集團致力科技與文化的結合,將深度文化內容轉譯為大眾易於欣賞的娛樂型文化體驗,並透過與各界創作團隊,推動數位化光影沉浸式內容。此次與台灣原創IP跨界結合的展覽,不僅反映台灣流行創意趨勢,也期望未來能在各地的場域發生。

而台灣設計研究院張基義院長提供台灣已具備堅實科技基礎,文策院注入文化軟實力,双融域匯聚創意團隊與優秀IP,推動文化、科技、設計的跨域整合,成為文化創新最佳實驗場,期待未來更多跨界合作,展現台灣文化實力與高度。最後金曲創作歌手舒米恩強調這是他首式以沉浸式演唱會形式演出,自己是一個非常喜歡挑戰創新的人,希望大家都能來到双融域欣賞表演。

《自造自然—超越有機的共生》開幕記者會貴賓(左至右)台灣設計院張基義院長 文策院張文櫻副院長 日目視覺設計藝術家陳普 創作歌手舒米恩 科文双融暨双融域周琍敏總經理.

關於藝術家陳普/黑⻘Black and Blue Cosmos

身兼設計師與藝術家兩種身份的日目247Visualart創辦人陳普,擅長透過跨媒介敘事創造豐富的感知體驗,活躍於台灣與歐洲。作品融合生物形態學、分類學、考古學等科學視角,企圖打開未來生物與衍生生命的虛實想像,涵蓋動態影像、生成藝術與沉浸式劇場等多種表現形式。

藝術家陳普。圖/琅琅悅讀編輯室

陳普曾獲阿姆斯特丹市立美術館邀請展出並舉辦藝術工作坊,並於肯亞、巴黎文化中心、漢堡國際兒童影展、 2025台灣文博會、 2024國際蘭展、國家美術館、台中綠美圖等各地展出,累積觀眾人數超過千萬人次。曾獲台北文創天空創意節首獎、台北設計獎市長獎、巴黎龐畢度藝術中心Best vedio of the year等國際級設計與藝術之獎項。並於2024年秋季受森美術館邀請於六本木藝術之夜展出混合實境(MR mixreality)及裝置藝術作品。

黑青宇宙再進化!打造身歷其境的虛實空間

《自造自然—超越有機的共生》由藝術家陳普延伸其長期創作計畫「黑青 Black and Blue Cosmos」中的核心理念:「每個人都是一個生態系,每個物件都是一個生命體」。展場中,觀眾能穿梭於動態視覺與AI生成影像構築的空間裡與夜光植物共同呼吸,而本次展覽特別設計的主角UJU,帶領觀眾置身於不斷演化的視覺時空中,感受植物真實的氣味、AI生成的聲響、多媒體影像的光影與敘事,如身歷其境在一場未來生態的旅程中。

《自造自然—超越有機的共生》展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

《自造自然—超越有機的共生》展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

《自造自然—超越有機的共生》展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

展覽的主題作品「虛擬自造」,透過AI演算法參與圖像互動生成,探索虛擬生命的變化。在MR混合實境互動區,觀眾可穿戴裝置感受虛實融合的生命連結。台灣生態攝影師金磊、鄭鼎拍攝的藍鯨與大翅鯨影像,以1:1比例震撼重現,打造沉浸式深海場景。展場中還設有「意識實驗室」與「生態載具—蛇頸龍裝置」,進入三角形溫室中,由體感裝置「聲波花」引導觀眾參與虛擬植物的創造過程,邀請觀眾重新思考人與自然的關係。另外還有難得一見的世界級稀有植物,並與「樹園藝」、「晴花鹿苑」合作,展出植物分類專家林哲緯命名新種的插畫紀錄,打造影像與植物共構的生態場域。

《自造自然—超越有機的共生》展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室 《自造自然—超越有機的共生》展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室 《自造自然—超越有機的共生》展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

《自造自然—超越有機的共生》展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

《自造自然—超越有機的共生》展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

展覽期間也推出搭配展覽內容設計的限定活動:金曲歌手舒米恩以不插電演出的沉浸式演唱會、風格植物藝術師Yuty的講座、蕨類教父郭城孟與景觀設計師洪睿晉的植物講座、以及lululemon × The Median 能量瑜伽課程等,另外双融域藝廊內也有不少周邊商品,從玩偶、T恤、扭蛋、藝術植栽,不只提供觀眾各式不同的體驗,也讓大家能把觀展的感動也帶回家。更多詳情見双融域 AMBI SPACE ONE查詢。

「双融域小藝廊」推出展覽系列周邊也很值得一看!圖/琅琅悅讀編輯室 「双融域小藝廊」推出展覽系列周邊也很值得一看!圖/琅琅悅讀編輯室 「双融域小藝廊」推出展覽系列周邊也很值得一看!圖/琅琅悅讀編輯室 「双融域小藝廊」推出展覽系列周邊也很值得一看!圖/琅琅悅讀編輯室

《自造自然—超越有機的共生》未來生態藝術光影展 主視覺。圖/双融域 AMBI SPACE ONE

展覽資訊: 《自造自然—超越有機的共生》

未來生態藝術光影展

時間|2025/06/07(六)11:00 - 2025/06/23(一)18:00

*06/11(三)下午13時後、06/18(三)不開放

地點|双融域AMBI SPACE ONE(台北101 5樓 觀景台售票口旁) 展覽期間限定活動 《自造說》SUMING 舒米恩沉浸式演唱會

時間:2025/06/07(六) 20:00-21:00、2025/06/08(日) 20:00-21:00

地點:双融域 AMBI SPACE ONE (台北101五樓) 《台灣:世界級的生態、觀光、體驗之島》蕨類教父郭城孟&景觀設計師洪睿晉 植物講座

時間:2025/06/09(一)19:00-21:00

地點:双融域 AMBI SPACE ONE (台北101五樓) 《共棲之境:室內植物與人類的共感生活》植物風格師YUTY 植物講座

時間:2025/06/13(五)19:00-21:00

地點:双融域 AMBI SPACE ONE (台北101五樓) lululemon × The Median【能量律動】

時間:2025/06/11(三) 19:00-20:30《金色月光下的豐盛冥想夜》帶領者:Svara

時間:2025/06/19(四) 20:00-21:30《聲之海:內在音流之境》帶領者:lululemon品牌大使Big×小杜×Svara

地點:双融域 AMBI SPACE ONE (台北101五樓) 詳情見 双融域 AMBI SPACE ONE @ ambispaceone