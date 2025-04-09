南美館「陳春祿攝影展」童玩、黑膠等78件典藏紀錄臺灣攝影史

臺南市美術館（簡稱南美館）在上月25美術節當天，針對113年度收贈典藏作品的捐贈者進行感謝表揚，其中藝術家陳春祿再度捐贈予南美館《開天》與《收藏童年》等系列作品，使南美館成為國內典藏陳春祿此兩大系列作品最完整的館舍，並將於4月初推出陳春祿創作生涯最完整大展「錯中錯‧連環夢：陳春祿攝影典藏研究展」。

「錯中錯‧連環夢：陳春祿攝影典藏研究展」四月初已熱鬧開展。（南美館提供）

陳春祿，1956年出生於臺南，1985年畢業於日本東京寫真學校，作品於日本東京、銀座、義大利米蘭等國內外巡迴，持續不輟地為臺灣觀念攝影注入豐沛的能量。1985年至1995年前後以《風》與《冥色呼吸》於臺北市立美術館舉辦三次個展；1990年創辦「第五階黑白工場」，以精湛的沖印技術享譽業界；後因一次偶然藥水的錯誤顯影發現前所未有的色彩變化，開啟耗時七年無相機攝影手法成就驚心動魄的《開天》。早期以「創世紀」為名的《開天》系列，曾在1995年參加日本東京都寫真美術館開館展「第一回東京國際寫真雙年展」，在這場世界性攝影比賽中自57國脫穎而出，且名列第七。2010年起以大量個人收藏融合攝影、拼貼等手法打造萬花筒般的《收藏童年》系列，成為展現他個人創作特色的另一經典；2022年起至今持續創作以臺灣宮廟文化為主題的《廟可廟》系列，拍攝全臺各地知名廟宇與五光十色的廟會活動。

藝術家陳春祿老師熱情與貴賓及媒體打招呼，歡迎大家到南美館觀賞其創作生涯最完整的大型展覽。（南美館提供）

展覽室M以攝影暗房的巧思進行空間陳設，係為子題「差異∞ 重複」。（南美館提供）

「錯中錯‧連環夢：陳春祿攝影典藏研究展」明日起展出至8月17日，歡迎民眾前往參觀。（南美館提供）

南美館自2013年至2024年間陸續透過典藏以及陳春祿慷慨捐贈，目前南美館總計有95件陳春祿作品，包含全系列的《開天》（49件）與《收藏童年》（46件），係國內典藏此兩大系列最完整的館舍。本次展出件數共計78件，包含典藏品40件與陳春祿借展38件。展覽名稱以「錯中錯」烘托《開天》的實驗強度、以「連環夢」表述《收藏童年》中童年回憶的繁複形構，映現陳春祿1960年代至今的創作生命與其眼中臺灣社會的時代變遷。

展覽室L以「回憶∞復返」為題，除呈現創作品外，也展出其大量個人收藏，讓觀

展間規劃與陳設也極具巧思，參觀民眾進入展間將充滿驚喜。（南美館提供）

學者姜麗華研究指出，陳春祿創作系譜可分為「仿造—塑造—製造—構造—捏造」五大階段，南美館策展團隊進一步以三個子題「回憶∞復返」、「哲思∞啟蒙」與「差異∞ 重複」作為展覽脈絡，並大規模地展示陳春祿近半世紀的五大系列創作──《風》、《冥色呼吸》、《開天》、《收藏童年》與《廟可廟》，觀眾可一覽陳春祿充滿強度與張力的攝影實驗與辯證，彰顯臺灣攝影史珍貴的啟蒙時刻。

此檔展覽由資深攝影家同時也是國家文藝獎得主莊靈擔任展覽顧問；攝影史學者國立臺灣藝術大學姜麗華教授擔任「視覺文化脈絡下的陳春祿攝影美學」委託研究案主持人，研究成員包含留法學者呂筱渝博士，及知名紀錄片導演顏蘭權領銜的無米樂影像工作室等，並由南美館研究典藏部策劃。「錯中錯‧連環夢：陳春祿攝影典藏研究展」自明（3日）日起於南美館2館3樓開展，將展出至8月17日，歡迎所有對攝影或藝術愛好的民眾前往參觀，詳情可至南美館官網或社群查詢。

展覽中除可見藝術家陳春祿的創作外，也展出其大量個人收藏，讓觀眾可以看到他在《收藏童年》裡所運用到素材，充滿童趣。（南美館提供）

-藝術家陳春祿的創作極具個人特色，非常值得前往觀賞。（南美館提供）

藝術家陳春祿在自己的收藏牆前方分享自己的收藏與創作過程。（南美館提供）

展覽資訊 「錯中錯‧連環夢：陳春祿攝影典藏研究展」

展出時間：2025/04/3～2025/08/17

展覽地點：臺南市美術館2館 展覽室 K-M



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