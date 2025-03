北美館「黑潮：賴純純回顧展」近50年創作藝淬及流動意象 探索多變色彩風格

「黑潮:賴純純回顧展」自3月1日至5月25日於臺北市立美術館(北美館)二樓正式開幕,展出藝術家賴純純橫跨各時期的複合媒材繪畫、立體雕塑、空間裝置,以及創作歷程的相關檔案與文件等等,完整呈現其美學風格映照於當代藝術的精神過程。北美館代理館長劉得堅指出:「從平面延伸至複合媒材等不同形式的創作實踐中,賴純純的作品總是保有一貫的悠然與自若,並藉由滿溢著光與色彩的視野,傳達其創作思想中指向生命存在與變化的哲思。而黑潮的流動性與循環的力量不僅反映出賴純純對於藝術創作的理解與探索,也象徵著變遷、重生與尋找和諧的過程。」

「黑潮:賴純純回顧展」展場照,圖像由臺北市立美術館提供。

賴純純(1953-)出生於臺北,1975年大學畢業創作《陽明黃昏》,在完成後經指導教授廖繼春細心修改,使其領略到色彩即為表現主體的可能;隨後赴日本學習,建立了日後空間創作的基礎觀念。1980年代,她接連於「中華民國現代繪畫新展望」(1986)、「中華民國現代雕塑展」(1987)等重要競賽獲獎,並於1986年成立「SOCA現代藝術工作室」推展前衛藝術,不僅是臺灣「替代空間」的先聲,也影響多位強調實踐精神的創作者。2000年代起,賴純純開始大量投入公共藝術並發起臺灣女性藝術協會,2007年後,再將生活與創作的重心轉向臺東都蘭,企盼讓更多藝術翩然的想像於東海岸盛放。

賴純純,《陽明黃昏》,1975,油彩、畫布,113 × 163公分,藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

賴純純的早期創作將油畫顏料延伸至畫布邊界、或加入版畫的拓、印手法及木板、紙張等複合媒材,往後則運用可同步表現抽象結構與色彩自由度的透明材質,用以強調光線與立體關係。隨著時間推移,她也更加明確地從原先對二度空間的思考,延伸到對三度空間的想像,在物件、材質、顏色、形體的轉化中,探索存在與變化的理念,並顯露出她個人明亮而自由的獨特內蘊。

「海洋與仙境」子題,圖像由臺北市立美術館提供。

本次回顧展由策展人張晴文策畫,展覽標題以「黑潮」為名,呼應藝術家從1980年代起透過「黑」和多變的色彩樹立自我風格,同時藉此意象傳達賴純純作品中純然而深邃、多變且一貫的特質。展覽透過四個子題梳理賴純純1980年代至今的創作脈絡——「存在與變化」、「真空妙有」、「海洋與仙境」、「社會參與」,試圖回望她自低限主義的精神觀念至個人主體的追求,再至海洋美學與人文脈絡之連結,與公共藝術的社會性等議題,多面相地折射出藝術家對於文化、身份與生命的探索核心。

「真空妙有」子題,圖像由臺北市立美術館提供。

「存在與變化」子題,圖像由臺北市立美術館提供。

「社會參與」子題,圖像由臺北市立美術館提供。

「存在與變化」子題展示賴純純早年師承廖繼春、日本及紐約學習階段為起點的繪畫作品,以及1980年代開展出個人風格的「存在與變化」系列。她在此一時期的創作深受林壽宇啟發,在造形與觀念上探索空間與存有的向度,其代表作《無去無來》(1986)以圓形切分的八塊壓克力板組合,並使用紅、綠、黃、黑等色相成為環境場域裝置,藉由捨去雕塑的恆定而成就空間的變化。此外,本次也特別將其1986年獲得「中華民國現代繪畫新展望」優選作品《讚美詩》拆分於各展間,回應黑潮的流動意象,並企圖打造有別過往布局的視覺風貌;觀者在行走游移中,也可窺見一與多、有形與無限之間的辯證。

賴純純,《無去無來》,1985,有機玻璃、環氧樹脂,尺寸依場地而定,臺北市立美術館典藏。圖像由臺北市立美術館提供。 賴純純,《讚美詩》(局部),1985,保力龍、壓克力顏料、砂、木板,366.5 × 45.3 × 20.2公分(×8),臺北市立美術館典藏。圖像由臺北市立美術館提供。

「真空妙有」子題關注賴純純1990年代初起,重新受到東方美學與自然素材啟發的繪畫及裝置創作。這段期間她的繪畫採取拼貼手法,例如《天儀》(1989)等作品結合中國書畫的卷軸形式,但不拘泥於結構的規範。立體作品則多從媒材語言出發,找尋自身與土地的關聯。《心器》(1997)結合雕塑和行為展演,表現佛教心經「色即是空,空即是色」的教義;青、紅、黃、白、黑的佛像,象徵著元素五行及構成空間的五方,除表現出富有空間張力的敘事外,也暗喻社會性的觀照與回返自我的沉潛。

賴純純,《天儀》,1989,畫布、布、顏料、⽊、塑膠管,450 × 500 × 25公分,藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

賴純純,《心器》,1997,塑鋼、鉛皮,尺寸依場地而定,國立臺灣美術館典藏。圖像由臺北市立美術館提供。

賴純純,《紅、黃、綠七聯作》,1983,壓克力顏料、沙、木板,210 × 92 × 12公分(×7),臺北市立美術館典藏。圖像由臺北市立美術館提供。

「海洋與仙境」子題以三個展間呈現2000年之後賴純純重回色彩的種種創作。此時顏料的獨立表現,呼應著她內在女性覺醒、於都蘭長住之後對於自然更為深層的嚮往和安住的心境。太平洋以其純淨、無盡敞開的本質,對她示現宇宙的存有與變化。例如,「閃亮的愛」系列為彩色環氧樹脂潑灑滴流在鏡版之上構成的諸多畫作,將光線、水分、色彩、物相融合於抽象的畫面之中,展現出富饒、充滿生活感的肌理。《奇花仙境》(2019)等大型雕塑延續使用彩度及明度較高的原色,透過色彩本身的直觀性和表現性,藉此傳遞對於女性覺醒的自信,與似花朵般綻放的自然禮讚。

賴純純,《奇花仙境》,2019,空間裝置,尺寸依場地而定,藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

藝術家也將在本次展覽帶來兩件新作,包含展覽同名作品《黑潮》與《黑潮流光:邊陲的無限可能》。前者利用心型的壓克力雕塑,回應她自1995年起的系列創作,藉由媒材的透明特性,折射出色光的斑斕絢麗及海波的輕盈柔軟。後者則透過壓克力、漂流木、鋼雕與鏡面的組件,搭配光源塑造出空間肌理中的相互疊映與反射,同時也體現出藝術家於背倚山脈與面俯太平洋的都蘭,每日放眼的景象變化;彷若消融了原有的疆界,暗示一種更為自由、流動的自然意識場域。

賴純純,《黑潮》,2025,有機玻璃、不鏽鋼,275 × 435公分,藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

賴純純,《黑潮流光:邊陲的無限可能》,2025,空間裝置,尺寸依場地而定,藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

「社會參與」子題則配合年表梳理賴純純不同時期的創作相關檔案與文件,並聚焦於SOCA現代藝術工作室。作為90年代盛極一時的「替代空間」濫觴,SOCA的創始核心成員、學員們也先後活躍於藝術領域,對臺灣前衛社群的引領、國際交流的促進具備先行作用。2000年之後,賴純純更透過各地的公共藝術競圖開拓視野,不僅讓她的創作屢有新媒材的嘗試與挑戰,同時使她與這片土地的聯繫日益緊密。除此之外,她在同一時期發起「臺灣女性藝術協會」作為社會參與的多元推動跡痕——藝術,不僅是賴純純對生命的踐行,更是她帶著理想投射自我與投身社會的堅定追求。

由莊普設計的SOCA開幕展「環境.裝置.錄影」文宣。

「我們的前面是什麼?」除作為藝術家早期創作的啟蒙觀點之一,也是其創作生涯不斷探究的提問。賴純純的作品從不設限,無懼地探尋世界於心的觸動,化為造形。本展覽將於3月22日、4月19日、5月3日規劃有展覽漫遊活動,分別由策展人張晴文、獨立文字記者吳垠慧、藝評人許遠達,帶領觀眾一同凝觀藝術家靈動明燦的創作觀。相關展覽及活動資訊請參見北美館官方網站或追蹤臉書專頁(臺北市立美術館Taipei Fine Arts Museum)關注。

賴純純,《仙鏡奇緣》,2018,鏡版複合媒材,240 × 120公分(×7),藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

藝術家賴純純

1953年出生於臺北市,自中國文化學院美術系(今中國文化大學)畢業後,1978年取得日本多摩美術大學藝術學院碩士。參與美、法、瑞士等地之藝術家交流計畫,創辦SOCA現代藝術工作室、臺灣女性藝術協會等機構。創作形式與風格多元,涵括新媒材繪畫、立體雕塑、空間裝置、觀念行動及公共藝術等各類創作。她以藝術實踐人生的創作脈絡,自低限主義的精神觀念至個人主體的追求,乃至公共藝術的社會性議題、海洋美學的島嶼土地與人文脈絡連結等,折射出對於自由精神追求的美學信仰。2000年起,以「仙境」為創作主軸,在青春、島嶼、海洋的子題下建構個人及臺灣主體定位的文化脈絡。曾獲臺北市立美術館「中華民國現代雕塑展」首獎、「中華民國現代繪畫新展望」優選,多項文化部公共藝術獎項、吳三連獎「藝術成就獎」,作品廣為國內外美術館及機構收藏。

策展人張晴文

藝評人、策展人,現為國立清華大學藝術與設計學系副教授,聯合國國際藝評人協會國際會員、選舉與會員委員會(Electoral and Membership Committee)成員。學術領域為臺灣美術史,近年關注當代藝術中的「臺灣性」與在地理論建構,探討藝術生產中的臺灣經驗如何展現其特殊性,尤其聚焦於1980年代以降藝術與社會關係之研究。曾任《藝術家》執行主編(2004-2010),藝評散見《藝術家》、《現代美術》等刊物。近年主要策展包括「In the Moment: Six Artists from Taiwan」(2024)、「明日再生:永續‧環境‧想像」(2024)、「繪畫,保持臨在」(2023)、「字画即宇宙」(2022)等。