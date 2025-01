奇美提琴饗宴售票啟動！3月推出「史特拉底瓦里傳奇之音」8把絕世名琴全台巡迴登場

想一次飽覽史特拉底瓦里的曠世巨作、體驗頂尖名琴的天籟樂音嗎?奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里.傳奇之音」,邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧.史特拉底瓦里的絕世琴藝。音樂會將於3/16、3/23、3/29在臺南、臺中與臺北三地巡迴,1月13日起開放售票。

來自義大利的安東尼奧.史特拉底瓦里(Antonio Stradivari, ca. 1644-1737)可說是最偉大也最著名的製琴師,其作品被譽為「歷史上最好的弦樂器之一」,他所製作的提琴線條優雅流暢、琴身完美對稱、塗漆精緻講究,且音色甜美明亮,穿透力又極為強大,歷經數百年仍保有優美琴聲,因此成為許多製琴師與音樂家趨之若鶩的典範,更多次創下拍賣會的高價紀錄。值得一提的是,史特拉底瓦里大部分的作品都被妥善保存下來,後人得以深入研究大師的設計理念和製琴技術,持續推動提琴文化的發展,這也是史氏在提琴史上的卓越貢獻。

「史特拉底瓦里.傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴,集結8把殿堂級名琴輪番演出。

奇美博物館擁有全球最完整的名琴收藏,「史特拉底瓦里」正是館方收藏的重點之一,本次提琴饗宴特別祭出史氏各時期的6把經典之作,其中最受矚目的是製作於1709年巔峰時期的小提琴「瑪麗.霍爾–維奧第」(ex Marie Hall-Viotti),此琴曾被權威提琴雜誌評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」,是所有樂迷都想親耳聆賞的夢幻逸品。其他還有製作於1667年的早期作品,1707、1709、1713年巔峰時期、1730年的晚期作品等,每一把皆訴說史氏創作提琴的心路歷程與獨樹一幟的特色。

為了讓節目更具深度與廣度,本場音樂會同時納入史氏兒子歐莫柏諾 (Omobono Stradivari, 1679-1742)的傑作,並加入基羅拉摩.阿瑪蒂(Girolamo Amati, ca. 1550–1630)擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」,由於史氏早期的作品受阿瑪蒂影響甚深,因此透過「亨利四世」的演繹,讓民眾感受其承先啟後的重要意義。總計8把名琴將首次同臺競演,完整傳遞史特拉底瓦里的精髓。

在演出曲目的部分,邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規劃和樂曲導聆,涵蓋18至20世紀義大利、德奧、俄國與法國等不同時期與風格的經典作品,充分展現史氏名琴駕馭多元曲目的實力與驚人的深厚能量。

「史特拉底瓦里.傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴,邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規劃曲目和樂曲導聆。圖-潘克定攝

上半場以獨奏與重奏為主。開場使用三把小提琴演繹英國作曲家封.威廉斯的《雲雀飛翔》選段,藉此細細品味不同名琴的音色;接著由兩把小提琴演出維奧第《G大調小提琴二重奏》、大小提琴搭配帶來玻凱利尼《D大調弦樂二重奏奏鳴曲》和史特拉汶斯基《義大利組曲》等部分樂章。下半場則以兩組弦樂四重奏演出經典弦四作品,營造豐富的音樂層次,並呈現兩組四重奏的音色差異,曲目包括貝多芬《拉茲莫夫斯基》作品 59 之 2、阿倫斯基《A小調第二號弦樂四重奏》、拉威爾《F大調弦樂四重奏》等部分樂章,最後以蕭士塔高維契深具戲劇張力的《C小調第八號弦樂四重奏》全曲為壓軸,為音樂會畫下完美句點。

此外,奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷將於音樂會中進行名琴導聆,以多年的專業背景與提琴研究經驗,帶領觀眾領略名琴的歷史故事與音樂之美。而擔綱演出的「Infinite首席四重奏」,由小提琴家李宜錦、鄧皓敦,中提琴家陳猶白、大提琴家歐陽伶宜所組成。透過名琴、名家、名曲的結合,引領樂迷深刻感受史特拉底瓦里名琴的絕代風采。

「史特拉底瓦里.傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴,由奇美首席提琴顧問鍾岱廷擔任名琴導聆。

【史特拉底瓦里.傳奇之音】奇美提琴音樂饗宴將於3/16在臺南奇美博物館奇美廳、3/23臺中丰二三晨露廳、3/29臺北誠品表演廳演出。這也是奇美音樂會首度移師臺中,希望讓中部樂迷也能親炙名琴魅力。1月13日起開放售票,票價2,800、3,300、3,800元,同步推出早鳥購票75折優惠至2/28止。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活,詳情請上奇美博物館官網。

「史特拉底瓦里.傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴,邀請「Infinite首席四重奏」演出。圖-誠品表演廳提供

奇美提琴音樂饗宴「史特拉底瓦里.傳奇之音」節目場次:

2025.3.16(日)14:00 臺南 奇美博物館奇美廳

2025.3.23(日)14:00 臺中 丰二三晨露廳

2025.3.29(六)19:00 臺北 誠品表演廳

售票時間:1/13中午12:00起

售票點:OPENTIX兩廳院文化生活

票價:2,800、3,300、3,800(元)

演出名琴:

中提琴.基羅拉摩.阿瑪蒂,約1595年,別名:亨利四世(Viola by Girolamo Amati, ca. 1595, ex “Henry IV”)

小提琴,安東尼奧.史特拉底瓦里,1667年,別名:杜布瓦(Violin by Antonio Stradivari, 1667, ex “Dubois”)

小提琴,安東尼奧.史特拉底瓦里,1707年,別名:杜希金(Violin by Antonio Stradivari, 1707, ex “Dushkin”)

小提琴,安東尼奧.史特拉底瓦里,1709年,別名:瑪麗.霍爾–維奧第(Violin by Antonio Stradivari, 1709, ex “Marie Hall-Viotti”)

小提琴,安東尼奧.史特拉底瓦里,1713年,別名:維爾特(Violin by Antonio Stradivari, 1713, ex “Wirth”)

大提琴,安東尼奧.史特拉底瓦里,1709年,別名:玻凱利尼(Cello by Antonio Stradivari, 1709, ex “Boccherini”)

大提琴,安東尼奧.史特拉底瓦里,約1730年,別名:鮑爾(Cello by Antonio Stradivari, ca. 1730, ex “Pawle”)

小提琴,歐莫柏諾.史特拉底瓦里,約1740年(Violin by Omobono Stradivari, ca. 1740)

演出音樂家團隊:

名琴規劃、導聆|鍾岱廷(奇美博物館首席提琴顧問)

曲目規劃、導聆|焦元溥(倫敦國王學院音樂學博士)

小提琴|李宜錦(國立臺北藝術大學音樂系副教授)

小提琴|鄧皓敦(國家交響樂團代理樂團首席)

中提琴|陳猶白(國家交響樂團中提琴演奏員)

大提琴|歐陽伶宜(國立臺灣師範大學音樂系教授)