奇美提琴饗宴售票啟動！3月推出「史特拉底瓦里傳奇之音」8把絕世名琴全台巡迴登場

想一次飽覽史特拉底瓦里的曠世巨作、體驗頂尖名琴的天籟樂音嗎？奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝。音樂會將於3/16、3/23、3/29在臺南、臺中與臺北三地巡迴，1月13日起開放售票。

頂尖中的頂尖！琴身完美對襯 琴音穿透力強

來自義大利的安東尼奧．史特拉底瓦里（Antonio Stradivari, ca. 1644-1737）可說是最偉大也最著名的製琴師，其作品被譽為「歷史上最好的弦樂器之一」，他所製作的提琴線條優雅流暢、琴身完美對稱、塗漆精緻講究，且音色甜美明亮，穿透力又極為強大，歷經數百年仍保有優美琴聲，因此成為許多製琴師與音樂家趨之若鶩的典範，更多次創下拍賣會的高價紀錄。值得一提的是，史特拉底瓦里大部分的作品都被妥善保存下來，後人得以深入研究大師的設計理念和製琴技術，持續推動提琴文化的發展，這也是史氏在提琴史上的卓越貢獻。

「史特拉底瓦里．傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴，集結8把殿堂級名琴輪番演出。

精選各時期經典代表 巔峰名作重量級登場

奇美博物館擁有全球最完整的名琴收藏，「史特拉底瓦里」正是館方收藏的重點之一，本次提琴饗宴特別祭出史氏各時期的6把經典之作，其中最受矚目的是製作於1709年巔峰時期的小提琴「瑪麗．霍爾–維奧第」（ex Marie Hall-Viotti），此琴曾被權威提琴雜誌評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」，是所有樂迷都想親耳聆賞的夢幻逸品。其他還有製作於1667年的早期作品，1707、1709、1713年巔峰時期、1730年的晚期作品等，每一把皆訴說史氏創作提琴的心路歷程與獨樹一幟的特色。

為了讓節目更具深度與廣度，本場音樂會同時納入史氏兒子歐莫柏諾 (Omobono Stradivari, 1679-1742）的傑作，並加入基羅拉摩．阿瑪蒂（Girolamo Amati, ca. 1550–1630）擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，由於史氏早期的作品受阿瑪蒂影響甚深，因此透過「亨利四世」的演繹，讓民眾感受其承先啟後的重要意義。總計8把名琴將首次同臺競演，完整傳遞史特拉底瓦里的精髓。

多元曲目橫跨200年 盡現名琴驚人能量

在演出曲目的部分，邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規劃和樂曲導聆，涵蓋18至20世紀義大利、德奧、俄國與法國等不同時期與風格的經典作品，充分展現史氏名琴駕馭多元曲目的實力與驚人的深厚能量。

「史特拉底瓦里．傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴，邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規劃曲目和樂曲導聆。圖-潘克定攝

上半場以獨奏與重奏為主。開場使用三把小提琴演繹英國作曲家封．威廉斯的《雲雀飛翔》選段，藉此細細品味不同名琴的音色；接著由兩把小提琴演出維奧第《G大調小提琴二重奏》、大小提琴搭配帶來玻凱利尼《D大調弦樂二重奏奏鳴曲》和史特拉汶斯基《義大利組曲》等部分樂章。下半場則以兩組弦樂四重奏演出經典弦四作品，營造豐富的音樂層次，並呈現兩組四重奏的音色差異，曲目包括貝多芬《拉茲莫夫斯基》作品 59 之 2、阿倫斯基《A小調第二號弦樂四重奏》、拉威爾《F大調弦樂四重奏》等部分樂章，最後以蕭士塔高維契深具戲劇張力的《C小調第八號弦樂四重奏》全曲為壓軸，為音樂會畫下完美句點。

此外，奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷將於音樂會中進行名琴導聆，以多年的專業背景與提琴研究經驗，帶領觀眾領略名琴的歷史故事與音樂之美。而擔綱演出的「Infinite首席四重奏」，由小提琴家李宜錦、鄧皓敦，中提琴家陳猶白、大提琴家歐陽伶宜所組成。透過名琴、名家、名曲的結合，引領樂迷深刻感受史特拉底瓦里名琴的絕代風采。

「史特拉底瓦里．傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴，由奇美首席提琴顧問鍾岱廷擔任名琴導聆。

臺北、臺中、臺南演出 早鳥優惠75折

【史特拉底瓦里．傳奇之音】奇美提琴音樂饗宴將於3/16在臺南奇美博物館奇美廳、3/23臺中丰二三晨露廳、3/29臺北誠品表演廳演出。這也是奇美音樂會首度移師臺中，希望讓中部樂迷也能親炙名琴魅力。1月13日起開放售票，票價2,800、3,300、3,800元，同步推出早鳥購票75折優惠至2/28止。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網。

「史特拉底瓦里．傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴，邀請「Infinite首席四重奏」演出。圖-誠品表演廳提供

奇美提琴音樂饗宴「史特拉底瓦里．傳奇之音」節目場次： 2025.3.16（日）14:00 臺南 奇美博物館奇美廳

2025.3.23（日）14:00 臺中 丰二三晨露廳

2025.3.29（六）19:00 臺北 誠品表演廳 售票時間：1/13中午12:00起

售票點：OPENTIX兩廳院文化生活

票價：2,800、3,300、3,800（元） 演出名琴： 中提琴．基羅拉摩．阿瑪蒂，約1595年，別名：亨利四世（Viola by Girolamo Amati, ca. 1595, ex “Henry IV”）

小提琴，安東尼奧．史特拉底瓦里，1667年，別名：杜布瓦（Violin by Antonio Stradivari, 1667, ex “Dubois”）

小提琴，安東尼奧．史特拉底瓦里，1707年，別名：杜希金（Violin by Antonio Stradivari, 1707, ex “Dushkin”）

小提琴，安東尼奧．史特拉底瓦里，1709年，別名：瑪麗．霍爾–維奧第（Violin by Antonio Stradivari, 1709, ex “Marie Hall-Viotti”）

小提琴，安東尼奧．史特拉底瓦里，1713年，別名：維爾特（Violin by Antonio Stradivari, 1713, ex “Wirth”）

大提琴，安東尼奧．史特拉底瓦里，1709年，別名：玻凱利尼（Cello by Antonio Stradivari, 1709, ex “Boccherini”）

大提琴，安東尼奧．史特拉底瓦里，約1730年，別名：鮑爾（Cello by Antonio Stradivari, ca. 1730, ex “Pawle”）

小提琴，歐莫柏諾．史特拉底瓦里，約1740年（Violin by Omobono Stradivari, ca. 1740） 演出音樂家團隊： 名琴規劃、導聆｜鍾岱廷（奇美博物館首席提琴顧問）

曲目規劃、導聆｜焦元溥（倫敦國王學院音樂學博士）

小提琴｜李宜錦（國立臺北藝術大學音樂系副教授）

小提琴｜鄧皓敦（國家交響樂團代理樂團首席）

中提琴｜陳猶白（國家交響樂團中提琴演奏員）

大提琴｜歐陽伶宜（國立臺灣師範大學音樂系教授)

「史特拉底瓦里．傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴，首度北中南同步登場。