北美館新展「洄鳴」臺灣藝術家林彥君循聲造夢、補捉詩意記憶

臺北市立美術館（北美館）最新展出「洄鳴」為2021年「臺北美術獎」首獎林彥君的全新創作計畫。藝術家延續其深掘聲音與記憶關係的創作實踐，加以近期對夢與萬物靈的探索，以聲響捕捉無法眼見的幽微場域，邀請觀者白日做夢，踏足生與息、睡與醒、寂與聲臨界的夢迴之境。

展出作品與創作靈感

本展由兩件作品構成60分鐘為循環的旅程，包含聲音雕塑裝置《夢鳴》15分鐘的聲響演出，以及空間聲響裝置《洄道》45分鐘的敘事。《夢鳴》由16件音響驅動的翅型機械裝置與聲景組成，以錯落編排的聲波驅動翅膀結構拍動、發出振翅的微響，其中機械構造與藝術團隊「穀米」共同研發。作品靈感來自藝術家舉辦共眠聆聽實驗時，陪伴一隻蜻蜓度過牠此生最後半天的經驗。是日午後，林彥君與共眠者在附近森林尋找夢中的溫室時與牠相遇，蜻蜓自此攀附在藝術家左手上，時而振翅變換姿勢，和她一起經歷自然環境裡的寂靜與微聲；直到午夜牠翅膀不再靈動，悄然離世。透過《夢鳴》，林彥君試圖捕捉記憶中蜻蜓振翅時稍縱即逝之聲響，以及生命的生息韻律。

林彥君,《夢鳴》,2024,聲音雕塑裝置,16聲道音響驅動機械、電子零件、音響、塑膠、玻璃、鋁合金、鐵,15 分鐘,尺寸依場地而定。圖像由北美館提供。

林彥君,《夢鳴》,2024,聲音雕塑裝置,16聲道音響驅動機械、電子零件、音響、塑膠、玻璃、鋁合金、鐵,15 分鐘,尺寸依場地而定。圖像由北美館提供。

《洄道》詩意重現隧道立體聲

空間聲響裝置《洄道》由林彥君與藝術家 Gediminas Žygus 共同創作，以曖昧朦朧的詩意語言探討隧道的存在形式，並尋覓現有知識體系的中介地帶。故事從在山洞躲雨的兩位陌生人展開，他們耳聞山中有個螺旋型隧道，走到中心處便能通往平行世界的海螺中，接著一直向外走便能抵達夢之海洋。由於洞穴的迴聲異常悠遠，他們臆測此地即為隧道入口，並決定一探究竟。與此同時，自然之靈不停地穿梭在隧道與海螺之間，用耳語編織著山與海洋的傳說與記憶，在空間中盪漾。敘事主要由聲響推進，藝術家在幽暗的長型空間，佈署12個音響組成的空間聲響系統，細緻地重現隧道環境的立體音場，帶領參與者循聲穿梭於不同時空維度的過渡地帶。作品的音場設計源自藝術家2023年赴知名柏林聲音研究機構「MONOM」駐村時，與機構團隊的合作成果；此作之創作元素亦曾以30分鐘的聲響裝置與表演形式，在柏林同心圓結構的古蹟水塔「Großer Wasserspeicher」呈現，為德國跨領域藝術平台「Creamcake」主辦的系列展演活動之一。

「洄鳴──林彥君個展」展場圖,2024,圖像由北美館提供。

林彥君,與 Gediminas Žygus 共同製作,《洄道》,2024,空間聲響裝置,12 聲道音響系 統、影片,45 分鐘。尺寸依場地而定。圖像由北美館提供。

2021年，林彥君以《氛塵：沉積於塵埃裡的聲景》獲臺北美術獎評審團推舉為當年度首獎，作品提取儲藏在塵埃中的環境聲景與空間記憶，包括人耳無法觸及的聲音與頻率；透過沉浸式音景，邀請觀眾經由聆聽塵埃開啟對環境的知覺與想像。近年她主要在歐洲活躍創作，2022年更獲英國當代藝術學會（Institute of Contemporary Arts，ICA）委託創作聲響展演，透過聲音探索醒睡之際的感知變化，以及「傾聽」如何促成知識生產。北美館王俊傑館長表示：「『臺北美術獎』為臺灣藝術界的重要獎項，北美館透過邀請首獎舉辦個展，鼓勵獲獎者持續深化創作。今年林彥君以如詩的空間敘事，用聲響營造出感知邊界消融的迷濛夢境，邀請觀眾聆聽不同形式的存有。」

「洄鳴」自即日起至2025年3月2日於北美館展出，並於2025年1月11日（六）推出藝術家座談，由人類學家謝一誼主持，邀請本展藝術家林彥君，與藝術家東冬．侯溫，從夢、海、泛靈、多物種溝通等角度討論創作。詳細資訊請關注北美館官網（www.tfam.museum）或北美館臉書專頁。

「洄鳴──林彥君個展」開幕暨記者會合影：北美館副館長蔣雨芳、藝術家林彥君。

展演資訊： 洄鳴──林彥君個展

展期：2024/12/14-2025/03/02

地點：臺北市立美術館 地下樓E展覽室 「洄鳴—林彥君個展」藝術家座談

日期：2025年1月11日（六）14:30-16:30

地點：北美館地下樓D展覽室

講者：

主持人｜謝一誼（國立陽明交大人文社會學系博士級研究員）

與談人｜林彥君（本展藝術家）、東冬．侯溫（藝術家、兒路創作藝術工寮創辦人）

座談內容：由人類學家謝一誼擔任主持人，本展藝術家林彥君，與藝術家東冬．侯溫擔任與談人，從夢、海、泛靈、多物種溝通等角度談談他們的創作。本座談免預約報名，自由入座，須先行購買門票入館，並請配合觀展與購票須知。活動內容如有更動，請以官網公告為準。

「洄鳴──林彥君個展」主視覺。圖像由北美館提供。

藝術家介紹

林彥君

生於1990年，現居臺北與柏林，目前生活與研究於墜落的狀態之中，墜落於沈睡、墜落於夢醒、墜落於未知。藉由創作，她慢慢地調頻至細微的存在與感知邊界的地帶，與萬物靈相遇學習。她的創作以空間裝置的形式呈現，其中包含雕塑、聲景、夢、表演、合作、與虛實故事，並著重於物質作品空間之外聲音與意識構造的虛空場域。林彥君於倫敦金匠大學取得藝術碩士，近期展演包含：英國倫敦ICA 當代藝術學會、臺北市立美術館、德國柏林MONOM、德國柏林 Creamcake 藝術祭、立陶宛維爾紐斯當代藝術中心、德國柏林 SAVVYContemporary、瑞典馬爾默 Skanes Konstforening、德國慕尼黑 Britta Rettberg 藝廊等。

講者介紹：

謝一誼

人類學家，專長為藝術人類學、多物種理論、新物質論與都市人類學，現為國立陽明交大人文社會學系博士級研究員、清大人類所兼任助理教授。她曾參與「台灣海筆子」於東亞各地的帳篷劇行動；2016年於上海紐約大學藝廊策展「離散視覺藝術（Diaspora Visual Art）」；2017-2019年間參與紐約大學Tisch藝術學院，藝術與公共政策學系（Department of Arts and Public Policy）的跨國計畫「關鍵合作（Critical Collaboration）」；2022年在臺灣當代文化實驗場「CREATORS」計畫下，展開「海水遇場：島嶼潮濕美學」藝術計畫，同年擔任兩廳院秋天藝術節「寫給滅絕時代」一劇田野顧問與戲劇構作；2023年在國藝會視覺藝術策展專案支持下，開啟「水生四城：赫爾辛基、威尼斯、海港高雄、盆地臺北的潮濕宇宙」藝術計劃，2024-2025年的「Contested Waters 涉水而渡」計畫，將於臺北鳳甲美術館、高雄壽山國家自然公園、以及威尼斯「S.a.L.e Docks 藝術空間」三地跨國展出。

東冬．侯溫

來自太魯閣族銅門部落，是兼具文化傳承與前衛創新的藝術家。在部落中他是口簧琴、歌謠、巫師及儀式的傳統傳承者；在創作上則是行為表演、影像藝術、環境劇場的跨界藝術創作者。他跨越形式的創作，靈活運用傳統祭儀、傳說等概念，顛覆性別與美的探求；另成立兒路創作藝術工寮，與各族群年輕人一同致力文化承傳。近年作品《遊林驚夢：巧遇Hagay》於2020年成型，2023年開始發展劇場版，與導演鄭淑麗攜手改編原始文本，更新舞蹈編排、音樂風格與服裝設計，同時加入即時動態捕捉、影像處理等舞台設計，以科技詮釋多元性別的錯綜複雜，以及編織與狩獵的知識傳遞，預計2025年3月在英國泰德現代美術館首演。