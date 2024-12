超人氣《田中達也特展》2025年強勢回歸！160件微縮新作 盡展日本見立藝術魅力

風靡全球的田中達也微型展盛大回歸、再度登陸台北!Instagram累積近400萬粉絲追蹤、海內外特展巡迴突破250萬觀賞人次的日本熱門微型藝術大師-田中達也(Tatsuya Tanaka),將在2025年1月於中正紀念堂展出,第三度來台開展「田中達也特展 大師眼中的微型組合 MINIATURE LIFE.MITATE MIND」,特展準備逾160組全新創作,涵蓋近50件立體模型,從日常到宇宙,打造小世界大驚奇,還有初次亮相、不可思議的精彩內容。

以下整理展覽亮點五大亮點,帶你搶先感受展覽與微縮藝術的神奇魅力!

1. 見立藝術表現大師!展現於日常細節,處處皆驚喜

日本常見的藝術表現手法「見立藝術」(Mitate),是透過一種事物比喻或轉化為另一種事物來創造新的意境和美感,經常藏於日本繪畫、茶道、花藝、庭園設計等傳統藝術形式之中!超人氣國際級知名微型藝術攝影師、擬物創作者田中達也,即是此種藝術表達的佼佼者,擅長以微縮作品與攝影技巧打造顛覆印象的生動的袖珍作品,創造獨特的視覺效果和意境。

他的作品不單單只是將A模仿成B而已,更透過「擬人化」、「比喻和象徵」、「場景重構」、「幽默和諷刺」等四種方法,創造出令人一眼共感的日常事物,讓人驚嘆視覺效果的同時,也不禁莞爾一笑,或是打從心底發出「原來如此!」的讚嘆。

2. 第三度來台開展!五年後回歸展出規模歷屆最多

田中達也最早在2017年就曾在台北舉辦《微型展》爆紅,吸引12萬粉絲朝聖!隔年又來台舉辦《微型展2.0》並帶來專門為台灣打造的「珍奶飛碟」,於台灣台中和高雄等地巡迴展出,相信大家都記憶猶新,而他的instagram 帳號也從當時原本百萬粉,搖身一變追蹤人數直逼400萬人次。時隔近5年再度來台開展,這次展出將帶來全新作品,多達160組新創作、包括50件立體模型,可說是歷次規模之最,絕不可錯過!

3. 全新作品!七大主題,打造眼中的微型組合

以日常為靈感出發,展覽內容橫跨HOME(家)、FORM(形狀)、COLOR(顏色)、SCALE(比例)、MOTION(動態變化)、LIFE(生命力)、WORLD(世界觀)七種主題,將天馬行空的想像化為現實,拼湊源源不絕的創意,分別從「生活、形態、色彩、大小差異、動作」等各種新視角看待熟悉的事物,包含巧克力變書房、搭乘美味的麵包公車通勤去、在蔚藍衣架海上盡情地衝浪、用小小釘書針建造摩天高樓,以及在光碟片上享受溜冰的舞者等;並為食物注入鮮活生命力,與開著大亨堡車的香腸相遇;更嘗試在多樣化的地球村求同存異,讓防疫口罩變身夏日迷你游泳池!

七大主題,打造眼中的微型組合。圖/寬宏藝術

「田中達也特展 大師眼中的微型組合」:MOTION(動態變化)。圖/寬宏藝術

「田中達也特展 大師眼中的微型組合」:HOME(家)。圖/寬宏藝術

「田中達也特展 大師眼中的微型組合」:SCALE(比例)。圖/寬宏藝術

書名:壽司買衣服(田中達也的微型世界)

作者/繪者:田中達也

譯者:李宜蓁

出版社:上誼文化

出版時間:2024/03/01

4. 高人氣繪本《壽司買衣服》新角色即將登場!

其中,奇想逗趣的人氣繪本《壽司買衣服》(Sushi Came to Buy Some Clothes,白泉社刊),因賦予「食物」意想不到的新風貌,創造打造餐桌新風景而大獲好評!這次繪本新角色也將驚喜現身,帶領大家深入展現田中老師的工作哲學「MITATE MIND(轉換視角)」,讓平凡的生活變得與眾不同,是一本各年齡層都會喜愛的繪本作品!今年3月此繪本也在台灣推出中文版了!相信不只台灣微縮迷感到興奮,熱衷繪本或有興趣為家中小朋友購入新讀物的家長也多了一個好選擇。

「田中達也特展 大師眼中的微型組合」:LIFE(生命力)。圖/寬宏藝術

5. 五座繪本場景 動畫呈現超驚奇!

除了豐富的平面作品及立體模型,還有機會見識5座繪本場景的大型創作、5部影音動畫,田中老師的幽默創意絕對會讓你驚呼連連!一起來躺上柔軟的麵包沙發、騎著眼鏡自行車郊遊、與壽司郎逛街買新衣!在身歷其境參與微型作品的同時,也能體驗當小小攝影師的樂趣,嘗試意想不到的獨特視角,以日常的平凡創造不平凡,讓每個變化多端的聯想都能為你帶來不同的新鮮感!

童趣幽默適合親子同行,目前展覽早鳥票預購400元,正式開展後全票480元,展期自2025年1月10日展至4月6日,跨度春節與清明節兩大節慶,絕對是連假好選擇!瞭解更多資訊見「寬宏售票」臉書社群查看。

「田中達也特展 大師眼中的微型組合」主視覺。圖/寬宏藝術

展覽資訊: 「田中達也特展 大師眼中的微型組合」MINIATURE LIFE.MITATE MIND 展覽日期:2025/1/10日(五)至2025/4/6(日)10:00-17:30(17:00停止售票及入場)

展覽地點:中正紀念堂1展廳(臺北市中正區中山南路21號)

休展日:1/28(除夕)、1/29(初一)、2/28