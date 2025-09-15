你是哪種旅行者？從玩樂到流放，找到旅行的意義

（內容／林瑞昌，編輯撰稿／一刻鯨選）

旅行是什麼？如果用比較開玩笑的角度來講，所謂旅行就是從自己活膩的地方，去到別人活膩的地方，彼此互相交換。因為對外國人而言，他們的日常是我們的非日常；而我們的日常，同樣也是他們的非日常。所以去國外旅行，就好像是大家的日常互相對調。

不過，玩笑歸玩笑，依據我多年觀察，發現旅行實際上至少能夠分成三種不一樣的進階，我稱為：玩樂、圓夢、流放。

玩樂的旅行

最簡單來講，旅行首先就是玩樂。平常我們就好像旋轉木馬一樣，每天朝九晚五，不停地轉動。面對這樣的日常，又有誰不需要稍微停下來犒賞自己，暫時離開這麼無聊又重複的生活呢？所以人類開始旅行，目的就是要擺脫枯燥、一直重複的自己。也因為這樣，出發之前，我們會開始找哪邊好玩、哪裡好吃，一定要去打卡等等。

圓夢的旅行

但也不是所有旅行都非得要吃吃喝喝，跟享樂無關的旅行也是有的。相信不管是你自己或者身邊的人，或多或少都會有那種出去玩的目的是為了圓夢。例如，我常常帶團帶到蜜月旅行的客人，他們會說：「為了見證我們的愛情，因此選擇來巴黎。」而且還非得在巴黎鐵塔前面留下合影。

除了婚姻蜜月，有時候也和夢想有關，而且再苦再累都得去。像是為了實踐信仰，一輩子至少要去耶路撒冷之類的聖地朝聖一次。

流放的旅行

最後一種進階，我覺得跟玩樂、圓夢又不太一樣，屬於一種「自我流放」。流這個字有點被動的意思，我們說隨波逐流，而放則是一種完全的自覺，你把手握起來，這叫緊握，好像生活所有束縛都是把你綁在一起，你為了工作、家庭，不敢把它放開；可是有時候，我們必須把自己放開，就會找一個地方去流放。這種流放的旅行，沒有一定行程，捨棄掉那些「非得做什麼」之後，會讓你慢慢更接近自己。

翻開名為世界的書

我常說，世界是一本書，不旅行的人只翻開了第一頁。但坦白說，我也遇過非常多「越旅行越貧窮的人」，這個窮指的不是把錢花光，而是越去玩，心卻越貧乏。我看著他們，心中總會有很多感慨，這種就是人家說窮的只剩下錢，或者窮的只剩下護照上的入境章。

即使去過這麼多國家，但從來沒有讓當地的生活真正進入到生命，反而帶回更多偏見。到了日本去嫌棄說，日本怎麼會這樣，人家歐洲又不是這樣；到了歐洲去說，人家美國怎麼樣，歐洲怎麼不是這樣；然後到了美國去，就是台灣多方便，美國如何如何，還要硬收小費。

歸根究柢，我發現這樣少了一個元素的旅行，問題就在於：這是趟沒有文化的旅行。他們不是旅人，只是收集國家的觀光客，這樣的旅行最終收穫可能真的只剩下在社群軟體上炫耀。那我會覺得，好可惜、好空虛，也好蒼白。

所以回到剛才講的，世界是一本書，不旅行的人只打開了第一頁。其實我們自己也是一本書，如果你沒有做好敞開心胸，如果沒有準備好要打開你自己，你就算走了全世界，你永遠也只是翻開了自己的第一頁。

