神諭、藥袋、聯絡簿…台史博典藏 徵300防疫物件

疫情指揮中心將解編，象徵防疫時代畫下句點。台灣歷史博物館三年前跟著疫情同步啟動「Covid-19物件蒐集計畫」，徵集了近三百件疫情實體物件，日前剛開完首波藏品審查會議。包括全美戲院畫師顏振發手繪防疫大作戰看板、防疫神諭以及一件疫情指揮中心指揮官背心將正式入藏，成為台史博的永久藏品。

主導徵集計畫的台史博「觀台灣」主編曾婉琳回憶，第一件徵集到的防疫物件，是台史博館員提供的藥局口罩信封，當時正是二○二○年三月，疫情突然變化、全台大缺口罩的時刻；最後一件也是台史博館員的家人確診時拿到的清冠一號藥袋，裡面還有一包藥。

二○二○年六月，工作團隊則已拜訪疫情指揮中心，希望指揮中心能將重要物件交由台史博收藏；曾婉琳指出，全美戲院畫師顏振發手繪的「防疫大作戰五虎將」看板及指揮官背心都將獲得典藏。

曾婉琳向記者透露，疫情之初，工作團隊走訪各廟宇，採集到台南朝興宮溫陵廟寫上神諭的布告「奉本廟天上聖母聖諭因此次疫情不可輕視，公事日暫停」。此一神諭因為反映疫情期間「人神共同防疫」，被台史博正式入藏。

疫情降溫後，曾婉琳再度拜訪溫陵廟，找到「公事簿」中記錄神明為疫情下達的各種「聖諭」，驚訝地發現聖諭多次要求「疫情期間人和人之間要互相體諒」，展現宗教對人心的撫慰力量。

疫情期間，許多學生無法上實體課程、失去畢業典禮，台南麻豆國小老師武君怡從二○二○年開始，請五年級學生在「家庭聯絡簿」上，以日記的方式記錄下防疫心情，之後轉型成「疫情聯絡簿」，總計完成的四十多本「疫情聯絡簿」，也都交給台史博收藏。