臺博館x台電聯手推「島．電生活特展」 從陳澄波畫作、臺灣第一個電表一覽電力發展史
這是一個關於臺灣的人、土地與電力的故事。百餘年前，電力引進臺灣，一切的建設都象徵著文明與進步的現代化觀點，自此全島燈火通明、華燈絢爛。然而文明發展的光明背後，卻隱含著我們付出的許多成本，以及被忽略的幽暗。
國立臺灣博物館「島．電生活－臺灣電力的時代樣貌特展」以「電力與文明」為主題，從早期畫家眼眸中對於「電」的風景描繪開始，進而闡述臺灣來電後的文明發展，從第一盞電燈亮起、電廠設立、電網蔓延到再生能源的展露，說明「電」在臺灣發展下與土地共譜的時代樣貌。展覽自即日起至2024年4月7日於臺博館南門館紅樓2樓展出。
「島．電生活特展」由臺博館及台灣電力公司合作策展，融合了臺博館對土地、自然環境及永續議題的論述，以及台電對電力在臺灣發展的脈絡經驗。從第一盞電燈亮起、電廠及電網設立，到再生能源開發，由歷史的角度來看電力引進臺灣後人民生活方式產生的劇烈變化，並透過60餘件展品及160餘件珍貴的影像，呈現電力發展在臺灣土地上各時代的樣貌。
二十世紀開始是電力嶄露頭角的時代，電力發展代表了新時代的來臨，也是現代化的象徵，對百年來的臺灣人和臺灣社會來說，是一個嶄新的現代經驗和文化衝擊。此展以臺灣前輩畫家陳澄波的畫作「水源地附近」及臺博館所典藏日本畫家小澤秋成的「臺北風景」切入，藉由畫作上的電線桿、電線交織、發電廠等電氣設施所構成的視覺景觀，畫家筆下的線條和色彩堆疊出的現代化的城市，呈現當時人民對於現代化的追求，以及都市化背後對傳統景觀變遷的反思。
台電特別提供了15件具代表性的電表，其中包含百年前臺灣第一個電表，來連結電與人們的生活，也傳達人們為了生活需求使用電力所必須付出的成本。展覽的結尾以藝術裝置「島電風景」與前輩畫家的畫作對話，展區內融合台電典藏的電表，透過編織隱喻電網，藉由光的視覺轉變，反映人的心裡對自然環境的歸屬感，以及文明與自然的循環關係，引導民眾反思臺灣來電後的百年期間，人與人、人與土地間的關係。期經由臺灣電力的時代樣貌讓我們理解過去，反省當下，也展望未來。
展覽資訊
「島．電生活－臺灣電力的時代樣貌特展」
地點：國立臺灣博物館南門館紅樓2樓（臺北市南昌路一段1號）
時間：即日起至2024年4月7日，週二到週日每日9:30-17:00（每週一休館）
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