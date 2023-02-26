臺博館「跨國移動者與藏品的相遇特展」 追尋經典南洋藏品的百年故事

在臺灣，我們可以遇見許多來自東南亞的朋友，因為求學、工作或結婚等因素移居至此。每位來自東南亞國家的人有著屬於他或她的在地視角，如果你認識十個不同地區的人，你就會有十種不同的視野。國立臺灣博物館裡典藏了豐富多元的東南亞藏品，每一件藏品都連結不同的故事，代表著百年來臺灣與東南亞在經貿、文化、族群及信仰的知識體系的相互的關注和交集。

回望百年來臺灣與東南亞的故事與物件脈絡，臺博館（全稱：國立臺灣博物館）推出「百年對話：跨國移動者與藏品的相遇特展」，精選南洋類藏品，透過「人與物」、「物與物」的對話，聚焦東南亞區域的信仰、藝術及風土民情，述說跨越區域與文化差異的相遇故事。展覽即日起至6月18日於臺博館一樓西展廳展出。

展覽中最吸睛的莫過「巴龍」(Barong)與蘭達(Rangda)，以及一把峇里島克力士匕首(Bali Keris)。峇里島神獸「巴龍」，是印尼峇里島重要的文化象徵，也是峇里島傳統舞劇與神話傳說的主角，巴龍與蘭達分屬善惡兩端，代表著天地之間正邪永恆的共存與拉鋸。當蘭達施法使要來討伐祂的勇士拔劍自殘時，唯有巴龍現身擊敗蘭達，才能拯救勇士免於傷亡。巴龍的來臨，除了逼退邪惡之外，同時也為信仰者帶來平安與福氣。然而，蘭達並不會消失，其所代表的面向，則具有時時提醒人們要敬天畏神與禮敬天地萬物的意涵。而克力士匕首，是具有神性的護身符，象徵「賜福」與「勇氣」，也是巴龍與蘭達對峙時，巴龍軍隊的重要武器。

展場中展示的巴龍，是2014年峇里島藝術家I Made Muji受託製作，同年由駐台北印尼經濟貿易代表處觀光組主任帶來臺灣，並於2019年捐贈給臺博館，具有著擔任連結峇里島文化與臺灣社會的角色。

「百年對話展」透過克力士匕首、面具、木質平面傀儡、皮影戲偶、甘美朗樂器模型、錢幣、生活器具、越南水神信仰古籍、印尼的孔雀羽冠虎面獅等各種南洋展品為媒介，希望能帶給觀眾更多關於博物館、臺灣與東南亞的多元視野和再發現，從藏品背後的故事來觀看「百年前的東南亞」，認識由當代跨國移動者帶入臺灣的「當代東南亞」多元文化。

印尼峇里島神獸「巴龍」(Barong)。（圖／國立臺灣博物館 提供） 印尼峇里島蘭達。（圖／國立臺灣博物館 提供） 峇里島克力士匕首。（圖／國立臺灣博物館 提供）