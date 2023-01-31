第31屆台北國際書展1月31日登場 波蘭主題國館精彩亮相

第31屆2023台北國際書展將於1月31日至2月5日在台北世貿中心一館舉行，1月30日率先舉辦展前記者會為媒體導覽波蘭主題國館、讀字公民書區、文學書區及海泱泱兒童主題館。波蘭書協會長達魯斯‧雅渥斯基不但親自為媒體導覽波蘭主題國館，波蘭國寶級奇幻大師安傑‧薩普科夫斯基也驚艷現身！文化部常務次長李連權表示，波蘭與台灣在歷史上都承受過外國殖民或強權威嚇，兩國在展場的交流彰顯了雙方共享的民主與多元價值。

本次書展共有來自世界32國的200多位作家、470家出版社參展。李連權說，台北書展同時身兼4種平台身份：華人最具活力的創作平台、台灣本土文化展覽平台、獨立出版社的創意平台，還是台灣最重要的出版交易平台。這些身份讓世界各國可以看到台灣是能讓小眾文化發展茁壯的環境特色：「就像獨立音樂，各種文化都能透過展覽走進主流、走向大眾。」

李連權也指出，今年的主題國波蘭也是多元文化的沃土。由於波蘭政治的民主開放，且歷史同樣遭遇過鄰國強權威逼乃至殖民、亡國，讓雙方都深刻體悟到自由民主的來之不易，也都更珍惜出版與文化保存。

這次書展的展區都別具特色：除了波蘭文化展覽外，還有閱讀的多元宇宙、台灣文學館、公民書區、兒童書區和多元文化推動展區。其中閱讀的多元宇宙和台灣文學館分別將多媒體影音和出版社工作場所整個搬到展覽會場，讓讀者們從更多角度了解書本的製作流程與閱讀體驗的更多可能性。

由於今年是3年來書展首次恢復至年初春節，規模也較去年盛大。台北書展基金會董事長吳韻儀形容：這是各家出版社、作家累積3年的一次能量大爆發。她也特別感謝今年書展主題國波蘭，派出許多優秀的作者、出版商來台共襄盛舉。而出版者們終於有個完整的舞台，可以將過去3年的心血呈現給讀者們。

今年的書展主題國是波蘭，包括Netflix熱門影集《獵魔士》原作者安傑·薩普科夫斯基在內的多位波蘭作家、影音創作者都特別抵台參展。吳韻儀特別向在場的波蘭台北辦事處長高則叡、波蘭書協會長雅沃斯基致謝：「感謝你們把一群優秀的波蘭作家、出版社帶來台灣！」

吳韻儀指出，本屆書展現場共有500場大小活動，包含各式演講、作者見面會與多媒體體驗活動，建議讀者來賓們下載台北國際書展的app，不但能將現場所有活動行程一把抓，還有多種語言的語音導覽，讀者可以多加利用。

「淨零碳排」也是本次書展的重要主題。參展民眾首次可透過刷我國的交通票卡（悠遊卡、一卡通、icash2.0)直接入場參觀，吳韻儀指出，主辦方希望這有助推廣國人環保意識、讓閱讀與環境都能永續發展。

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