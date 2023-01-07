年前必逛設計市集「叫春大街」！兔年創意紅包、斗方春聯，萬件商品等你來誠品生活南西店挖寶

由文化銀行主辦的「叫春大街」新春設計市集，號召超過150位設計品牌加入，現場千種品項、萬件商品！讓2023邁入第四屆的「叫春大街」生氣蓬勃，規模突破以往，不論是台灣年味滿滿的烏魚子香皂或是潮流時尚的媽祖閃光海報。活動現場特別規劃「春神祝福」戳戳樂與「運到轉運站」，一同為新的一年儲值好運。1/6 起在誠品生活南西店4 F熱鬧登場！

文化銀行在『希望用新設計來詮釋傳統節慶』的起心動念下，固定於新年前夕，號召設計師熱血加入，讓不同的設計來發聲，共同詮釋我們的新年文化！

2019年「叫春大街」首場活動起跑於熱鬧滾滾的大稻埕，2020年與誠品生活南西店合作，打造出最具質感，最有態度，滿滿台味的新春市集活動！2023年邁入第四屆的「叫春大街」有超過150個設計品牌加入，品項破千，數量破萬的情況下來到過往的新巔峰，期待再熱鬧愉悅的新年時刻，我們一起挑個好設計，討個好彩頭，一起過好年！

好設計陪你過新年

2023生肖年來到兔年，各種「兔」的諧音大開，設計師的創意也跟著打開，有湯湯水水工作室推出實用又具收藏性的「昂包」；新年假期陪你一起DIY的玩丸氏設計工作室，推出「全部兔咪」與「紅包兔you」萌兔斗方與紅包袋！

（上）湯湯水水工作室－梵真昂包。 （下）丸玩氏 《全部兔咪》斗方三件組，｛紅包兔YOU｝紅包卡片。

鑽研印刷燙金的質感系紅包袋－DENCELL丹細胞紅包袋；傳統與潮流並行的朱朱藝術創作工作室的媽祖掛曆與設計師Yuning 的AMITABHA海報等。多元的設計好物，讓你度過熱鬧的年節假期。

DENCEL－丹細胞紅包袋。

朱朱藝術創作工作室－2023臺灣媽祖月曆。

Yuning－AMITABHA 五路財神春聯。

妙商品讓你過好年

除了春聯斗方，紅包袋之外，引發大家搶購熱潮的新年主題商品也來勢洶洶，讓你過個暖冬新年，質感風格系有曾頭設計的精巧包，內含大斗方與冷暖兔保包，憨笑的表情討喜度十足！以及邁向一百年的香皂品牌－大春煉皂，推出吉祥如意的古銅幣與福入玉兔皂，一邊使用的同時，也可以擁有一整年的好運氣！

（上）曾頭設計－精巧包內的冷暖兔保包。 （下）百年品牌－「大春煉皂」年節推出「古銅幣」與「福入玉兔皂」。

一起過個台味好年吧！年年不缺席的醜物店，帶來深受喜愛的大吉大利Tee與水果大王貼紙組；同樣深具幽默感的干皂創意工作室的手作台味皂，有烏魚子與大腸包小腸，組合內還驚見大蒜的存在！讓大魚大肉的年節饗宴，從餐桌延續到洗手台；就曰設計 2023春節紅包，台灣味紅包組合、以絹印檳榔袋裝入紅包袋與衛生紙，出乎意料的組合，讓你衛生又喜氣的開啟一整年。

（上）醜物店－大吉大利Tee與水果大王貼紙組。 （下）干皂－大腸包小腸烏魚子禮盒，帶給你一整年的笑意！

就曰設計 2023春節紅包。

招財畫讓你賺整年

透過插畫家各自不同的風格，帶來熱鬧又繽紛的年節氣氛，小油画little oil的燙金春聯與斗方，精細的燙金效果，讓春聯每個角度都擁有不同的光澤；本職為牙技師的插畫家「牙技師的牙齒」推出「好運牙起來」紅包袋，用他包紅包，不管收禮或送禮的人牙齒一整年都有保庇，一起財運好運牙起來！

（上）插畫家小油画little oil—錢兔似錦春聯／豐春聯。 （下）牙技師的牙齒—好運牙起來紅包袋／牙齒春聯貼紙。

過年時光不無聊，插畫家角斯角斯推出的12生肖動物牌，規則簡單易懂，牌面精緻小巧，讓你拿出來有面子，新年期間親友同歡玩出許多美好回憶，以及插畫家Raimochi的Dance All Year新春明信片，花些時間，用心寫上新春的祝福，讓好友與你一同分享新春的溫暖。

（左起）插畫家角斯角斯—仙人掌兔燙貼繡片；插畫家Raimochi－Dance All Year新春明信片；GOOD YEAR 紅包袋。

「運到轉運站」加碼好運不間斷！

來到叫春大街現場，你可以體驗Windows 11新世代筆電與 Microsoft 365，透過觸控功能寫下自己的新年目標，製作成新春專屬車票紅包，也能現場從圖庫挑選喜愛的圖片，製作成限量的新年斗方。

邁入2023年，讓我們一同迎接充滿希望的一年，叫春大街特別加碼，現場只要消費滿五百，即可參加「春神祝福」戳戳樂活動，超過百樣新年禮物等你帶回家！

活動資訊： 2023 叫春大街・SPRING CHILL 活動日期｜1/06（五）～ 1/15（日） 活動地點｜誠品生活南西 4F Event Space（台北市中山區南京西路14號） 主辦單位｜文化銀行