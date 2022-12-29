臺文館戶外特展轉譯再突破 發現文學後巷的浪漫光影
「巷仔內的」才知道的新秘境！
繼去年廣受好評的「一起去地球吧」，臺文館與都市藝術工作室再度聯手推出「我在這裡成為一個被動的字」戶外特展，12月16日起閃耀臺文館！
本作品是藝術家們於葉石濤廣場的現地觀察與親身感受。作家鄧九雲閱讀四部臺灣文學獎金典獎得獎作品——王天寬《開房間》、何玟珒《那一天我們跟在雞屁股後面尋路》、郭強生《尋琴者》及鍾文音《別送》後，創寫出與作者、觀者、及自身對話的詩、文，並透過極富感染力的聲音演出，引領觀者走進文本世界。
藝術家徐婷則以攝影家的視角、平面化的手法構築出四座巍然磅礡的漸層藝術裝置，再搭配音樂家范書雅的音樂呈現。當觀者漫步其間，會看到色彩的氤氳、也會聽到文字的飛揚，加上日間光影與夜間照明斑斕交錯，顯影平時視而不見的景致，觸發觀者對環境的感知。
臺文館館長表示，這次特展選在葉石濤廣場，除了因為後巷往往是城市空間中最僻靜卻又最能呈現真實生命力的場域，也由於此處多項工程於今年相繼完成，圍籬全數拆除後開敞的寧靜空間，被臺文館、葉石濤文學紀念館、中西區圖書館、臺南市文資處、孔廟……等建築圍繞，成為一條充滿文化氣息的文學後巷。因此特地邀請類型不同，但創作力同樣豐沛、別具風格的藝術家們，攜手打造視覺與聽覺巧妙結合的作品。
此特展試圖探討與翻轉閱讀的主動與被動性，當我們置身其間探看這片風景，是否也在不知不覺成為他人眼中的風景？或許正如鄧九雲〈關在房裡就被詩了〉所寫：「其實你我才是被引號框住的那個句子，在這裡成為風景。」
臺文館表示，此特展是一次文學轉譯的創新嘗試，讓葉石濤廣場揮別過往的幽暗寂寥，成為迷離魔幻的城市空間。歲末年終，歡迎民眾走進這裡，在聲光間感受文學的浪漫與繽紛。
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展覽資訊
「我在這裡成為一個被動的字」戶外特展
時間｜2022年12月16日至2023年6月20日9:00-21:00
時間｜國立臺灣文學館 葉石濤廣場
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