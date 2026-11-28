第一部 國家定位

Q1台灣主權未定？（中華民國派）唐豪駿

精摘立論重點：

●沒有「台灣主權未定」的問題，這是美國在韓戰時發明的理論，意在為介入台海衝突合法化。

●「台灣主權未定論」會動搖中華民國對台灣與澎湖的領土主權主張，但當年美援更重要，基於政治現實，政府只好妥協。這是不得不然的默認，不應該是官方支持並宣揚的立場。

熱門小說

●在一九五一年的《舊金山和約》中，日本僅「放棄對臺灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求」，卻未說明將之交給中華民國，因此提供台灣主權未定論鑽法律漏洞的解釋機會。

●許多人主張「宣言」不是「條約」，認為其沒有法律效力，這是不對的。《開羅宣言》具法律效力，《中日和約》確定《馬關條約》被廢除，因此台灣歸還給一九五二年仍在聯合國代表「中國」的中華民國。

從中華民國派的立場來看，從來沒有台灣主權未定的問題，這是美國在韓戰時期，為了介入台海衝突，又要避免不得干預內戰的國際法限制，才創造出來讓自己的行為合法化的理論。

要談台灣主權，首先要從《馬關條約》開始。清朝在甲午戰爭戰敗後，於一八九五年簽訂《馬關條約》，將台灣、澎湖割讓給日本，遼東半島則是先割讓後贖回。而後，中華民國建立，在一九一二年的清朝頒布的《清帝退位詔書》中確立中華民國繼承清朝的對外法律關係，包括不平等條約的義務與責任。這在國際法上屬於政府繼承，國家還是中國，只是從滿清政府改為五族共和的中華民國政府。在那之後，民國初年的軍閥混戰，最終由國民政府統一，於一九二七年定都南京，這依然是政府繼承，國民政府也依照「國家繼續」原則繼承自清朝以來對外法律關係的權利義務，並持續透過外交努力廢除相關不平等條約。直到一九三七年，盧溝橋事變後開始全面抗日，並在一九四一年日本偷襲珍珠港之後，中華民國正式對日宣戰，此時中華民國單方面宣布廢除所有兩國之間的不平等條約，包括北洋政府簽訂的《民四條約》（即日本《對華二十一條要求》的修正案），自然也包括滿清政府簽訂的《馬關條約》。不過，這只是政治宣示，最後仍要以法律文件為之。

順帶一提，第一次世界大戰時，當時代表中國的北洋政府作為戰勝國，也試圖廢除對德國的不平等條約。不過由於戰後一九一九年的《凡爾賽條約》將德國在山東的權利交與日本，因此中華民國代表在五四運動的壓力下拒絕簽字，另在一九二一年與德國簽訂《中德協約》，德國宣布放棄不平等約的相關權利，不過條約也未涉及山東問題。

直到一九二二年中華民國與日本才在美國的調停下簽訂《解決山東懸案條約》，日本歸還德國當初的租借地，並從青島、濟南撤軍。由此可知，中華民國在多邊會議中有領土爭議時，會另以雙邊條約解決領土歸屬，實有前例可循。

書名：《國家定位大擂台：中華民國？台灣？【第一本最完整國家定位辯證，雙權威教授紙上擂台】》 作者：陳方隅, 唐豪駿 出版社：讀書共和國／明白文化 出版日期：2026年11月04日

《波茨坦宣言》具法律效力

二次大戰期間，一九四三年的《開羅宣言》明白指出：「日本自中國人所竊取的所有領土，比如滿洲、台灣及澎湖群島，應該歸還給中華民國。」而後一九四五年的《波茨坦宣言》（Potsdam Declaration）與《日本降伏文書》，都再次確認《開羅宣言》的內容。值得注意的是，許多人主張「宣言」不是「條約」，認為其沒有法律效力，這是不對的。根據《維也納條約法公約》第二條，條約是國家間締結之國際書面協定，不論其特定名稱如何，因此名稱並不影響其是否為條約，關鍵是看其是否有法律效果與約束力。上述三份文件都被收錄在美國國務院出版的《一七七六年至一九四九年美國條約和其他國際協定彙編》（Charles I. Bevans, Treaty and Other International Agreements of the United States of America 1776-1949, vol. 3）。對美國政府而言，《開羅宣言》等三份文件也是具有法律約束力的國際協定，也就是同盟國對於戰後秩序的確認，更是對中華民國廢除對日不平等條約的一致立場。然而，最後在一九五一年的《舊金山和約》中，日本僅「放棄對臺灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求」，卻未說明將之交給中華民國，因此提供台灣主權未定論（或稱台灣地位未定論）鑽法律漏洞的解釋機會。

這種說法完全未考慮當時的國際政治背景，只針對個別法律文字的效果進行解釋，是典型的去脈絡化解讀。由於中共於一九四九年建政，因此在舊金山和會期間，已然出現了中國代表權之爭，雖然中華民國政府仍是當時國際普遍支持的合法代表，但整個大陸地區卻由中華人民共和國政府實質控制，在這樣的情況下，日本如果明言將中國的爭議領土交還與某方，無疑是干涉內政，故只能聲明放棄。（地圖砲1）

地圖砲1 日本簽訂《舊金山和約》以前，台灣還只是盟軍的託管地！

國際法規定領土主權的移轉不能在戰爭期間進行。以上這些法律文件都是在戰爭期間發生的。《開羅宣言》頂多是一個政策的宣示，實際上的領土主權移轉並未完成（必須等到戰後簽訂正式條約）！況且，1945 至1949 年之間美國政府與蔣介石的電報公文往來，都明確把台灣定位成託管地，沒有承認領土主權歸蔣介石政權。

事實上，其他幾個日本占領的土地，也只是聲明放棄，而未明言交還對象。

不過，由於中華民國並未參與舊金山和會，而中華民國與日本之間仍需一個正式的法律文件用來終止戰爭狀態或處理戰後關係，因此在《舊金山和約》正式生效前，中華民國與日本在台北簽訂《中華民國與日本國間和平條約》，重申《舊金山和約》當中「日本放棄臺灣、澎湖等一切權利」。台灣主權未定論往往以「《中日和約》仍只是聲明放棄，未載明交還給誰」為由，主張台灣主權仍然未定。這顯然無視《中日和約》是雙邊條約，處理的是雙方在戰後的領土爭議，兩造中的一方聲明放棄，豈有讓占領地變成為無主地的道理？ （地圖砲2）

地圖砲2 美國主張的台灣主權未定論，是保護蔣介石最佳戰略政策！

台灣主權未定論是美國設計出來的，主要目的是為了介入台海局勢、保護蔣介石政權，被說成鑽法律漏洞太不厚道了吧？如果兩岸的爭議是國內爭議， 國際法上來看美國是沒有介入空間的。如果美國當時不介入，已經在中國大陸被打跨的蔣介石政權逃到台灣，且在蔣政權治理下台灣立刻經濟和社會全面崩潰，被中共收掉也只是遲早的事。

況且，《中日和約》 第四條指出「中國與日本在一九四一年十二月九日以前所締結之一切條約、專約及協定，均因戰爭結果而歸無效。」第五條規定「日本放棄在中國之一切特殊權利及利益。」請注意，此處條約所指的對象均是「中國」，而當初《馬關條約》割讓台灣、澎湖的主體也是「中國」，而不是清帝國。既然中華民國作為代表中國的政府，繼承了清朝的對外法律關係，則廢除中日之間的一切條約、一切特殊權利，自然也要回溯到清朝的不平等條約，這也是中華民國在正式對日宣戰及戰時《開羅宣言》的立場。簡而言之，《中日和約》確定了《馬關條約》被廢除，當初在條約中代表中國的清朝政府割讓台、澎予日本，自然也應在條約被廢除後歸還給中華民國，此時的中華民國在一九五二年仍然在聯合國擁有中國代表權。所以，台灣、澎湖並不會因為條約中只是聲明「放棄」就成為無主地。

舉個例子，小華的祖父當年沉迷賭博，被阿和設局陷害，在脅迫之下抵押了房產，全家人搬離了祖屋。小華的祖父去世後，小華的父親繼承了家族的財產與債務。結果小華的父親也不爭氣，不但沒有收回抵押的房產，還又欠下阿和許多錢。最後小華繼承了祖父與父親的債務，在鄰居小美的幫助下，找到了長年欺壓祖父與父親的阿和，打了他一頓，讓他承認當年是他不對，逼他簽字畫押放棄了這些債務。結果小華回到祖屋，發現裡面住著家族的親戚，親戚卻說，既然阿和放棄了祖屋，那祖屋就是沒有人的了，誰住在裡面就是誰的。小華從出生以來就沒住過祖屋，祖屋當然不是他的。

請問這樣的主張有道理嗎？恐怕大多數人都會覺得這個親戚有點強詞奪理吧？ （地圖砲3）

地圖砲3 台灣人不是無可理喻的親戚，而是孤苦無依的無殼蝸牛！

這例子非常不妥，因為日本取得台灣領土主權的時候，可沒有設局陷害清朝，雙方在1895 年依據國際法訂定合約移轉了台灣領土。而且在這例子裡，小華應該去跟強占祖屋（中國大陸）的親戚（中共政權那些中國人）討公道才對吧！台灣人沒有覺得中國大陸是我們的祖屋或財產，況且台灣人還被小華一家殘忍對待、高壓統治半世紀耶⋯⋯

●本文摘選自讀書共和國／明白文化出版之《國家定位大擂台：中華民國？台灣？【第一本最完整國家定位辯證，雙權威教授紙上擂台】》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！