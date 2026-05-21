拜拜最喜歡「補財庫」：最初的財神是祖先、地基主、土地公

文／王品豊

在全世界的宗教偶像信仰中，對於財神的膜拜可能以道教信仰為最，但若嚴謹來說，財神並不隸屬於道教「修真養性」的範疇內，充其量只能說是屬於道教類的民俗信仰。

財神信仰的起源來自於華人世界或是漢文化中，人們樂於勤勞耕耘存穀防飢的民族特性，由此而衍生出道之不盡的財神名稱，受不同的地方民俗供奉膜拜。一般比較耳熟能詳的諸如：文財神、武財神、五路財神等等，而大部分的人對財神的緣由、出處也多能如數家珍，既然如此，又為何要出版本書？只要依照各財神廟的指示膜拜，不就可以上達天聽感動神靈賜福賜財？

《這樣拜財神才有效》這本書，其實是我當初在撰寫「這樣拜才有效」系列書時，原本想一起併入的題材，為什麼想將本書一起併入？實在是因為眼見許多人忙碌一生，為了生活四處奔忙，而辛苦所得卻往往因為意外耗財事件發生而所剩無幾，甚至寅吃卯糧備受困擾。財是人們的生活糧食，維持著每一個人或每一個家庭開銷，甚至財可以成就一個人的欲望、理想、目標，但在每一個奮取的同時，也存在著正當性與否的問題，正當性的取財是透過自己的努力，在不禍及他人的情形下而得，若是可以這樣秉持著光明正大所得的錢財，必然可以獲得眾神庇佑。

若是錢財的取得是透過非法手段、戕害他人所得，不僅自己終將難逃因果追索，甚至也會波及當初助你得財的神祇。然而正當與否，每個人的標準不同，最終也是各自心證，基於此原因，最後才決定不將其羅列在「這樣拜才有效」系列中。

而今次再次動筆，是在經過一番細想之後，決定將我個人所認定的「財神」寫出，一方面教大家如何敬拜財神，一方面也請讀者務必了解本書所介紹的「財神」彼此間與你的關係，神之所以神靈活現，取決於你和祂之間的互動，這包含你的心態是否全然的相信與崇敬，在態度和儀規上是否合乎情理。

在我其它著作中，曾經寫過一個例子：有一天和幾個朋友到屏東「訪宮」（就是拜拜的意思），拜完主殿的神之後，我們就在廟裡隨便逛逛，逛到離主殿稍遠的一處偏殿時，有朋友驚呼：「這裡有武財神耶！」大家聞聲就聚攏在武財神面前，只見神桌燭光黯淡，桌面積塵頗深，朋友中有人起鬨說：「可不可以請財神賜元寶給我們？」

當然，這請示的差事就落在我頭上，我先是默禱一番，不一會兒時間一位青衣老者赫然出現眼前，臉上露著為難之色的說：「說來慚愧，我這兒香火少，雖然貴為財神，但實在沒有餘資可以送給各位。」

我把這番話轉述給其他人聽，引來眾人一陣驚愕與訕笑，說：「當財神怎麼會沒錢？」當財神的確也會有沒錢的時候，這取決於祂是否香火鼎盛，按照我們的認知，財是由功德轉換而來，神靈助人有功就可以憑其功德提升神格，同樣的道理，神靈助人也是需要人對祂的信仰，先是以香上稟求助，再以紙錢答叩，神靈得到越多的紙錢香火，必然大增神威可以給予信徒有求必應的資助，若是功德累積不足，對人們的請託也只是心有餘而力不足。

眼前的財神即是如此，沒有太多的機會作功德，就好比是一家沒有業務的公司，即使名為董事長，在需要資金時也只能徒呼負負。

於是當下就有人提議把帶來的紙錢全部燒給財神，大家紛紛把紙錢從行李箱內取出投入金爐內，熊熊烈火點燃起時，財神換上一身官服向我們作揖，我們也回禮祝祂香火鼎盛千秋萬世，神人互助的感懷油然升起。

這例子是在說明態度和儀規的重要性，做人的態度不能只是一昧的要求神必須幫助你，你總是要提供相對的條件，不要「強神所難」的認為神必須無條件滿足你一切的要求，而對於能力有限的神，必須盡己所能的去幫祂提升神威，使得祂有充裕的能力未來可以幫助你，而幫助祂的方式則是誠心相待、在任何必要時刻給予紙錢香火，要知道所有事物的轉換都是「以物易物」而不是「無中生有」，簡單來說，求財神或其它神祇，只要所求是有形之物，就必須透過紙錢轉換，若是只求身心安頓，則靠念誦經文即可。

由於各地習俗不同，對財神的膜拜方式也不盡相同，因此在本書中，我以「財為功德所換」為基礎，避去對一般財神的拜法，而設定與個人息息相關的神靈作為財神撰寫。

因此，本書所設定的財神分別為：家祖、地基主、土地公、引導神。

至於大廟殿堂的財神，則設定為核發財物的神祇，也就是說，先把與自己密切相關的財神供奉好了之後，再去財神廟稟告求財，由廟裡的財神核定你的功德多寡後，再給予賜財，能在心態、儀規上供奉好以上所說的家祖、地基主、土地公，對於祈求財源廣進絕對會有莫大的幫助，並且獲得實質的感應回饋。

為什麼最初的財神必須是家祖、地基主、土地公？

家祖指的就是家裡的祖先，從祖先到你，乃至延續到你的下一代，都是血脈相承的流傳，姑且不論你是什麼宗教、家裡有沒有拜祖先，從人倫上來說，這個世上最願意無償幫助你的人是誰？你最願意無償幫助的人又是誰？最可靠的答案應該是你的父母最願意無償幫助你，而你最願意無償幫助你的子女。

在靈魂意識流恆久不滅的基礎下，逝去的祖先仍然在意識中留存著希望後輩子孫光宗耀祖的念頭，並希望竭盡所能的給予幫助，望子成龍、望女成鳳的家族觀念，放眼望去全世界，沒有一個家族不是希望這麼持續的，更何況是漢文化中根深蒂固的家族概念，關鍵只在於可滋養後輩子孫的祖德還有多少？

拜祖先一方面是慎終追遠，更深的層次是穿越時空與祖靈一起為興旺家族努力。

中國漢文化上敬天神下奉地靈，因此日月星辰、山高水長皆為神靈之所在，易經上說一物一太極，太極中有陰陽二道能量相互磨盪才有力量產生，按現代話來說，太極就是磁場、環境，任何環境中都有兩種能量在產生交互作用。

按這道理來說，一個房子即是一個太極，充斥著不知名的能量，姑且稱之為陰，代表陽的人住進去之後，兩道氣流能量即開始運作，形成所謂的好壞氣場，對居住者產生不同的吉凶影響。

不知名的氣能又從何而來？有些可以解釋為長久以來的地氣使然，或是長久以來一直未曾離去的靈氣，萬物有靈，不外就是滯留不去的各種生命體，將這些無名、無形的生命體能量總結歸納，尊稱為「地基主」，膜拜地基主也就是透過人們的誠心取得陰陽調和，使之能在這房子內安居樂業。

我在上海時認識一對天生有陰陽眼的母女，打算搬來上海定居，連找數日房子之後，終於放棄尋找並打算返台，通靈媽媽說，她們每到一處住屋，不是看見斷手缺腳的阿飄哥，就是被渾身血淋淋的飄媽擋在門口不讓進去，這對號稱有陰陽眼的母女來說是很大的困擾，雖然好心建議她們拜地基主就可無恙，但最後因信仰問題徒然作罷。

而另一位從湖北搬來上海的朋友，在搬進新居後的連續三天晚上，都夢見一位民初裝扮的上海媽媽惡狠狠的瞪視著他，甚至拿著菜刀作勢要砍他，嚇得他幾天沒睡好。

後來我建議他燒點紙錢給這位上海媽媽，說也奇怪，此後就安穩入眠不再受干擾，有此奇妙的經歷後，他就開始每月固定燒化紙錢給地基主，一年來彼此相安無事，而他的工作也做得順利安穩。

有天他跑來跟我說，房東臨時要收回，要他在一個月後搬家，他問我，他要搬走了，是不是可以多準備一些紙錢，最後一次答謝地基主媽媽一年來的照顧，我點點頭讚許的說：「大部分的人都是問我，要搬走了，地基主還需要拜嗎？」受人點水之恩當泉湧以報，讓彼此的因緣圓滿的畫上句號，總是好過抽刀斷水過河拆橋，拜神與人際交往是相同的道理，山水有相逢，彼此留下美好的善緣，日後總有相遇的一天。

於是，在倉促之下他搬到對面的大樓，安頓好之後，他又跑來說，他在舊家的最後一晚，地基主媽媽又來了，這次是和顏悅色的看著他，並且對他揮手後才消失。

讓他很詫異的是，原本他以為只是一場水土不服的惡夢，雖然他從善如流的紙錢照燒，但從小所受的無神論教育，仍讓他懷疑鬼神的存在，而這次地基主媽媽的出現讓他大開眼界，徹底打翻他之前所受的教育觀念。

搬到新居後他依然繼續每月固定拜地基主，雖然不曾夢見過任何靈異的夢，但他一直深信蒙獲地基主保佑，使得他的收入不斷的水漲船高，有時他甚至開玩笑的說，可能是之前的地基主媽媽有來拜託新居的地基主照顧他。

地基主其實與我們沒有任何血緣關係，但因為它是原本就在這房子內，遷入的我們，從另一個角度來說是闖入者，為了取得未來能在這房子裡生活、工作順利，藉由對地基主的膜拜以獲得陰陽兩利，不管是從敬或畏鬼神的角度來看，似乎是人們在力求以和為貴時的必然選擇。

土地公是所有神祇中與人性最為親近的，祂總是和顏悅色不擺架子，因此人們總喜歡稱祂為「土地公伯」，祂就像個任勞任怨的「里長伯」，盡量滿足人們所有的需求，即使未得回報也依然笑容滿面。

在我的另一本書《這樣拜土地公才有效》中，曾提到土地公的職司有很多分類，但是別忘了，土地公的正名為「福德正神」，唯有「福德」兼備的人在死後才能被敕封為「正」神，既然祂是正神，別看祂官小位卑，諸神看到祂時也要打躬作揖禮讓三分，即使上南天門面見玉皇大帝，玉帝也要命人搬椅賜坐！

本書中為何要提及福德正神土地公？土地公又名「公道伯」，能夠不偏不倚的為眾人的行功造德如實評定，同時，福德正神又身負運財的職能。

拜出經驗的人都知道，拜拜中最喜歡的就是「補財庫」，補財庫可分為三部分：天庫、地庫、水庫，但補完財庫之後，最重要的就是「天地運財」，這個工作就必須由公正實在的福德正神擔任，因此，本書中的財神羅列土地公，除了祂具有這個職能之外，也是要讓大家體認：有財是福，福的多寡卻取決於你或你的祖先有無功德兼備，有德可喜無德可追。

西方人說，最好的開始就是現在，有福德可享者勿驕勿縱，福報總有享盡的一天，應該持續累積以求興旺家族；沒有福報的人也不要過於瞋怨，福報從未停止過，只是早已懈怠荒蕪，與其滿口遺憾不如奮起直追，在時間面前，人們追求的不應該是生死而是永世恆昌。

現代喜歡玩金句，就是用意簡言賅的字句表達深切的道理，讓人們便於記憶與引用，例如：「活著就是勝利，掙錢只是遊戲，健康才是目的，快樂才是真諦。」一語道盡了人們求財的欲望和警惕世人別因一味的盲目追求錢財，傷害了健康也失去了快樂，更失去了人生真實的意義。

已故國學大師南懷瑾曾說過：「未曾清貧難做人，不曾打擊老天真，自古英雄出煉獄，從來富貴入凡塵。」俗話也說：「富貴誰人不欲，福祿豈能強求。」

富貴福祿原則上是可求不可強的，求取富貴的首要條件是先求自己，看自己是否努力進取、不損人利己，再求家族祖庭是否祖上積德福祐子孫，兩者福報有限或已用罄，則再次反省自己是否努力進取、不損人利己，再求引導神增添自己及祖庭福報，人必須不斷的反省自己、調整自己的心性和行為，才能為未來的福報累積能量，這樣會比你一旦經濟條件下滑了，再去疲於奔波於各大財神廟請託神佛來的持久與省事，這是我開辦這一套拜拜求神方式十餘年來的經驗累積。

書名：《這樣拜財神才有效（拜拜系列之九）》 作者：王品豊 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2020年6月2日

在這些年辦事經驗中，我區分出求財有效與無效的年齡區隔，四十歲以前的年輕人對於求神較為投機，拜個一、二次有效就繼續來沒效就走人，這是緣於他們對自省能力的不足，不知道紮根紮底的重要性；四十歲以後的人，面對來時路心中總有一些前半生總結的自省能力，而面對未來悠悠之路和當下沉重的家庭負擔時，總是較會願意沉下心來一步一步的重新來過。

但也並非人人如此，也有剛起步的年輕人深明天地之理，了解一個人的成功必須透過周遭各種人事物巧妙的因緣集結，也有近耳順之年的人一樣的毛毛躁躁，讓他走不出無形的囹圄，歸因究底是他們一直沒有學習到安靜穩定自己的心性，要知道財運的積累必須你自己先有一份安靜坦然的心，財運這個氣場才能在你身邊發揮效應，研究風水陽宅的人都知道「財喜靜」，氣場的導引從來都是安安靜靜的，房子如此，你的心也是一樣的道理。

心情毛躁時一刻不得安寧，全身毛細孔賁張，氣場外洩猶如瓦斯外洩，此時好的財氣無論如何也灌不進你的體內形成好的循環，反而吸引了諸多不好的外在氣息流入體內，年輕人氣場飽滿無暇細分，中年人氣場適中反而有較多的耐性等待好的氣息累積。

曾有人說過，四十二歲以前的成功都不叫成功，四十二歲以後的成功才是真正的成就，因為經歷諸多風雨之後所得的收穫會懂得珍惜，也懂得回饋他人，運用彼此共贏的心智，獲得人生最後的財富安度晚年。

一個人富貴來臨前，往往必須經歷三道難關，這三道難關闖過去、熬過去，早晚可時來運轉，越早體會這個道理則越早獲得富貴人生。

一、志向未立的迷茫。

二、挫折上困苦的考驗。

三、順境之中的誘惑。

人生想要榮華富貴，並不是有錢就行了，才華撐不起野心，實力無法駕馭目標，有再多的錢財，只會給自己帶來禍患。成功需要先立志，做事才不會迷茫，做事能吃苦，才不會放棄，做人有節制，才不會貪婪。如果你能通過這三道的考驗，那就必然邁向成功，屆時要不要向神明求財，就看你自己的意志選擇。

●本文摘選自春光出版出版之《這樣拜財神才有效（拜拜系列之九）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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