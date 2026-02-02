眼影、口紅從哪裡誕生？古人如何把自然色彩變成化妝品

文／左巻健男

眼影及口紅這些化妝品，是在哪裡誕生的？

我們的生活因花草或衣服的色彩而變得豐富多彩，恐怕人類自古以來就喜歡各種顏色吧。

之所以會這麼想，是因為舊石器時代晚期西班牙北部的阿爾塔米拉岩洞和法國西南方的拉斯科洞窟，都發現鮮豔且帶有躍動感的動物壁畫。

透過碳十四定年法調查後發現，阿爾塔米拉岩洞的壁畫約為西元前一萬七千年到一萬三千五百年前，拉斯科洞窟的壁畫約為西元前一萬六千四百年到一萬四千六百年前所畫。畫下壁畫的人是晚期智人的克羅馬儂人，他們約從四萬年前開始住在歐洲，是現代歐洲人直接的祖先。

無論是哪個洞窟的壁畫，都使用了黑、紅、黃、茶、褐色等顏料。

顏料就是指用無法被水或油等溶劑溶解的粉末，在物體上塗上不透明色彩，如顏料其名，也作為化妝品的著色劑。

顏料跟染料都是用來著色，但最大的不同是顏料是無法溶解於水或油等物質的粉末，而染料則會溶於水或油等。

例如，阿爾塔米拉岩洞和拉斯科洞窟壁畫所使用的黑色，是木炭和二氧化錳，而紅色或黃色則是氧化亞鐵的粉末。這些會跟獸脂混合使用。

氧化亞鐵粉末現在也還用來當紅色顏料，因為在印度孟加拉地區生產，所以稱為「孟加拉紅」，孟加拉紅是世上最古老的紅色顏料。

古埃及王妃化妝時會在眼皮上使用黑色方鉛礦（鉛礦石）及綠孔雀石（銅礦石、malachite）的粉末，並在唇上塗抹孟加拉紅。這就是眼影跟口紅的源頭。

後來紅色顏料改用比孟加拉紅更鮮豔的硫化汞，也就是「硃砂」。在《古事記》及《日本書紀》上也記載了硫化汞。日本古墳時代的墳墓石室和木棺也使用了大量的硃砂，直到最近，硃砂都還用於印章的印泥。

書名：《用化學讀懂世界：從身邊的日常運作，到世界的起源都可以用化學來解答！》 作者：左巻健男 出版社：晨星出版 出版時間：2025年6月15日

人工顏料的第一號則是鉛白。由鉛板加熱後的空氣和二氧化碳、醋酸的蒸氣及水蒸氣的混合氣體噴出而產生，鉛白可以覆蓋在皮膚上，長年作為化妝品的白粉使用。

但是鉛白會造成鉛中毒，而引起腸胃疾病、腦疾病、神經麻痺等，也有很多致死的案例。日常中使用大量鉛白粉的舞台劇演員，胸口跟背都會塗上大量的鉛白粉，所以症狀更為顯著。一九三四年開始禁止製造及使用鉛白粉。

之後有各種金屬元素被用於顏料，一九○○年代無機顏料製造出了幾乎所有的顏色。但令人困擾的是，無機顏料大半都像鉛白粉一樣，以鉻、汞、鎘、砷等重金屬為原料，所以本身毒性很強。

因此取而代之的顏料隨之而生，例如白色是安全性高的鈦白（二氧化鈦）或氧化鋅，毒性強的無機顏料現在都改用無毒的原料進行合成，替換成毒性較低的有機顏料了。

