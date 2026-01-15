《咒術迴戰》五條悟、乙骨憂太的血統之謎：與最強怨靈菅原道真的關係

文／加門七海

五條悟、乙骨憂太的祖先菅原道真

五條家是菅原道真真實存在的子孫

《咒術迴戰》裡五條悟與乙骨憂太的祖先，是日本三大怨靈之一，菅原道真。道真生於八四五年，是文章博士菅原是善之子。在《咒術迴戰》中是非術師的家世，但是菅原氏的祖先乃是野見宿禰，他不但是相撲的始祖，更是規劃用陶俑代替活人陪葬的人，另外他也是以興建古墳為業的土師氏一族。道真的子孫確實有五條這個家族，明治時代還被列入華族。五條家為低級貴族的門第，在江戶時代，由於祖先為相撲之神野見宿禰，所以成為掌管相撲的力士與行司，發配橫綱證明的家門。

說句題外話，偽夏油派中有位詛咒師裏梅，過去與兩面宿儺有過一面之緣，而「裏梅紋」乃是菅原系氏族的家徽之一，所以可以推測他們與道真也有某種關係。

雖破格發跡，但臨終卻如同罪犯

長大後道真與父親同為文章博士，不久他在漢詩、土木等多個領域展露才華，所以受到宇多天皇重用，到了繼任的醍醐天皇時代，他官拜朝廷的第三把交椅右大臣。但是由於道真的家世太低，嫉妒他升官的聲浪漸漸高漲。前述平安時代首屈一指的咒術師淨藏之父，此時與道真同為文章博士的三善道行，勸他退職，多多享受人生。這段情節令人聯想到他與七海建人半帶譏諷的勸說傲慢的五條的關聯。

道真雖決心辭職，但是獲得慰留，因而繼續留任。但是，九○一年，政敵藤原時平一派的陰謀，道真被貶至九州大宰府，派任大宰權帥（大宰府長官）的公職，但是不允許他離開大宰府，形同軟禁的狀態。

由於朝廷未支薪給他，道真日漸清瘦，於是人們將年糕插在樹枝上從窗口遞給他。梅枝餅成為太宰府天滿宮的名產就是源自於這個故事。從太宰府道真府邸舊址出土的餐具，並不是當時庶民廣為使用的陶瓷器，而是素燒的土器，就可知道真並非單純的貶職，而是受到罪犯一般的待遇。九○三年，道真在失意中含恨而死。

菅原道真施行的咒術紀錄

《咒術迴戰》前傳最終話中介紹道真是「超頂尖咒術師」。歷史上的道真是儒學家，並沒有咒術師的身分。但是他前往讚岐（香川縣）擔任行政官時，執行了咒術。他赴任的讚岐平原，在歷史上一直有缺水困擾的地區。但道真興做土木工程建設蓄水池，進而在旱災時舉行祈雨儀式，據說第七天便天降甘霖。

香川縣綾川町瀧宮天滿宮保留的文件，留下了民眾見雨欣喜，集合在道真宅邸前手舞足蹈的紀錄。祈雨是民眾最期望的咒術，空海、理源等聞名的高僧都舉行過。由此可知道真也是個能施展高水準咒力的人。

書名：《咒術的日本史──解開暢銷神作《咒術迴戰》的咒術源流與背景》 作者：加門七海 出版社：健行 出版日期：2021年12月30日

有十六萬以上惡神追隨的最強怨靈

眾所皆知，道真死後變成了怨靈，他是日本三大怨靈中唯一直接遭到人為迫害，所以道真的怨靈特別突出。

杯葛道真的首謀藤原時平（九○九年死亡，時年三十九歲）、決定貶黜道真的皇太子保明親王（九二三年死亡，二十一歲），次任皇太子慶賴王（九二五年死亡，五歲）等都年少過世。繼而，九三○年，御所清涼殿遭到雷擊，醍醐天皇目睹此景，受到驚嚇一病不起，三個月後駕崩。

因為這種種原因，道真被供奉為「天滿大自在天神」。《北町聖廟緣起》撰述，清涼殿的落雷是天神使者「火雷天氣毒王」搞的鬼。

《道賢上人冥途記》記述僧人日藏在九四一年修行中殞命前往淨土的故事中，道真曾經現身。

在淨土遇見道真時，他已成為日本太政威德天，自述：「死後經過八十四年，心中記掛的密宗已經普及（道真有段時期希望能成為遣唐使），所以已無遺恨。」「我的隨從有十六萬八千名惡神，若是有意，想要引發災難也並非不能。」

《咒術迴戰》裡將最強咒術師五條悟，與才華和五條不相上下的乙骨，設定為道真的子孫，也許是因為道真具備的能力，足以對抗號稱「詛咒之王」的兩面宿儺吧。

●本文摘選自健行出版之《咒術的日本史──解開暢銷神作《咒術迴戰》的咒術源流與背景》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡