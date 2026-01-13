如何打造出成功的Podcast？你得持續錄音，直到大放異彩

文／羅素．布朗森

傑．亞博拉罕說過，「人們總是默默地希望被領導。」我相信此話為真。因此，你如何成為他們需要的領導者呢？首先，你得找到自己的聲音。要做到這點的關鍵祕密，就是持續地分享你的訊息。

2013年3月26日，我錄了第一集Podcast《在車子裡行銷》（Marketing in Your Car），後來成為了節目《行銷機密輕鬆談》（Marketing Secrets Show）。當時錄製的時機還算不錯，唯獨我恰巧在數個月前辭退近百名員工，並發現自己欠稅25萬美元（如果不付，我將面臨罰款與牢獄之災）。我的公司幾乎破產了、銀行帳戶裡空空盪盪、信用卡帳單堆積如山。現在回頭想想，那真不是個適合教別人「行銷機密」的好時機啊，不過，我就是如此行事的。

書名：《專家機密：流量致富時代，從圈粉到鐵粉的19個金牌腳本【經典珍藏版】》 作者：羅素．布朗森 出版社：大牌出版 出版時間：2025年10月1日

我知道如果想開始自己的節目，那麼就得持續進行，否則絕對行不通。不管形式是什麼（錄音、影片或文字），如果內容太複雜，恐怕很難持之以恆。就在我尋思如何在日常工作行程中安插節目錄製時，便想到了每天都有十分鐘的通勤時間，也許能善用這空檔每天錄一集。在我的Podcast，主要圍繞在分享如何行銷自己的公司，以及我每天學到的事。這也是節目最初的名稱由來：在車子裡行銷。

第一集狀況並不好。事實上多年後，好友史蒂芬．拉森（Steve Larsen）說，「一開始的四十五集或四十六集都不怎麼有趣，但差不多就在這階段，你慢慢找到自己的聲音和說故事的方法，接下來漸入佳境。」對我來說（對你也是），好消息是，在你剛開始經營頻道的那幾集，也就是你最糟的時候，還沒有多少人會聽你說話！假如我沒有開始前面的四十五集，我就不會進行第四十六集的錄製，而那才是我的燦爛時光起點。這就是為什麼你應該現在就開始自己的節目，即便你還沒準備好。錄製自己的節目過程中，你就會逐漸摸索出自己說故事的方式和聲音。幸運的是，在我剛開始時，並不懂得如何查詢自己的收聽流量。真是慶幸，不然我恐怕會被那低迷的收聽率給擊倒，就此止步。所以請不要去看你的流量、下載率或任何數字，因為你才剛起步，而美好的事物需要醞釀。

有趣的是，經營Podcast頻道大概三年之後，我學會如何檢查下載次數，發現了每集的聽眾約有上萬人！我也發現，那些參加最高等級課程的學員多半都聽過我的節目！我進一步追問後，驚訝地發現，幾乎所有人的歷程都差不多。大部分的人都是先聽個幾集，接著出於某些原因，開始對某幾集內容產生共鳴，促使他們想知道更多，而回頭收聽第一集，接下來幾乎每週都會聽一至兩集。在上述集數裡，我紀錄了如何重振自己的公司、分享了工作夥伴的故事。通常，這些人還沒聽完全部內容前，就已經報名課程了！

我的 Podcast 不推銷自己或他人的產品，也不賣廣告（你確實可以選擇在節目上獲得營收），我只是想講自己和顧客的故事而已。我不進行任何推銷，然而，我的 Podcast 卻成功將普通聽眾變成了忠實粉絲。當然這不是一蹴可幾的，是我花了三年持續錄製節目的成果。接下來，就讓我分享一下節目成功的祕密好了。

每天錄製節目，持續至少一年

你的首要原則是持之以恆。我知道，如果一開始沒有簡單操作的平台或內容的話，我沒辦法堅持太久。哪個平台對你最有效呢？如果你是寫作者，最好使用部落格。如果你是影音創作者，可以從自己的 Vlog 開始。如果你喜歡錄音，不妨以Podcast 作為起點。首先找到你想發表的形式，再決定要如何發表，以及何時發表。你願意每天早上在午餐前寫一千字的部落格文章嗎？願意在每天晚上睡覺前，臉書直播分享今日所學嗎？有什麼方式能幫助你持續進行？如果你每日發表，並且持續一年，未來你再也不必煩惱經濟問題。在這過程中，你會找到自己說故事的方法，而觀眾總有一天會發覺你的存在。

我的朋友南森．貝利（Nathan Barry）不停地在網站上寫這句話，「在你被發現前，得持續忍耐。」

有多少次你在影集出到第三季時才跟進？我在《冰與火之歌：權力的遊戲》（Game of Thrones）第五季上線後才開始追劇。帕特．弗林（Pat Flynn）的Podcast 做到一百多集，我才知道他的存在；在丹．卡林（Dan Carlin）主持《硬派歷史》（Hardcore History）好幾年後，我才發現有這節目。

這是我們的共同經驗。有太多的內容被產製，導致我們無法即時發現。因此，我們往往要等一段時間過去，才會看到最好的果實浮現。如果建立觀眾的第一步是先製造內容，那麼第二步就是要給予足夠的時間耐心等待，直到你被發現為止。

賽斯．高汀（Seth Godin）是個非常願意分享自己時間的專家，你幾乎可以在任何相關主題的 Podcast 聽到他的聲音，前提是，你得先有一百集的投入才行。他只願意對那些持續錄製Podcast 的創作者展現慷慨。

對於已追蹤我一段時間的讀者來說，你們肯定知道我在Podcast 圈子打滾許久。你必須持續推出作品，才可能有份量，如果你想維持聲望，就得繼續發布作品。能以這等加速度成長所壯大的聲望，將可持久不墜。

在史蒂芬．拉森買機票參加漏斗駭客大會時，大概已經明白這些道理了，當時他邊打包邊告訴太太，「不管羅素在大會講什麼，我都會照做⋯⋯但我絕對不會錄製自己的節目。絕對不會。」

在大會開始前，我告訴所有參與者，他們能做的第一件事就是選好平台，在明年的同一天到來之前每天持續發表內容。我告訴他們，如果他們能持續進行一年，未來將不必再擔心錢的事情。接著我做了一件從未做過的事：我要求所有觀眾當天開始發布內容。

會議室裡的人紛紛舉起了手，而且樂意接受這個挑戰，最後僅有極少數的人真的徹底付諸實行。但，拉森同意接受挑戰了，原本他說絕不願意接受這項提議，卻決定全力以赴。他以 Podcast 作為起點，第一集的現場正是漏斗駭客大會。

大約一週後，他來應徵ClickFunnels 的職位，並成了我的漏斗建置主管。接下來兩年，他每天坐在隔壁和我一起工作，也見證我如何在分享的過程中反覆學習並改進，包括錄製 Podcast、臉書發文、Periscope 直播等。他很訝異我分享規模之龐大，也因此開始學習我的方法。

接下來，在拉森為ClickFunnels 工作的兩年裡，他持續經營個人頻道，數個月後陸續得到一些迴響。拉森的聽眾持續成長，直到他決定不再受僱於人，打算自己創業，那時他已經擁有一批大規模的聽眾，願意對他推薦的各種東西買單。節目與聽眾，成為他開展事業的起跑點。他有粉絲、也有追隨者，因此他要做的只是向他們推廣自己創造的新服務，並且取得「一夕之間的成功」。

