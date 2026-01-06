童年時期的運動經驗，能提高成年後的收入？讓孩子具備經濟獨立的潛力

文／中室牧子

為了提高未來的收入，孩子小時候應該做的三件事

我們「人生正式的舞台」是自學校畢業後才開始的。在經濟學中，「未來收入」被視為學生畢業後學校的教育成果之一。如果說培養孩子未來獲得高收入的能力代表著育兒的成功，或許會有很多人感到抗拒。然而，讓孩子們未來具備紮實的賺錢能力，實現經濟獨立，這是非常重要的事情。慶應義塾的創辦人福澤諭吉也有名言道：「金錢乃獨立之本，不可輕賤之。」

我將提出三種方法，幫助孩子們獲取未來能紮實賺錢的能力。這三種方法是：（1）運動、（2）成為領導者、（3）提升非認知能力。

〈運動能提高未來的收入〉

「培養孩子成為未來賺錢能力強的成年人」的第一種方法，是鼓勵孩子們從事運動。有許多證據顯示，童年時期的運動經驗對未來的收入有正面的影響。

書名：《孩子真正該學的事：用科學實證找出最有用的教育策略》 作者：中室牧子 出版社：麥浩斯 出版時間：2026年1月1日

例如，普渡大學的約翰．巴倫（John Barron）教授等人發現，在美國高中從事課外運動的男學生，與未從事運動的同班同學相比，高中畢業後十一至十三年的收入高出4.2%～14.8%。同樣在美國，但使用不同數據的研究顯示，高中時期參加運動社團的男學生，畢業後十六年的收入比未參加社團的學生高出百分之21.4%。

為什麼童年時期的運動經驗能提高成年後的收入呢？主要有兩個原因。

原因一：錄用優勢

第一點是企業傾向於聘用有運動經驗的人。挪威的一項研究對招人的企業隨機寄送了虛構履歷表，以調查進到面試機率的差異。這些履歷表上的照片和經歷完全相同，差別只在於是否有運動經驗。

結果顯示，寄送有運動經驗的履歷表，獲得面試的機率高出約兩個百分點。順帶一提，「百分點」是用來表示百分比（%）差異的單位。例如，從50%增加到51%，就是高出一個百分點。閱讀時請注意不要將百分點與百分比混淆。這裡的兩個百分點的增加是相當大的變化。

而且，對於建築業和看護業等需要體力的工作，這種效果約為兩倍，由此可知企業認為有運動經驗的人體力較好，並積極錄用這類人。

原因二：培養毅力和領導能力

第二點是，運動經驗被認為能培養毅力、領導能力、責任感、社交能力等能力。

前面提到的挪威研究，也利用大規模的行政記錄資訊（如出生證明等，行政機關日常業務中記錄的資訊），比較了在同一個家庭長大的十四萬對兄弟姊妹。該研究調查了在基因相似，同一個家庭長大的兄弟姊妹中，其中一人有運動習慣而另一人沒有運動習慣的情況下，未來收入會有多大差異（這種比較兄弟姊妹或雙胞胎的方法稱為「手足固定效果模型」）。

分析結果顯示，在兄弟姊妹中，有運動習慣的一方年收入比沒有運動習慣的一方高出約4%。

像這種因運動經驗而增加的薪資部分，稱為運動的「薪資紅利（溢價）」。而且，研究發現，這種薪資紅利的絕大部分，是由於兄弟姊妹中有運動習慣的一方，其毅力、領導能力、責任感、社交能力等「非認知能力」較高所致。

〈從事運動不會荒廢學業〉

從事運動會不會因此荒廢學業呢？一天只有二十四小時，如果把時間花在運動上，念書的時間或許就會減少。在經濟學中，這被稱為「時間分配的替代效應」。

不過，這是不必要的擔憂。有研究證據顯示，每週運動一～二次，可以減少每週約三十分鐘看電視或手機的時間。也就是說，時間分配的替代效應並非發生在「運動時間」和「念書時間」之間，而是發生在電視或手機等「被動活動的時間」之間。

不僅如此，研究發現運動還能提高學業成績。例如，一項利用德國數據的研究顯示，三至十歲時，有參加課後運動社團經驗的兒童，小學成績的偏差值會提高一點九分。

然而，儘管有許多證據顯示，小學生到高中生時期從事運動有良好的效果，但針對大學生的研究結果卻有所分歧。約有一半大學時期有運動經驗的人，畢業後的收入比沒有運動經驗的人低。

因此，對於大學生而言，運動不一定能帶來好的結果。對於大學生來說，「運動時間」和「念書時間」之間可能存在替代效應。

〈運動的好處在女孩身上更為顯著〉

此外，運動的效果存在異質性。異質性是經濟學家常用的專業術語之一，指的是因個人特徵或屬性不同而產生不同效果。例如，「性別異質性」意指因男女性別不同而效果不同。這個詞在本書中會多次出現，各位可以先記住這個詞。

這個結果或許會讓人感到有點意外，但事實上有多項證據表明，運動的正面效果在女性身上更為顯著。一項利用美國數據的研究顯示，當小學每週的體育課時間從〇～三十五分鐘增加到七十～三百分鐘時，男生的學業成績未受影響，但女生的學力卻有所提升。

除此之外，針對美國在一九七二年修訂的法規，也有一個著名的研究。先稍微介紹一下背景：美國國會於一九七二年通過了教育修正案，禁止公立學校的性別歧視。其結果就是從事運動的女學生比例必須提高到與男學生相同。

在法規修訂前一年的一九七一年，美國高中女學生的運動參與率平均僅約7%，遠不及男學生的50%。然而，在修訂後六年的一九七八年，這個比例上升到約30%。

密西根大學的貝希‧史蒂文森（Betsey Stevenson）教授注意到了這個情況。她比較了為了達到與男學生相同比例的目標，而必須大幅增加女學生運動參與率的州，以及原本女學生運動參與率就高，因此只有小幅增加的州。

結果發現，在女學生參與率大幅增加的州，她們後來的教育水準也提高了。女學生運動參與率上升後，她們的教育年數延長了〇．一二年，大學升學率提升了三個百分點，畢業後就業的機率也提升了一．五個百分點*8。

順帶一提，史蒂文森教授所使用的研究方法稱為「自然實驗」。這種研究方法的特色是，即使在難以進行人為實驗的情況下，也能利用制度或法律變更所造成的偶然，找出彷彿進行了實驗般的情境。

●本文摘選自麥浩斯／城邦文化出版之《孩子真正該學的事：用科學實證找出最有用的教育策略》。

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