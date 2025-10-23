吉田修一代表作《國寶》改編電影10/23上映！揭開華麗又殘酷的歌舞伎世界

文／吉田修一

一九六四年一月一日，

長崎地方幫派立花組的新年會上，

初雪將被不預期的血色染紅……

第一章料亭花丸

那年正月，長崎難得下起大雪。雪花落在潮濕的石板坡道與盛裝前往神社做元旦參拜的人們肩上，彷彿舞台上飛舞的紙吹雪，但這可是真正的鵝毛大雪。

大雪中，一台台黑頭車陸續抵達長崎丸山町的料亭老店「花丸」。

通往黑瓦白牆的石板道上，立花組的小弟一字排開：

「辛苦了！」齊聲恭迎從車上下來身穿黑紋付的眾位大哥。不僅聲音，就連口中吐出的白色氣息也整齊劃一。

即使是沒有車輛抵達的空檔，小弟們仍在酷寒中肅然挺立，一個個暗自搓揉凍僵的手指或動動失去知覺的腳趾，索求一絲暖意。

這樣的大場面不光是今年，立花組每年在料亭花丸舉辦的新年會都排場盛大。

受邀的有二戰前即是名門的宮地組大老，繼承了戰後以籌辦娛樂活動、從事演藝經紀而成名的熊井勝利的愛甲會，同樣地處佐世保的平尾組，以及島原的曾田組。立花組組長權五郎的拜把兄弟也從福岡、佐賀前來，光是頭目少說就有十五、六位，再加上幹部與太太們，就算撤下「鶴廳」與「鷺廳」之間的拉門，將兩間宴會廳合併為一，用餐時仍非常擁擠。

話說這料亭花丸，始於江戶時代寬永十九年，也就是一六四二年，而幕府禁止西葡船隻來航、禁止日本人出國，又將荷蘭人移到長崎的出島，正好是前一年一六四一年。因此料亭花丸可說是在日本剛進入鎖國狀態時創業的。話雖如此，別看鎖國這個詞冷冰冰，長崎丸山與江戶吉原、京都島原並稱三大花街，正如井原西鶴所說：「若非長崎有丸山，上方金銀已歸宅。」可見當年必是極盡繁華。

料亭花丸歷經原爆而倖免，昭和三十五年（一九六○），也就是降下大雪這一年的四年前，被縣政府指定為古蹟，以「古蹟料亭」這全國罕見的形態繼續營業。

當時，管理藝伎的單位「檢番」正好位於料亭花丸所在的坡道中央，被稱為「丸山新五姬」的名伎婀娜多姿的身影吸引眾人目光。順帶一提，以電影《長崎漫步曲》留名後世的藝伎愛八便是第一代丸山五姬之一。

書名：《國寶（上）：青春篇》 作者：吉田修一 出版社：新經典文化 出版時間：2020年8月31日

大老們抵達時，鶴廳與鷺廳裡的客人也已到齊，年紀尚幼的孩子在廣大的廳堂裡興奮得滿場跑，大人想攔也攔不住。

平時總穿運動服加肚圍的組員們，只有這天西裝筆挺，年底剛在家附近理髮廳剃的平頭清清爽爽，身邊化妝如法國女星、高高梳起髮髻的太太們則忙著到處賀年。

不久，立花權五郎一身黑紋付，帶著身穿黑留袖、美如藝伎的老婆阿松現身。此時全廳靜得連一根針掉在地上都聽得見，依照每年的慣例，權五郎燦然一笑：

「元春賀新歲，瑞雪兆豐年。各位，新年恭喜。今天這場初春大雪正是今年的好兆頭。我們不但迎來昭和三十九年，還迎來奧運。在各位的鼎力相助下，新的一年立花組也將邁向無限榮光。」

如此賀歲致辭後，廳裡每個角落響起粗門大嗓的「恭喜恭喜」，新年會揭開序幕。

人們的杯裡很快被斟滿啤酒，在名門宮地組的大頭目帶領下，舉杯開席。

這位宮地組大頭目，雖在戰前即是名門幫派的大老，戰後隨時代變遷也改變行事作風，將女婿等近親送進縣議會、市議會，自己則從事建築業，儼然是個實業家。

他與權五郎在戰後混亂時期曾喝過二分八的兄弟酒。然而，如今無論誰來看，黑勢力的世界裡兩人立場已然反轉：宮地大頭目二分，權五郎立花組八分。

話雖如此，宮地仍是權五郎的大哥，明知在場人人開口閉口「權五郎如何如何」，憑著輩分直呼其名，想藉此表現得體，其實暗中都在嘲笑自己。

大頭目越是虛張聲勢，權五郎越是做出洗耳恭聽的姿態，這反而成為權五郎向在座之人展現威勢的方式。

乾杯之後，女侍忙碌來去，負責伴奏的藝伎「地方」走上舞台，太鼓與三味線鼓樂齊鳴。

每年的頭一曲必是喜氣洋洋的〈廓三番叟〉，這首熱鬧的歌曲讓人們漸漸放下輩分與拘謹。

「老公，那邊那個人是誰呀？」

權五郎的老婆阿松忽然開口，她肥腴的手指捂著多肉的臉頰，因為今天一早蛀牙就犯疼。

權五郎隨著阿松的視線看過去，愛甲會的若頭辻村身邊，坐著一個看似六十來歲的男子，風雅出塵，頸項間不見世俗味。

「我好像在哪裡看過他……」

阿松說的沒錯，權五郎也覺得眼熟。

那人是師弟輩愛甲會的辻村帶來的，可能之前介紹過，但權五郎就是想不起來。

正苦思時，阿松「啊」的一聲，將手一拍。

「怎麼？」

「我知道了。」

「他是誰？」

「你可別吃驚。會丟臉的。」

「我？我怎麼會吃驚。」

舞台上負責舞蹈的藝伎「立方」也到齊了，正熱熱鬧鬧地跳著舞。那名男子和著太鼓聲，愉快地做著〈廓三番叟〉的手部動作，姿態十分輕盈。

「啊！」頓時，權五郎失聲驚呼。

「你認出來了？」阿松瞅著他。

「丹波屋？」權五郎驚愕地張嘴道。

「是吧？是他吧？半二郎……第二代花井半二郎？」

「對，不會錯。」

「半二郎先生怎麼會在這裡？」

「我哪兒知道？」

「是辻村先生帶來的嗎？」

在一旁聽著權五郎夫妻對話的平尾組組長老婆瞪大眼睛問：「半二郎先生，是那個大阪的歌舞伎演員嗎？」

或許是演員這兩個字太過響亮，一下子就在廳裡傳開來。

其實不只阿松，人人都注意到了，只是沒說出來。當演員二字傳開，頓時驚訝聲四起：

「果然是他！」

「咦？本人？那可真不得了。」

那位似乎是第二代花井半二郎的人，不知是否注意到這局面，仍愉快地跟著藝伎舞動。

這年頭，說到第二代花井半二郎，即使是關西歌舞伎萎靡不振的時代，他仍以電影明星的身分廣為人知。

雖然他在電影裡多半飾演反派，貪財的惡棍、欺騙銀座酒家女的工廠老闆，在時代劇裡也經常飾演壞人；但壞歸壞，畢竟是以《河庄》的治兵衛、《廓文章》的伊左衛門這類弱不禁風的商家少東作為拿手角色的歌舞伎演員，角色再壞，他仍氣質出眾，這似乎正是他走紅的原因。

去年底，《十四郎暗殺劍》這部時代劇系列作的新片上映，權五郎在情婦光子（最近才幫她在思案橋開了一家酒吧）的央求下帶著組裡的年輕人去觀影，半二郎就在這部電影裡飾演曾任長崎奉行的反派。

第二代花井半二郎在場的消息傳遍鶴廳與鷺廳每個角落，甚至有人起身離座，毫不避諱地指指點點。

在此之前一直故作不知的愛甲會若頭辻村，這時才將視線轉向權五郎，彷彿惡作劇被逮到似的笑了。

權五郎喊道：「喂。」向他招手。

辻村忍著笑，強作鎮定般靠過去：「大哥，嚇了一跳吧？本人耶，第二代花井半二郎。」言下頗為得意。

「他下週起要在長崎拍電影。我聽說他提早來了，就拜託他，願不願意出席一下很照顧我的大哥的新年會，他就來了。」

「什麼他就來了，你喔……」

「他是個重情義的人，說不會忘記和我們愛甲會老大的交情，特地過來打招呼。」

這下確定是本人了，權五郎卻拿不定主意該怎麼做。

新年會上貴客雲集，不能單單離席招呼這一位客人，話雖如此，又不能裝作不知。

或許是察覺到權五郎這般心思，半二郎不動聲色地離開坐墊，速速靠過來：

「謝謝您今天邀請我來。」

對這番帶著關西腔的寒暄，權五郎報以微笑：

「哪裡哪裡，辻村沒有告訴我……早知道就去飯店迎接您了。」

「不敢不敢。」

「這次是住長崎觀光飯店嗎？」

「對。」

「既然是來拍電影，想必要住上一陣子吧？觀光飯店的總經理我認識，有什麼需要別客氣，儘管吩咐他。」

「真是場熱鬧的新年會啊。」

半二郎注視著舞台，〈廓三番叟〉結束了，丸山新五姬中的立方園吉和小桃已跳起〈長崎漫步曲〉。

「來，我敬您一杯。」

權五郎將酒杯遞給半二郎，倒了一杯。半二郎仰天乾了酒，似乎也知道這首曲子：

「嗯，這是……」說完又朝舞台望。

「這是〈長崎漫步曲〉，長崎的宴會上少不了這首。」

長崎最有名，放風箏與中元祭

秋天就要去，諏訪神社賞演樂

信眾漫步行，漫步漫步漫步行

權五郎又一次注視半二郎的側臉，這個男人就是和一般人不一樣，卻又說不上是哪裡不同。

「啊，對了，聽說您的名字是取自《暫》的鎌倉權五郎？」半二郎忽然問起。

「是啊，確實如此，不過完全是名過其實。」權五郎微笑帶過。

仔細想想，緣分真奇妙。半二郎是辻村帶來的，辻村目前擔任若頭的愛甲會，本是在佐世保從事娛樂經紀事業的熊井勝利所創，而與熊井一同在戰後的長崎獲得最後勝利的，便是權五郎。

熊井在戰後以捧紅與美空雲雀均分天下的流行歌手而名揚全國。

戰後的長崎，在經歷原爆被夷為平地的荒地上先蓋起簡陋的小屋，接著黑市興起。無論哪個地方，只要有了市場，愚連隊便應運而生，與戰前延續下來的黑道摩擦不斷。權五郎正是出身愚連隊。

長崎本有宮地組這塊老招牌，但權五郎戰後隨即與在佐世保成名的熊井聯手，將宮地組逼入絕境。

昭和二十七年（一九五二），宮地組組員在思案橋的酒家被愛甲會組員圍毆，宮地組為此對愛甲會發出決鬥書。愛甲會五名組員前往決鬥地點的途中，被宮地組二十人埋伏突擊，一場大亂鬥後，愛甲會全員身負重傷。然而，事後宮地組卻因卑鄙埋伏成為笑柄，反而抬高了新興幫派愛甲會的名聲，宮地組勢力從此衰退，而愛甲會與權五郎所帶領的立花組便開始在長崎拓展勢力，這正是後人稱為「長崎抗爭」的十五年戰爭之始。

只是，這場大亂鬥四年後的昭和三十一年，熊井以愛甲會創立七周年紀念為名，找來水之江瀧子與森繁久彌的劇團，當天便出事了—到劇場打招呼的熊井被宮地組組員拿日本刀砍傷。

熊井負傷逃到電車道，雖然牽連了一些路人，但他徒手力抗日本刀的英姿被後人傳頌。只是他身受十八處重傷，全身是血，二十八歲便英年早逝。後來，為他報仇的慰靈之戰正是由權五郎所帶領。

方才說，愛甲會的辻村帶歌舞伎演員來新年會是個奇妙的緣分，因為：

「你的名字聽起來有點軟弱，不如改名吧？」這麼建議他的正是熊井，而當時熊井提議的名字，便是歌舞伎中極具代表性的荒事、勇武豪壯的戲碼《暫》的主角，權五郎。在黑市私釀劣質酒的燒酒屋聽到這個名字的那一刻，權五郎便認定這是自己的名字。

懷念著與熊井在黑市的談話的權五郎，在熱鬧的新年會中驀地回過神來……

●本文摘選自新經典文化出版之《國寶（上）：青春篇》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡