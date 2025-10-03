不只是中文字！漢字部首告訴你古人怎麼穿衣、飲食和祭祀

文／落合淳思

第四章 由祭祀儀式獲得的權威感

除了人本身之外，漢字部首也有一部分是源自人類所打造的各種用具。一般農民生活中，最重要的就是飲食、衣著和住所，所以這類部首包含衣（⻂）、皿等。

而對統治階級的人們來說，最重要的是軍事與祭祀。軍事是維持統治體制的關鍵，所以相關漢字也反映了這方面的文化，不少武器都成為了部首。畢竟，他們必須利用武器防範內憂外患。

祭祀對統治者來說之所以重要，是因為共同的信仰不僅能凝聚社會的向心力，也能藉由祭祀儀式獲得的權威，從精神方面支配百姓。因此，漢字中也有許多部首，都與祭祀禮儀的器物有關。

．衣（⻂）──「裏」面藏著衣服

衣作為部首所造的文字，都與衣服有關，像是襟、袖、裸、裝等。

舉例來說，「補」本來指修補衣服，後來多了彌補的意思；「被」原指睡衣，後來才變成被子，並進一步用於被動行為；「製」的原義裁布、製衣，後來才泛指所有的製造。

「複」的原義是穿上多層衣服，後來出現重複、複數等意思；「襲」根據研究，推測最初應該也指穿著多層衣服，後來卻直接變成繼承、承襲，並進一步衍生為攻擊；「裕」指有多餘衣服，所以才延伸出富足、游刃有餘等意思。

或許是因為衣的古代字形中有空隙，所以古人有時會將聲符放在中間。例如：「裏」將衣拆成兩個部分，擺入聲符里，原指衣服內側，泛指深處、裡面。

．糸──綠與紫，都是布的顏色

以糸為部首的文字非常多，包括絹、織、紡、綱等形聲字。其中有許多文字，如今都能運用在更廣泛的場合。例如：「結」原指收束，後來大量用在結合、締結等意思上；「縮」本來專指布縮水了，現在已經廣泛運用於任何事物；「約」則從把絲線串聯，衍生為整理、收拾，後來又進一步用於協議等意。

其他如綠、紫、紅等，原本指各種的布料，後來才當作顏色名稱使用。

而字義已經大幅改變的文字，例如：以申為聲符的紳，原指貴族的大型腰帶，後來則代稱貴族。隨著貴族制度衰退，後來的官僚與地主也被視為「士紳」。

「經」原本指被織布機縱向撐開的線，由於必須先設縱線，再穿入橫線，所以縱線被視為核心，而有了經典一詞，指重要書籍。後來與代表橫線的緯分別用在經、緯度。

「紙」比較特殊，在西元以前的時代，紙的原料是細纖維狀的物品，其後原料改為植物。紙字的字義偏離其部首，並不是因為文字本身的意義改變，而是技術革新導致所指物質不同。

．皿──盤與盆，都是裝水的器皿

「皿」最初的意義並非現在普遍認為的盤子，而是有一點深度的缽狀容器。

皿一開始多用於會意字中，例如：盡據推測是用手清洗吃完的皿，或是將皿中的食物吃乾淨；益是由皿與代表水滴的小點組成，指在皿中加水；監是人窺看裝滿水的皿。

後來，皿也開始用於形聲字中。例如：以成為聲符的盛，原義是用食器裝滿穀物，如今泛指盛、裝，並衍生為繁盛。

以般為聲符的盤，原本代表裝水的容器，據推測應該是用餐過程中，用來洗手用的容器（如洗手碗），後來也用在形狀相似的棋盤、算盤等，如今也能指根基。

盆同樣是裝水的器物，現在指可以裝水或其他物品的圓形器皿，在日本則指指淺底容器，更接近托盤、菜盤。此外，日本盂蘭盆節（按：祭祀祖先的節日，通常於八月中旬舉行），源自於梵語ullambana，已脫離器物含義。

盟則反映了古代的禮儀文化。締結盟約時，人們會將祭品的血倒入器皿，並以交杯的方式飲下對方杯中的血，這一儀式便稱為盟，後來才轉指盟約。

書名：《部首的誕生：漢字之美，中文的「字」不只是意義的符號，更透露「人」應秉持的生活、信仰與世界觀。》 作者：落合淳思 出版社：大是文化 出版時間：2025年8月27日

．酉──醉酒後清醒

酉在商代就已經被作為部首造字，起初多為會意字。例如：配代表將酒分配給祭祀參加者；尊指雙手捧著獻給神明的酒，上方的酉後來演變成表示酒發酵的酋。

酉在形聲字中也與酒、飲酒有關，如酌、醉、醒、酎（按：音同宙。指經過多重加工而釀成的醇酒）等；以州為聲符的酬，原本指勸酒，後來才引申為回報（如報酬）。

由於古人在儀式中會用到酒，所以以酉為部首的文字其實相當多見。

比較特別的像是「醫」，這是因為醫療時會用到酒，所以就以酉為形符（聲符為殹）。古代的醫療也與巫術脫不了關係，所以當時還有異體字毉。

酉的字義不斷擴展，因此後來也用在與發酵有關的文字，像是酢（正體為醋）、酵、酸、酪等。此外，「酪」如今雖然泛指乳製品或相關產業，但最初是指馬乳或牛乳製成的酒。

