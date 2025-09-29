一言不合就翻舊帳？透過3個約定，讓爭吵成為幸福的養分

文／劉桂光

有愛的溝通約定

我與太太在結婚前就彼此約定，若是日後吵架一定不要做的三件事情，因為我們的成長經驗吿訴彼此，我們未來肯定會吵架，我就說：「如果我們吵架，那就一定要有助於家庭的幸福增長才行！」

她也認同這樣的想法，於是我們彼此就有了三個約定：「不可以因為彼此爭吵就提離婚；不可以口出惡言攻擊彼此，甚至牽連其他家人；爭吵下情緒容易波動，所以不可以翻舊帳！」這樣的約定就是提醒我們責任與關懷，家庭的基底就是彼此相愛，透過責任與關懷來表現就是我們努力的目標，讓抽象的概念可以在具體眞實的生活中被實踐！

書名：《先別急著教孩子：破除教養迷思X 5個關鍵練習，寫給每一位在教養中努力的大人》 作者：劉桂光 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2025年10月01日

首先，爭吵的時候絕對不要提離婚，因為結婚的目的不是為了離婚。我們都不是完美的人，都需要不斷地學習。因此相處上有爭吵，應該要努力為了變得更好而用心溝通，動不動就提離婚，是不負責任也不夠有愛的做法。固然兩個人眞的無法生活下去的時候是需要考慮離婚的，但是在日常的爭吵中會想拿「離婚」出來講，多半是情緒性的表現而不是針對事情本身的溝通。如果爭吵中時不時就提離婚，那麼很可能連同我們後面的兩個約定（不口出惡言、不翻舊帳）也會經常出現，那就不可能讓婚姻家庭越來越好了，所以這是基本的信念。

有一次女兒跟男友吵架，回來跟我分享並且說了一些對方的問題。我問她：這些問題是你個人的角度？還是有從對方的角度進行觀察與思考？如果是從個人的角度出發，那每個人身上都有一大堆的問題與缺點，但如果加入從對方的角度去理解他的生活與成長脈絡受到環境的那些因素影響，那麼我們對這些所謂的問題就可以有更多脈絡化的理解，就更能夠同理對方為什麼會有這樣的行為表現了。若能這樣尊重與理解，彼此就不容易吵架了。

而且，我們找對象並不是要找一個完美的伴侶，那樣的對象是不存在的，我們要找的是一個願意彼此學習、願意眞誠反省、用心成長的人。如果以分數來說，我們要找的不是一百分的人，而是一個現況雖然是六十分、七十分，但願意持續的學習與努力，未來可以進步到八十分、九十分的人，不要忘了我們自己也都不夠好，也需要終身學習啊！如果彼此在爭吵中都還能學習，那麼爭吵就不算是吵架，而是比較激情的學習了。

其次，爭吵的時候絕對不要口出惡言，辱罵對方或相關家人。眞的有必要爭吵的時候，盡量聚焦在爭吵的事情本身，覺察彼此的情緒，並注意自我約束與克制。也提醒彼此注意，覺察因為事情所引發的情緒並進行釐淸與確認。觀察對方的身心狀態，感受彼此的情緒感受，以好奇與開放的態度，問問自己與對方做了什麼事？在意的是什麼東西？彼此理解對方了嗎？若是眞的忍不住情緒時，就暫停一下，不論是時間上的暫停幾分鐘，或是空間上的隔離都很好。

我常常跟太太說：「我現在情緒有點不太對，需要暫停二十分鐘。」這時太太通常也會覺察到彼此的狀況與需求，雙方很快就可以冷靜下來。後來彼此有默契了，太太還會說：「太久了，能不能只要五分鐘就好。」輕鬆幽默的互動，反而更快穩定可能會接著發生大變化的情緒衝動，聽懂對方的意思而回到理性的溝通。如果能這樣應對，爭吵的時候便容易使情緒不往暴怒的方向走，便有助於溝通達到彼此成長並讓家庭更好的目的。

尤其家人每天生活在一起，彼此看見的東西與在意的事情肯定都不太一樣，更需要自我的約束與克制。我們每一個人都有缺點，所以不能以偏概全地用單一的事件來擴大爭吵的範圍，吵架的當下肯定是有很多情緒的，如果沒有用心覺察自我的狀態，就很容易讓情緒成為我們的主人，指揮我們做出各種不理性的行為。當下若對方也在情緒上表現，那麼失控的狀況就更容易產生了。

久而久之所累積的怨懟，讓彼此無法在一起生活，還說兩人個性彼此不合，在我看來都是很奇怪的。因為這並非個性不合，而是溝通不良、情緒管理失控的結果，彼此都不自覺地用放大鏡看缺點，卻帶著墨鏡看優點，相處的氛圍就越來越冷漠了！

特別是口語的表達，在描述事實的同時，摻雜情緒與價値判斷而說出的話語，肯定偏離理性與事實較遠了。例如：先生與朋友吃飯喝酒忘了打電話報平安，很晚了也不接電話、不看訊息，你一方面很擔心他的安全，一方面也很氣他跟朋友開心聚會就忘了家人的擔心。等到他回家你劈頭就罵，原本你是出於關心與擔心，但這樣的方式對方應該是感受不到的。

實際上你可以按下「暫停」鍵，保持沉默，既然他已經回家確認是安全的，其他的就等他淸醒，等你心情平復再說吧！此時若讓生氣當了你的主人，說出來的話就不好聽了，而先生當下有可能是面子問題也接收不到你的關心，用情緒來回應你，很可能會讓你更生氣，彼此的頻率越差越遠，也就越來越不想溝通了。我相信當下你的情緒都在，但想想我們希望的最終目的，那麼與其發脾氣爭吵，不如讓先生感受到我們的擔心，也學會自我反思下次改進，這樣也能夠給孩子很好的示範。

第三，吵架絕對不要翻舊帳，一旦有人提出就立刻按下「暫停」鍵。彼此可以盡量客觀的提出具體事實，但不要抓著某個狀況在情緒的助攻下不斷放大。兩個不同家庭成長背景的人，長期形成的生活習慣與價値觀不同，即便談了多年的戀愛也不可能完全理解其中的各種細節，所以心裡過不去的事情，要眞誠的在適當的狀況下提出來溝通與討論，或是自己好好的自我覺察與調整，這些都需要以成長型的心態來面對。

有時候事情確實無法在短期內處理好，彼此也要確認這件事情需要更多的溝通與對話，需要時間與系統性的處理，所以當下的情緒安頓好之後，有機會就可以主動提起或做好準備與學習再來好好討論，這樣的互動就會更加的正向，對彼此的成長幫助更大。特別對孩子的教育問題，太太與公婆的相處互動（先生要主動積極正向地參與），兩人的生活習慣、價値觀、人生觀、世界觀，這些事情平常沒有溝通好，爭吵時就容易成為助燃劑、軍火庫，成為翻舊帳很自然的來源。

因此家庭的生命教育在平常就要多努力，而且就在這些點點滴滴的互動中努力。不僅是遇到吵架的時候要如此，家人生活中一旦有重大的變化，也都要彼此重新調整與適應，像是我們轉換工作、孩子開始上學、開始離開家去工作、未來的退休等等，這些變化最好都事先進行充分的溝通與討論。也就是說，我們不要在吵架的時候翻舊帳，而是在日常生活中主動地發現問題提早因應，讓他們不會變成彼此互動的障礙，在日後成為吵架翻扯的爛帳。

「家庭的核心價値」，這是需要在生活中每一個眞實的當下，慢慢累積出來的共同信念。我們家的核心價値是「責任與關懷」，這不只是父母要教孩子，更是每一位家庭成員彼此學習與提醒的功課。家人之間學習正向思考，懂得在適當的時候喊暫停。學習「聆聽」，先聽才能理解，才有可能彼此靠近，進行有愛的溝通。當我們願意放下焦慮與批判，帶著關心與好奇聆聽彼此，用心的建構價値、尋找方法，我們就不只是一起生活的人，更是彼此的學習夥伴。

家庭的生命教育，不在於哪一個重大事件，而是在每一個「一起做選擇」的當下。我們一起錯過，也一起修正；一起困惑，也一起理解。當一個家庭共同守護那份價値，就能在紛亂多變的世界中，找到前行的方向與力量。

所以，當我們問孩子：「你想成為什麼樣的人？」其實更深的提問是：「你想過怎樣的人生？」而在價値選擇的背後，也隱藏著我們終將面對的終極課題─死亡與有限的人生，這是我們要一起學習的功課。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《先別急著教孩子：破除教養迷思X 5個關鍵練習，寫給每一位在教養中努力的大人》。

