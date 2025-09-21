穿越時空和地域，打開孩子的藝術之窗─導讀《孩子也看得懂的藝術書》

你覺得藝術是什麼？是指油畫、照片，還是也包括雕塑或影片？是關於真實的生活，還是想像中的世界？它是不是在說一則故事？它是好看的，還是嚇人的？它有想表達甚麼特別的意義嗎？這些只是可以幫助我們認識藝術的問題中，其中的幾個例子而已。每個人對藝術的感覺都不一樣，這沒有對錯，你的感覺是獨一無二的！ 暢銷經典書《The Art Book》歷經20年後，再次重磅推出擴增兒童版─《孩子也看得懂的藝術書》跨越時空500多年、60位藝術家、百幅20大風格/畫派14世紀至20世紀的藝術大作全收錄，有別於一般藝術書籍，以活潑的標題、快速掌握作品特點的關鍵字、簡潔的編排方式，更以提問思考的角度來引導讀者觀看作品。這是一本完美的親子共讀正選藝術入門，激發你我對視覺藝術的好奇心和欣賞力。透過此書建構美的感知與鑑賞力，培養AI 時代最關鍵的人文藝術素養！（編按）

文／皮皮老師（親子繪畫教養作家、講師）

孩子的藝術創作，常見的是平面的塗鴉、繪畫，或簡單的剪貼、拼貼。但《孩子也看得懂的藝術書》完全打開了更寬廣的視野，讓孩子認識到藝術並不只是一張畫紙，而是可以有各種不同媒材和形式的多元或複合創作。

在這本書裡，我們能遇見各式各樣充滿驚奇的作品：瑞典希爾瑪以童趣線條構築的抽象繪畫；迦納藝術家安納祖用回收材料打造的雕塑；義大利阿爾欽博托用蔬果與花朵拼貼出的人像；伊朗穆尼爾以鏡子和馬賽克展現的傳統美學；澳洲原住民藝術家艾蜜莉以圖像和符號描繪大地的親密連結；甚至還有古巴藝術家費托雷斯以糖果堆疊的裝置藝術。書中每一件作品，都可能顛覆我們對「藝術」的想像。

Art Book for Children © 2005, 2007, 2024 Phaidon Press Limited 出自：三采文化出版《孩子也看得懂的藝術書》

我們也能穿越時空和地域，看到印度巴薩萬的細密宮廷畫、日本浮世繪大師葛飾北齋最著名的〈赤富士〉，體會美國街頭的塗鴉風格。歷史上那些耳熟能詳的經典名作也在書中悉數登場：波提且利的〈春〉、達文西的〈蒙娜麗莎〉、梵谷的〈向日葵〉與〈星夜〉、達利的〈記憶的堅持〉、竇加的芭蕾舞者、康丁斯基的抽象樂章、馬蒂斯的野獸色彩……孩子在這本書中也都能一一欣賞到。

Art Book for Children © 2005, 2007, 2024 Phaidon Press Limited 出自：三采文化出版《孩子也看得懂的藝術書》

這些來自不同國家文化、不同媒材的創作，以及藝術史上的經典名作，不只打開了孩子的藝術眼，也培養了充滿無限可能的藝術腦袋，和一個能自由奔放、自我認同的藝術心靈。更重要的是，它能幫助孩子找到自己喜歡或產生共鳴的創作形式與風格。

書名：《孩子也看得懂的藝術書：百大名作╳開放式提問，打破視覺慣性，玩出跨界整合的思考力》 作者：費倫‧吉普森, 亞曼達‧瑞蕭, 吉爾達‧威廉姆斯 出版社：三采文化 出版時間：2025年9月26日

書的最後引用了畢卡索的名言：「每個孩子都是藝術家。」這句話提醒我們，大人在藝術教育上若能少一點制式與框架，多一點允許與支持，孩子的想像力和創意就能展翅飛翔，更開心而更有自信地做自己。

《孩子也看得懂的藝術書》是一扇窗，帶領孩子看到藝術世界的廣闊；它同時也是一面鏡子，讓大人重新思考如何陪伴孩子走向更自由、更真實的創作之路。更難得的是，它不像一般兒童藝術書只停留在介紹幾位大師或名畫，而是以更多元的媒材與文化內容，真實貼近孩子的生活與興趣。整本書沒有艱澀難懂的藝術史論述，卻能廣博又深入淺出地連結孩子的經驗，真正做到「孩子也看得懂」！

因此，皮皮老師誠摯地推薦這本書給您和孩子，願它成為您們一起探索、一起驚嘆的藝術旅程！

●本文摘選自三采文化出版之《孩子也看得懂的藝術書：百大名作╳開放式提問，打破視覺慣性，玩出跨界整合的思考力》。

