2分鐘讀國際新聞／強震襲俄國堪察加半島 引發海嘯警報
位處高地震活動帶的俄國堪察加半島，今日(9/19)再次發生強震，規模強達7.8。回顧7月30日的強震引發海嘯之情形。每月更新「2分鐘讀國際新聞」，讓你輕鬆掌握全球關鍵話題時事，同時培養英語閱讀語感及能力。
文／常春藤解析英語編輯群
Powerful Quake Hits Russia’s Kamchatka, Triggers Tsunami across Pacific
強震襲俄國堪察加半島 引發海嘯警報
An 8.8-magnitude earthquake struck off the coast of Russia’s Kamchatka Peninsula on the morning of July 30 local time, triggering a tsunami that flooded parts of the port town of Severo-Kurilsk, home to about 2,000 residents. Russian emergency officials confirmed evacuations after waves up to four meters were recorded in some areas.
俄羅斯堪察加半島外海於當地時間七月三十日上午發生規模8.8強震，引發了海嘯，淹沒人口約兩千人的港口小鎮北庫里爾斯克部分地區。俄國緊急情況部官員證實，部分地區觀測到高達四公尺的海浪，居民已緊急撤離。
The quake, the strongest in Kamchatka since 1952, caused power outages and phone service disruptions in the regional capital, Petropavlovsk-Kamchatsky. Local reports described residents fleeing without shoes or coats.
這起地震是堪察加地區自1952年以來最強的一次，造成區域首府彼得羅巴甫洛夫斯克-堪察加市停電，且電話服務也中斷。當地報導表示居民匆忙逃離，甚至來不及穿鞋或外套。
The tsunami warning extended across the Pacific, with Japan ordering the evacuation of over 1.9 million people and the American state of Hawaii issuing alerts. Waves of about 1.3 meters reached Japan’s Iwate Prefecture. This was the most powerful global earthquake since the 2011 9.0-magnitude event in northeastern Japan, making it the sixth strongest ever recorded.
海嘯警報範圍擴及整個太平洋，日本下令一百九十多萬人撤離，美國夏威夷州也發布警戒。日本岩手縣觀測到約1.3公尺高的海浪。這起地震是自2011年日本東北外海規模9.0強震以來全球最強的一次，成為史上第六強震。
●本文節錄自《常春藤解析英語雜誌》雜誌10月號/2025第447期：Powerful Quake Hits Russia’s Kamchatka, Triggers Tsunami across Pacific 強震襲俄國堪察加半島 引發海嘯警報。未經同意，請勿轉載。
常春藤10月號英語雜誌，單本88折琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
【推薦閱讀】經營關係的藝術：學會更自在的人際相處
📰 是旅伴，還是旅「絆」？兩個心態轉變方法化解旅途中的不滿
📰 若經常在人際關係裡遭受挫折，建議試試拓展社交守備範圍！
📰 當一段新關係突然變冷淡、疏遠，正是值得檢視情誼的好時機
📰 想要長壽？花時間經營好親密關係與友誼，保持快樂與健康！
📰 比爾・蓋茲的社交能力從小鍛鍊 父母如何培養他的溝通技巧
📰 人際關係也需斷捨離！建立舒適關係的小技巧公開
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言