心臟最怕的五大危險因子！「降低血壓」能讓健康改善到什麼程度？

文／大島一太

侵蝕心臟的五大風險

想要提升心臟機能，就要特別注意以下五大風險：

高血壓

血壓太高對於心臟、血管及全身器官會造成極大的負擔。如果開始出現動脈硬化，更會對全身器官構成重大風險。

血脂異常（膽固醇、三酸甘油酯／中性脂肪）

壞膽固醇和三酸甘油酯，若是增加會促成動脈硬化，進而成為引發狹心症（心絞痛）或心肌梗塞等缺血性心臟病的主因。

糖尿病

糖尿過高會加速動脈硬化，提高心臟病的風險，特別是心肌梗塞。此外，也要注意不會感到疼痛的「無症狀性心肌梗塞」。

吸菸

吸菸會傷害血管，形成血栓，加速動脈硬化並引發心肌梗塞。即使改抽低焦油、低尼古丁的菸，也無助於降低心肌梗塞的風險。比起香菸與癌症的關係，反而更加危險。

家族病史

親子之間不僅容貌相似，心臟健康也會受到家族病史影響。父母若罹患心臟病，那麼子女也有可能承受相同風險，因為體質是會遺傳的。儘管檢查沒有問題，也要仔細留意自己的身體變化。

「降低血壓」能讓健康改善到什麼程度？

書名：《不生病的心臟：活到100歲的強心計劃，擁有健康人生下半場》 作者：大島一太 出版社：悅知文化 出版時間：2025年3月21日

日本高血壓學會的《高血壓治療指南2019》中提到，若在診所測量到「收縮壓（最高血壓）達140㎜Hg或以上，舒張壓（最低血壓）達90㎜Hg或以上（診所血壓）」的話，即符合高血壓的診斷標準。

日本與台灣的高血壓患者比例差不多，而且40歲以上的人口中，超過50％的人都患有高血壓。

不僅是中高年，現代年輕人的血壓也持續在攀升。由於大多數的年輕人並不主動去測量血壓，所以無法注意到所謂的「隱性高血壓」。

從全球角度來看，高血壓患者正急速在增加。世界衛生組織（WHO）的調查顯示，25歲以上的人當中每3人就有1人患有高血壓，且全球已超過10億人。「高血壓患者」在不久的將來，會增加到什麼程度，恐怕無法想像。

高血壓可以說是，當下威脅健康的最大敵人。如果不及時處理，會帶來許多嚴重的疾病。例如：狹心症（心絞痛）或心肌梗塞等缺血性心臟病，以及心臟肥大引起的心臟衰竭。

若是嚴重到腦血管破裂或阻塞，將引發腦出血或腦梗塞，也就是「腦中風」。若是傷到腎臟，就要進行血液透析，也就是「洗腎」。

即使沒有特別明顯的症狀，所有器官發生障礙的風險也會增加。

那麼，高血壓到底有多危險呢？

當收縮壓上升時，罹患心絞痛或心肌梗塞的風險就會增加15％，需要透析（洗腎）的腎衰竭則會增加30％，而且死亡率還會隨著血壓指數上升而提高。

圖／悅知文化提供

此外，一天一包菸的癮君子，得到缺血性心臟病的風險會增加43％，一旦罹患糖尿病，風險就會增加250％。不僅如此，膽固醇的數值每上升10點，心臟健康受到威脅的風險就會增加13％……等等。

高血壓以外的風險因素越多，心臟健康就越容易面臨更重大危險。

事實上，血壓從130上升到140、150的患者逐漸在增加，在所有的死亡人口當中，約有20％是因為血壓超過120／80㎜Hg所引起，而因此死亡的人數，日本每年約有10萬。台灣則是每4.5人死亡中，就有1人死於高血壓直接相關的心血管疾病。

「高血壓」如果能夠根治，就可以大幅降低心臟病和中風的風險。

只要「降低收縮壓」，狹心症（心絞痛）和心肌梗塞的罹患率，便可減少約5分之1，而心臟衰竭和中風的風險，更是可以減少約4分之1，就連總死亡率也能下降13％。

血壓只要稍微降低，就能大大降低罹病風險。

這裡介紹的五個風險因素，對心臟來說，是最棘手的存在。在此稱之為「無聲殺手」，之後的章節會有詳細解說。

現在我在大學醫院擔任心臟專科醫師，亦在當地開設診所。多年來，一邊在醫院裡日夜奮戰，一邊面對急性心肌梗塞和心臟衰竭等重症患者。之所以選擇成為開業醫師，是因為深刻地了解到「預防」的重要性。

本書結合了大學醫院特有的高專業性醫療，以及私人開業醫師所能提供的近距離治療，並且根據日常診療的談話內容，針對預防的重要性來加以解說。

本書的出版承蒙各位支持，感謝長久以來不吝指導的諸位先進、每日應對急診和住院的醫院後輩，以及從早到晚一直精神奕奕支持我的大島醫院員工。你們的力量，是我每天在醫療現場努力工作的原動力。

此外，本書的發行過程中承蒙佐野之彦先生在構成、編輯，以及在繁瑣的資料整理上付出極大的努力，中野健彦先生也在企劃方面給予了不少方向。最後還要向提供出版機會的田中隆博先生表達萬分謝意。

正如書末所列舉的出處，本書介紹的內容皆以真實的醫學根據為基礎。而實際發生在生活中的案例，也是本書的特點。

當然，醫療觀點是百人百樣，故本人謹此附上一些個人意見。在此將此書獻給所有讀者，並祝福各位都能享有超過百年的健康壽命。

●本文摘選自悅知文化出版之《不生病的心臟：活到100歲的強心計劃，擁有健康人生下半場》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡