在乎壽命長短，不如問能快樂多久？提前照顧自己為未來存健康

生命，是一場漫長卻充滿啟發的旅程。從受精卵的奇蹟開始，我們每個人都曾經擁有最完整、最旺盛的細胞狀態，那是一切可能的起點。然而隨著年齡增長，幹細胞與免疫細胞的數量與活性逐年下降，健康漸漸不再是理所當然，而是一段需要刻意珍惜與守護的歷程。

我的名字是父親為我取的，蘊含了深厚的期待與責任。「明」這個字不只是光明，更是一種對自我要求極高的象徵：由「日」與「月」組成，象徵日以繼夜、夜以繼日，意指我從小就得日夜努力、不容鬆懈，幾乎不允許自己有懶惰的空間。「智」的上半部是「矢」和「口」，可引申為文武雙全的修練，不但要練武功，也要練口才，加上下半部的「日」字，就是天天得修練不能間斷。

從小就覺得這名字像是在提醒我每天都要精進：腦袋不能停，嘴巴不能鈍，手腳不能懶，天天都在「練兵」，說真的還挺辛苦的，更關鍵的是我姓「宣」，這個字的本意就是「公開宣告」，不是私下說幾句話、不是寫封信悄悄告訴誰，而是要大聲地、站出來告訴大家。所以我的名字注定要我做個不斷學習與思考，並將所知與見聞大聲分享給更多人的人。

也正因如此，當我創立「宣捷」時就在思考「宣」與「捷」這兩個字，是否能完整說明我對未來醫療與健康的信念？「宣」代表的是責任──把對的事，用正確的方式，清楚地傳達給社會大眾。而「捷」，很多人以為只是「敏捷」之意，其實它不是捷報的「捷」，也不是競爭的「快」，更像是一條通往健康、快樂、聰明與長壽的快速而有效的路徑，真正能帶人走向百歲人生的「捷徑」。

我選擇投入超過20年的時間與心力，實際見證細胞治療與再生醫學帶來的轉變與希望，我想找尋醫療技術革新的任何可能，也想探尋生命價值的新定義。過程中常有人問我：「細胞療法真的是值得期待的未來嗎？」對此，我從不給模糊的答案，不吝於分享自己長期的觀察，如同我時常在演講中問大家的那句話：

與其追問未來人類能活多久，不如探問：我們能健康多久？聰明多久？快樂多久？

當我們將焦點從「延長壽命」轉向「延長健康」，就能更清楚地理解我鑽研細胞醫學的初心。真正的醫療從來不只是治病，細胞醫學的下一刻，也許就是我們重新定義生命與健康的起點，從根本改善人體機能、找尋自癒力的可能途徑，透過幹細胞的再生特性、免疫細胞的防禦潛能，以及未來精準醫療與基因編輯的進展，人們正逐步邁向一種嶄新的健康觀：不再被動等待，而是主動參與，與自己的身體攜手同行。

人的健康觀常常在兩種路徑之間抉擇：一是在平日投注心力與小額資源照顧身體、預防疾病；另一則是在身體尚健康時較少投資於保健，直到真正發生疾病再把錢用於醫療。我希望透過本書傳達一個觀念：健康從來不是只在症狀出現後才值得關注的議題，而是一連串生活習慣所累積的結果。

當我們在討論：每個人該預留多少支應老年可能需要的醫療費用？表面上是談錢，實際上是在談對生活態度。懂得提前照顧自己的人，是在為未來存健康；而忽略保健的人，可能是在透支未來的代價。

因此，真正的健康管理，不該只是等病出現時才臨陣應對，從平時就開始「練功」才是王道。為了應對日益複雜的健康挑戰，我認為現代人需要學這套「組合拳」──從生命最小的單位「細胞」著手、從根本強化體質、打好基礎，讓身體具備自我修復與防禦的能力。

細胞治療的「組合拳」

現代人面對的健康挑戰越來越複雜，年齡增長帶來器官退化、免疫失調、慢性發炎，再加上生活壓力與環境影響，光是靠單一療法，往往難以完全改善。現代的醫療策略必須先了解自身細胞與免疫狀況，再依據個體差異，制定「加法」與「減法」並用的細胞治療計畫。

幹細胞擅長「加法」：補足、修復、再生，負責修復受損組織、強化機能，就像是屯田部隊打好軍營基礎、養足兵力。免疫細胞負責「減法」：清除外敵、調節免疫，如作戰部隊專責剷除體內異常，同時避免過度反應造成自體損害。

此外，外泌體的角色亦不可忽視，它如同康樂隊與文宣部，負責優化內部環境，潤滑整體運作節奏，幹細胞、免疫細胞與外泌體三者各司其職，如同為個人量身打造的健康策略，延緩老化與疾病的發生。

「細胞治療組合拳」不是理論上的臆想，而是許多科學家與醫療人員長年努力的成果：從實驗室到臨床，從技術突破到制度推進，每一步都來自眾人的堅持與投入。

這些年來，我看見研究人員在實驗室中日以繼夜地反覆驗證，只為讓技術更加完善；也看見越來越多的人，因為幹細胞療法得以重拾生活的節奏與尊嚴；更看見制度、法規以及社會大眾的觀念，正一點一滴地前進。

儘管這條路仍然漫長，需要更多時間、實證與耐心累積，但我們要更堅定地持續發聲、推動與實踐，才能夠讓這份理想一步步成為現實。

常有人直率地問我，投入了這麼多的時間與金錢，為什麼要對業界開誠布公，把獨門生意開放給大家，還登高一呼組織生技業的「Team Taiwan」？

我始終相信，對人類福祉有貢獻的醫學知識就應該共享，過去那些我曾走過的曲折、所付出的代價都是最寶貴的經驗，我總是笑著說：「除非你願意再花20年、20億再去試一次，否則就相信我已經幫你試過的結果。」

細胞治療與再生醫學從來不是魔法，而是一門深具潛力的未竟之業。我們尚在摸索、尚在驗證、尚在打造一個更盡善盡美的醫療環境，只要我們不放棄對生命本質的追問，堅守對人類健康的責任，那麼這場醫學的變革就不會只是科學家的夢想，而將是全人類共同書寫的未來。

