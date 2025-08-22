琅讀金句／大人本來就很辛苦？感到不安與焦慮，是你正在活出自己生活的證明
【琅讀金句】
你現在感受到的所有不安，恰恰證明你正在過你自己的生活，演奏屬於你自己的音樂。這些擔憂、不安與焦慮，就是你即將經歷與其他人不一樣生命的鐵證。
在「什麼是大人？」這個問題上，我們往往想到的是長大、賺錢、負責或獨立，但這些都不足以涵蓋真正的成熟。有「韓國最受歡迎的人生導師」之稱的金鐘沅，花了十多年沉思，終於提出他心中的答案——大人，就是「能為自己而活的人」。《大人本來就這麼辛苦嗎？》從自我成長、情緒療癒、人生觀、行動力與智慧等面向切入，以79個提醒帶領讀者看見：大人的樣子，不是迎合他人的期待，而是能自在地面對孤獨、保持持續的成長、專注在自己的道路上。從貝多芬、德雷莎修女到防彈少年團SUGA，他引用各種生命故事與自身體悟，提煉出「轉大人」的祕方。
透過細膩而有力量的文字，每天花十分鐘練習自我覺察與內在修煉，你將逐步走向真正的成熟。這本書適合在職場疲憊、尋找人生定位、或對自我價值感到迷惘的人閱讀，提醒我們：唯有學會專注自己，才能在不安中找到力量，活出自己的生活。
【編輯推薦】
如果你曾因生活或工作感到迷惘、不安，這本書就像一顆定心丸。金鐘沅的金句連發，每一句都在提醒你不必迎合他人、不必害怕孤獨，而是專注在自己的道路上。那些焦慮與不安，其實是你正在活出自己生命的證據，讓讀者更有勇氣掌握生活主導權，活出自己的節奏與韻律。
●本文摘選自寶鼎出版之《大人本來就這麼辛苦嗎？：拿回主導權，為自己而活的79個提醒》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！
📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元
🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折
🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！
📰 一開口就吸引全場！賈伯斯的簡報祕訣 讓觀眾秒懂的9大法則
📰 告別死背！用ChatGPT、NotebookLM讀書，大腦輕鬆3倍！
📰 總想拖延到最後再做？職場菁英高效率出自良好「時間管理」
📰 回答問題時，總是腦筋一片空白？養成三種習慣建立自信心
📰 如何讓工作越來越輕鬆？養成四大習慣，自然大幅減少任務數量
📰 與其早起，建立你的獨有「日常規律」更能高效率度過每一天
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言