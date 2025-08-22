琅讀金句／大人本來就很辛苦？感到不安與焦慮，是你正在活出自己生活的證明

【琅讀金句】

你現在感受到的所有不安，恰恰證明你正在過你自己的生活，演奏屬於你自己的音樂。這些擔憂、不安與焦慮，就是你即將經歷與其他人不一樣生命的鐵證。

在「什麼是大人？」這個問題上，我們往往想到的是長大、賺錢、負責或獨立，但這些都不足以涵蓋真正的成熟。有「韓國最受歡迎的人生導師」之稱的金鐘沅，花了十多年沉思，終於提出他心中的答案——大人，就是「能為自己而活的人」。《大人本來就這麼辛苦嗎？》從自我成長、情緒療癒、人生觀、行動力與智慧等面向切入，以79個提醒帶領讀者看見：大人的樣子，不是迎合他人的期待，而是能自在地面對孤獨、保持持續的成長、專注在自己的道路上。從貝多芬、德雷莎修女到防彈少年團SUGA，他引用各種生命故事與自身體悟，提煉出「轉大人」的祕方。

書名：《大人本來就這麼辛苦嗎？：拿回主導權，為自己而活的79個提醒》 作者：金鐘沅（김종원） 出版社：寶鼎出版 出版時間：2025年8月1日

透過細膩而有力量的文字，每天花十分鐘練習自我覺察與內在修煉，你將逐步走向真正的成熟。這本書適合在職場疲憊、尋找人生定位、或對自我價值感到迷惘的人閱讀，提醒我們：唯有學會專注自己，才能在不安中找到力量，活出自己的生活。

如果你曾因生活或工作感到迷惘、不安，這本書就像一顆定心丸。金鐘沅的金句連發，每一句都在提醒你不必迎合他人、不必害怕孤獨，而是專注在自己的道路上。那些焦慮與不安，其實是你正在活出自己生命的證據，讓讀者更有勇氣掌握生活主導權，活出自己的節奏與韻律。

