從《鬼滅之刃》猗窩座看刺青 竟是江戶時代的犯罪刑罰印記

由猗窩座看刺青

八代將軍德川吉宗引進的刺青刑罰

上弦之参．猗窩座在身為人類的時候，是名為狛治的少年。他出身貧困家庭，為了要幫臥病在床的父親買藥，因此不斷偷竊，結果父親感到痛心而自殺。雖然他多次失風被捕、也承受了刑罰，卻還是叫囂著「要砍就砍啊！兩手都被砍了我還有腳！我就用腳偷給你們看，下次你們抓不到我的！」（第一五四話）。

猗窩座兩手上都有三條線刺青，這是江戶時代的「刺青刑」。幕府正式採用刺青作為刑罰，是在享保五年（一七二○）時八代將軍德川吉宗，為了抑制犯罪率而引進的。在皮膚上做出傷口、放上黑墨或者赭朱等色素來描繪出花紋、圖樣或者文字這種刺青的文化非常古老，在《魏志倭人傳》當中也記述著「邪馬台國的男性皆有刺青」。另外，在庵美群島到琉球諸島一代，女性會在指尖到手肘處刺一種名為「HAJICHI」的刺青。在北海道，愛奴族的女性也會在嘴脣周圍刺青。

而作為刑罰使用的刺青，則是中國自古即有的。有位名為英布的將軍在前漢時代非常活躍，由於他年輕的時候曾經犯罪而遭到刺青，因此又被稱為「黥布」（「黥」便是指刺青）。在《日本書紀》當中記載著，屢中天皇的時代有位協助住吉仲皇子反叛的阿曇濱子，他承受的刑罰為「即日黥（當天執行黥面之刑）」。

以江戶之「花」身分繁榮盛開的刺青文化

古代的刺青，說起來其實大多仍是裝飾的一環。但逐漸荒廢以後，中世紀就幾乎消失了。

不過進入江戶時代以後，刺青文化又再次重新發展。成為主要推手的，就是經常身著一條兜襠布在工作的鳶職人（工地技師）以及飛腳（快遞人員）。由於當時認為裸露肌膚是件令人感到羞愧的事情，因此他們用刺青遮蔽身體。當時的鳶職人在經常發生火災的江戶城鎮當中，也負責擔任滅火的消防員工作，等同是江戶的英雄。據說會刺青也是為了能夠在他們滅火殉職時，可以從遺體身上的刺青辨認身分。因此，刺青成為江戶的「精粹」象徵，而如「花」般盛開。另外，據說花柳界也有著遊女與客戶在身上刻上對方名字的文化。

最初是刻一些簡單的圖案和文字，但隨著刺青文化愈發成熟，刺青的花樣也更加複雜、擴大化。身有刺青的俠客活躍在大眾文化當中，浮世繪也開始描繪這類題材。「你們難道沒見過這片櫻吹雪嗎！」這赫赫有名的台詞出自江戶町奉行遠山金四郎景元，據說他年輕的時候就已經刺青了。不過景元其實並不會積極展現自己的刺青，因此並不確定究竟是什麼樣的圖案。另外，武士階級普遍討厭傷害自己的身體，因此也有人認為他並沒有刺青。

明治時代開始禁止刺青刑罰

另一方面，作為刑罰的刺青則一點也不「花」，而是在手腕處刻上三條線、又或者是在額頭刺上Ｘ記號等，圖樣非常簡單。還有些地方是初犯刻上「一」、再犯補上「ノ」，等到最後刻成一個「犬」字時就是死刑了。

同時政府也嚴格禁止擅自弄掉刑罰刻上的刺青圖案。由於身上有刺青，很容易就被週遭的人發現他有前科，確實可以壓低犯罪可能性，但也因為這些刺青，有些人失去了重生的機會而變得「自暴自棄」。另外也有人反而會藉此恐嚇那些身上有刺青的人。

到了明治時代開始推動近代化政策，因此接二連三廢除許多外國認為非常「野蠻」的風俗習慣，比如斬首示眾、男女混浴等。刺青刑罰也在明治五年（一八七二）時遭到廢除，但是裝飾用途的刺青也一併遭到禁止，因此刺青文化步上了衰退危機。刺青師們由於害怕遭到取締而到處遷徙，不過在某種程度上其實默認他們的存在，因此還不致於逮捕他們。日本的刺青文化其實也受到海外高度讚揚，明治二十四年（一八九一）訪日的俄羅斯國王尼古拉斯二世，也請人在他的右手上刺了非常華麗的龍。

