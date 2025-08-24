「銀髮偵探團」揭開命案真相！《週四謀殺俱樂部》Netflix改編電影8/28首播

文／理察．歐斯曼（Richard Osman）

好，我們就先從伊莉莎白說起吧，看她能帶我們通往何處，好嗎？

我自然知道她是誰，這裡沒有人不認識伊莉莎白。她在拉金苑有一間三房公寓──好像是在角落而且有露臺的那間吧？另外我還跟史提芬當過一次益智搶答的隊友，這位史提芬在種種命運的安排之下，現在是伊莉莎白的第三任丈夫。

我當時人正吃著午餐，而那天肯定是個星期一，因為我享用的餐點是牧羊人派。伊莉莎白說她明白我正在吃飯，但如果不會太不方便的話，她還是想請教我一個跟刀傷有關的問題。

我對她說了些沒問題，別客氣，請便，或諸如此類的話。於是她打開了一個馬尼拉紙的檔案夾，我看到了一些打著字的紙張，還有看來像是老照片的邊緣。接著她就單刀直入地進入了正題。

（圖/unsplash）

伊莉莎白要我想像，有個女孩被刺了一刀。我追問是哪一種刀，伊莉莎白表示那多半只是把常見於廚房的普通刀具。然後她要我想像這個女孩在胸骨正下方被連捅了三四刀。一進一出，一進一出，下手非常凶殘，但動脈一條都沒被切斷。她始終很低調地在訴說這一切，畢竟現在是許多人的用餐時間，而她是很在意人際界線的。

於是我開始動起腦筋，思考起了關於刀傷的點點滴滴，而伊莉莎白想知道的是被刺的女孩要失血過多而亡，以時間來講需要多長？

喔對了，我發現我好像應該提一下自己當過幾年護理師，否則你應該會從頭到尾聽得一頭霧水。我的這點過去，伊莉莎白必然早就有所耳聞，畢竟她無所不知。總之，她就是因為這樣才跑來問我。你一定很納悶我想要表達什麼吧。我會愈寫愈上手的，我保證。

我記得自己用輕拍的方式，在回答伊莉莎白前擦拭了嘴巴，就像你偶爾會在電視上看到的那樣。這會讓你看起來變得聰明一點，你下次可以自己試試看。我問了聲女孩的體重是多少。

伊莉莎白在她的檔案夾中找到了這項資訊，並把手指當成游標，邊滑邊念出了女孩的體重是四十六公斤。但這個數字讓我們聽傻了，因為我們兩個都不清楚四十六公斤的重量該如何換算。我在腦子裡想著這大概是二十三英石 （譯註：一英石等於十四磅，也就是大約六點三五公斤，二十三石約當一百四十六公斤）吧，因為我認為公斤與英石的比例應該是二比一。惟想著想著，我覺得自己好像把這跟公分與英吋的換算給弄擰了。

為了讓我明白了那女孩肯定不是二十三石重，伊莉莎白秀出了檔案夾裡的一張屍體照片。她先用檔案夾點了點我，然後才將注意力轉回到室內，並且說了一聲，「誰幫忙問一下伯納四十六公斤是多重好嗎？」

伯納習慣性地一個人坐在露天庭院邊上，使用著其中的一張小桌。那是八號桌。也許你並不需要知道，但我還是想跟你說一說伯納的二三事

伯納‧卡托在我於古柏切斯初來乍到時，就對我非常好。他送了我一截剪下來的鐵線蓮，還跟我解釋了這裡的資源回收時刻表。他們在這兒準備了四種不同顏色的回收箱。四種！所幸在伯納的指點下，我知道了綠色放的是玻璃，藍色是丟包括紙板在內的紙類。不過紅色跟黑色嘛，我到現在還是完全霧煞煞。我在不同地方看過不同的東西被丟進去，包括某天某人手裡的一台傳真機。

伯納退休前是個教授，而且還是某種理科的教授。曾經因為工作而周遊世界的他，早在還沒什麼人聽說杜拜是什麼碗糕的時候，就已經去那兒見識過了。畢竟是當過大學老師的人，他來吃個午餐也是領帶加西裝，只不過他手中的讀物是《每日快報》。隔壁桌來自魯斯金園的瑪麗跟他搭上了話，然後問了他四十六公斤用英制算是多重。

伯納點了點頭，向伊莉莎白處喊了一聲：「七英石又三英磅多一點點。」

伯納這個人就是這樣。

伊莉莎白謝過了伯納，並說聽起來感覺滿對的。伯納則回頭去玩他的填字遊戲。我後來去查了一下公分跟英寸的換算，起碼這部分我是對的。

（圖/unsplash）

伊莉莎白回到了她的問題上。被廚房刀具刺傷的女孩有多久可活？我推測如果沒有獲得救助的話，她大概會在四十五分鐘後香消玉殞。

「我了解了，喬伊絲。」她一邊答應又一邊丟出了另一個問題。要是這女孩有人救助呢？救助她的不是正牌的醫生，而是某個懂得包紮傷口的人，比方說待過軍隊，或有類似背景的人。

我以前也還真見過不少被刀刺出來的傷口。我的工作並不都是扭傷的腳踝。所以我說這樣的話，她應該根本就不會死才對。不至於的。她得吃點苦頭，但要把傷口包紮起來並不困難。

伊莉莎白開始點頭如搗蒜，然後說她就是這麼跟伊博辛說的，只不過當時我還不知道伊博辛是誰。如我所說，這是兩個月前的事情。

這一切在伊莉莎白眼裡都非常不對勁，她認為兇手是女孩的男朋友。我知道這年頭還是很多這種事情。你會在報紙上讀到這樣的社會新聞。

搬進來之前，我可能會覺得這整段對話非常的不尋常，但等你跟這裡的大家都混熟了之後，你就會覺得這樣再正常不過了。上禮拜我才結識了發明薄荷巧克力脆片冰淇淋的男人，至少他自己是這麼說的。這是實話還是鬼扯我也無從確認。

我還挺開心能稍微幫上伊莉莎白一點小忙，並心想我開口要點回報應該不算過分。我問了聲屍體的照片能不能讓我看看。你知道，職業病。

伊莉莎白燦笑了一下，就像這兒的人聽到你想看他們孫子或孫女畢業照時的那種燦笑。她從檔案夾中抽出了一張A4大小的影本，正面朝下放到了我的面前，然後說這是給我的，反正所有的照片都有影本。

我誇她人真好，她要我別放在心上，但也問了聲可不可以再問我一個最後問題。

「當然。」我說。

於是她問了一句，「你星期四騰得出時間來嗎？」

而那，不管你信或不信，是我第一次聽說星期四的事。

＊

書名：《週四謀殺俱樂部（全新封面版）》 作者：理察．歐斯曼（Richard Osman） 出版社：臉譜出版 出版時間：2024年2月29日

我開始寫日記，是許多年前的事情，但回首前程，我不覺得你會對那些內容有任何興趣。當然如果你對一九七○年代的海華茲荒原情有獨鍾，那就另當別論了，但我想應該不至於吧。我這麼說，對海華茲荒原或一九七○年代都沒有不敬之意，畢竟這兩者都讓當年的我過得非常開心。

但前兩天認識了伊莉莎白後，我第一次參加了週四謀殺俱樂部的聚會，而我在想這或許是件值得一寫的事情。就像那個把福爾摩斯和華生寫成日記的誰？不論大家在檯面上怎麼說，沒有人不愛謀殺案，所以我決定姑且寫寫看。

我已經知道出席的會有伊莉莎白、住在渥茲渥斯苑且家中有環繞式陽台的伊博辛‧阿里夫，還有朗恩‧李奇。對，就是那位朗恩‧李奇。這點也令人興致勃勃。儘管有點認識後，他的光環便稍微沒那麼刺眼了。

若是從前，現場還會有一位潘妮‧葛雷，但她老人家已經去柳樹園，也就是村中的安養院報到了。現在想想，我補上的時間恰到好處。我想那就像是俱樂部開了個缺，而我便是新版的潘妮。

但我當時還是有點緊張。我記得這一點。我帶了一瓶挺不賴的紅酒當伴手禮（買起來要八點九九鎊，讓你有個概念），而我到的時候，另外三個人已經在拼圖室裡就定位了。他們正忙著把照片一張張擺好在桌上。

週四謀殺俱樂部是伊莉莎白跟潘妮一起創立的。潘妮作為肯特郡警局裡的資深警探，會把懸案的資料帶來。當然理論上她不應該這麼做，但誰又會知道呢？人活過了一個年紀，基本上還真的可以隨心所欲，想幹嘛就幹嘛。會罵你的除了你的醫生，也就只剩下你的孩子了。

我其實不應該洩漏伊莉莎白以前是幹哪一行的，雖說她自己偶爾也會對此滔滔不絕就是了。這麼說吧，什麼凶殺啊、查案啊、有的沒有的，都不是她會覺得陌生的工作。

她們倆會一行行地把檔案瀏覽過，那怕是一張照片或一份證人的筆錄，她們都不會省略，因為她們要找的就是之前被看走眼的細節。伊莉莎白與潘妮最受不了的，就是想著有罪的人在法網之外過得逍遙自在。誰知道呢？搞不好那些人會坐在自家花園裡拿著數獨在玩，得意自己殺人不用償命。

此外，我覺得潘妮跟伊莉莎白是真的全心享受這種破案遊戲。幾杯葡萄酒配上一宗謎團，在朋友輕鬆的交流中討論著血淋淋的懸案，說有多好玩就有多好玩。

她們約定每週四例會（所以叫週四謀殺俱樂部），至於挑中星期四，是因為卡在藝術史話跟法文會話之間，週四的拼圖室會有兩小時空出來。至於她們預約的名義，從過去到現在都是「能劇討論會」，而這也非常有效地讓拼圖室在兩小時內成為專屬於她們、沒有人會來打擾的空間。

出於五花八門、千奇百怪的原因，她們各有對象可以討人情，由此經年累月，她們叫來了五湖四海的嘉賓來作陪，並與之在輕鬆友善的氣氛中天南地北。跡證鑑識人員、會計師、法官、樹醫，另外還有專門培育種馬跟專門吹製玻璃的業界人士，全都當過拼圖室的座上賓。只要被認定對她們的某一方面調查有所助益，任何人都可能以顧問之姿見到伊莉莎白與潘妮。

伊博辛在不久後加入了她們。他原本是潘妮的橋牌咖，還曾經在有的沒有的事情上幫過她們一兩回。他是名精神科醫師，至於應該說是前精神科醫師還是現役的精神科醫師，我還真不確定。跟他還不熟的時候，你根本看不出來他是這樣的背景，但慢慢跟他熟了之後，你就會稍微有種恍然大悟的感覺。我自己是絕對不會去看什麼精神科，因為我可不想在人面前掏心掏肺，以風險而言我覺得CP值不高。我女兒喬安娜就有一位固定的治療師，只是看到她住的豪宅，你會覺得這樣還心情不好是在開玩笑嗎。總之不管還當不當精神科醫師，伊博辛確定是沒在打橋牌了，這點我覺得還滿可惜的。

朗恩是自己找上門來的，但這並不令人意外。「能劇討論會」的幌子他壓根不買帳，由此他就在某個星期四走進了拼圖室，他想看看裡頭究竟在搞什麼飛機。這種凡事存疑的態度深獲伊莉莎白的肯定，於是她便大方邀請朗恩翻閱了一九八二年的一份檔案，一名童軍團長被燒死在A27號公路旁林地。她很快就留意到朗恩的最大優點，那便是不論別人跟他說了些什麼，他都不會照單全收。伊莉莎白說她現在都是抱著裡頭謊話連篇的預設立場，在閱讀警方的檔案，效果好得出奇。

話說這個地方會得名拼圖室，是因為中大型拼圖非拿來這裡拼不可，或更精確地說，是非放在拼圖室正中央一張平緩的斜桌上拼不可。我第一回走進到這裡，看到的是一幅兩千張的惠斯塔布港風景，上頭的天空還留著一處投信口形狀的長方形缺口。惠斯塔布港我去過一回，也就是一日遊，而我實在看不出那地方在紅什麼。基本上你去那兒就只能吃吃生蠔，其他談不上有什麼值得你消費的地方。

總之，伊博辛用一片有厚度的壓克力板蓋在了拼圖上頭，好讓他、伊莉莎白與朗恩有地方可以陳列出那女孩的驗屍照片──伊莉莎白覺得是死在男朋友手中的那個可憐女孩。那個男朋友對於被迫退伍很不高興，但這種人總是會找理由，對吧？誰沒有各自的辛酸故事，但我們可沒有都跑去大開殺戒。

伊莉莎白叫我順道把門帶上，然後過來看看幾張照片。

伊博辛自我介紹了一下，跟我握了手，然後表示餅乾不用客氣。他囉嗦了兩句說餅乾有兩層，而他們都習慣先把上層吃完再吃下層，對此我表示他多慮了，因為在這一點上，我跟他們是同一國的。

朗恩替我倒了酒，放在了餅乾旁邊。他以頭代手指了指酒瓶上的商標，並開了口介紹說這是支白酒。最後他在臉頰上給了我輕輕的一吻，讓我愣了一下。

話說你可能覺得親一下臉頰沒什麼大不了，但面對年過八旬的男人可由不得你如此天真。到了這個年紀，還會吻在你臉頰上的男人只有女婿，或是相當於女婿的男性。所以我當場就把朗恩認定是銀髮界的玩咖。

（圖/unsplash）

我會發現大名鼎鼎的工會領袖朗恩‧李奇住在這個養老村裡，是因為他跟潘妮的先生約翰救治了一隻受傷的狐狸，並為恢復健康後的牠取了個名字叫史卡吉爾（譯註：與英國上世紀八○年代知名的左翼工會大將亞瑟‧史卡吉爾（Arthur Scargill）同名。史卡吉爾為激進派的英國老牌左翼工會人士，創立過社會主義勞工黨，曾帶領一九八四─八五的英國煤礦工人罷工）。我剛搬來的時候，正巧他們將這件軼事登在了在村中的通信刊物上。由於約翰確實是獸醫出身，而朗恩呢，嗯，就是朗恩，所以我判斷把狐狸是被約翰獨力給救回來，牠唯一能感謝朗恩的只有新名字的部分。

對了，那份內部刊物叫做《切入正題》，跟古柏切斯的「切」玩了個雙關。

我們一夥人圍在了驗屍照片的四周，看著那個可憐的女孩，她的傷口即便在當年，也不應該嚴重到害她沒命。事發之後，那男友就在要去接受偵訊的路上逃脫潘妮的偵防車，自此消聲匿跡。他惹的麻煩讓潘妮也吃足了苦頭。該說不意外嗎？會打女人的傢伙就是死性不改。

但是即便這位男友疑犯沒有逃之夭夭，我也不覺得我們能把他給怎麼樣。這些年下來，週四謀殺俱樂部也自得其樂地解開了不少案子的謎底，但他們始終做不到的，是讓壞人被逮捕歸案。那畢竟在他們的能力範圍以外，是吧？

所以你可以說，潘妮和伊莉莎白並沒有能如願以償，那些殺人兇手依舊在天涯海角，逍遙自在地收聽著BBC的天氣預報。他們成功逃脫了法律的制裁，得到了自由，為此我只能很遺憾地說天底下沒有百分百的法網恢恢疏而不漏。人活得愈久，這樣的現實就愈得學著去接受。

或者你也可以覺得我想太多，想法一點建設性也沒有。

上週四是第一次我們四個人合體：伊莉莎白、伊博辛、朗恩，還有第一次來的我。但現場毫無違和感，或許我的存在真的又讓拼圖完整了起來。

日記我就先寫到這裡，因為村裡等下有一場大會議，而我得負責排好所有的椅子。我志願當開會時的椅子股長，是因為這(A)讓我看來派得上用場，(B)讓現場點心能由我第一個品嘗。

這次的大會，是要針對古柏切斯的新開發案進行說明，伊恩‧文瑟姆這位大老闆要親自來跟我們談談。我想盡量跟妳都說實話，所以我希望妳不介意我說：我不喜歡他。要是放牛吃草，他這種人沒有幹不出來的壞事。

這次的事情已經讓居民間吵得沸沸揚揚，大家在意的點是廠商打算砍掉一堆樹林，翻起一處墓地，而且還有傳言說風力發電的機具會進駐到村裡。朗恩是很期待去鬧個場，而我則很期待看他會怎麼出招。

從今而後，我保證每天都會盡量寫點東西。我會祈求每天都有事情發生。

●本文摘選自臉譜出版之《週四謀殺俱樂部（全新封面版）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡