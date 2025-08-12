揭開神祕學千年的隱藏真相 追溯人類對奇蹟的著迷、奧祕的啟蒙

文／彼德．佛蕭（Peter Forshaw）

神祕學的歷史漫長悠久，可溯源至古典時代。這是關於天上地下的故事，是諸神（或上帝）、人類與自然的關係，以及萬物之間存在連結信仰的故事，也是創造之網、存在巨鏈的故事。這個故事訴說天使和靈的力量，善的代蒙（daemon）與惡的惡魔（demon），動物、植物和礦物的特質，以及人類的潛力。最重要的是，這是一個關於人類對奇觀與奇蹟的著迷、對奧祕的啟蒙，以及對隱藏事物的追尋故事。

千百年來，這個故事在許多地方以各種方式訴說，從魔法師與賢者、天文學家與煉金術士、赫密士主義者和卡巴拉主義者的口中吐出，也透過藝術家、作曲家、表演者與其他受到過往神祕學智慧吸引之人的手寫出。本書集結這些信仰與實踐中最有意思的例子，並搭配出自書籍和手抄本的原始圖片、流傳下來的物件（如招引符、魔鏡和水晶球）以及受這些資料啟發的作品作為解說。

書名：《神祕學：占星術、塔羅牌、煉金術與魔法，解析神祕主義與魔法的千年視覺符碼》 作者：彼德．佛蕭（Peter Forshaw） 出版社：時報出版 出版時間：2025年7月31日

前言開頭的引言摘錄自《翠玉錄》（Emerald Tablet），這是許多對煉金術、占星術和魔法等神祕學藝術感興趣之人的基礎文本，目前已知最早版本來自公元9世紀，以阿拉伯文書寫。據說是由古埃及的賢者赫密士．崔斯墨圖（Hermes Trismegistus）撰寫，他是一名傳奇人物，名字的意思是「三倍偉大」，因為是哲學家、祭司與國王三重身分的完美結合。赫密士被認為是煉金術（實際上是所有的科學與技術）的發明者，也被一些人視為埃及的智慧之神托特（Thoth）。他是各位在本書中所讀到諸多神祕學實踐者的前輩。別因為他晦澀或神諭風格的表達方式而卻步了：摘錄的引言有多種詮釋，可以是行星與恆星對地球上萬事萬物的占星影響，可以是煉金術蒸餾容器中蒸汽的昇華與凝結，或是人類的小宇宙（微觀世界）和整個宇宙的大宇宙（宏觀世界）之間的關係。神祕學的思想可以從多個層面上理解。

【圖說︰平圖里喬（Pinturicchio）和助手，〈伊西絲與摩西和赫密士〉（Isis with Moses and Hermes），1493年。 這個場景是羅馬梵蒂岡宮殿聖徒大廳波吉亞寓所的裝飾壁畫，描繪埃及賢者赫密士．崔斯墨圖，有些人認為他與摩西是同時代的人，古埃及女神伊西絲則坐在王座。】圖／臉譜出版提供

【圖說︰老馬特烏斯．梅里安（Matthaeus Merian the Elder，版畫家），出自約翰．丹尼爾．麥流士（Johann Daniel Mylius）的《論醫學化學》（Opus Medico-Chymicum，1618年）。 煉金術士站在中央，周圍是標有煉金術物質符號的樹叢。左邊是男人形象的太陽，身旁是煉金術之獅、鳳凰，以及球體的火與風；右邊則是女人形象的月亮，一隻雄鹿、一隻鷹，以及球體的水與地。上方是有翅膀的活物，代表賢者之石的創造階段，以及天使的級別與上帝之名。】圖／臉譜出版提供

艾利法斯．列維對猶太教的神祕傳統卡巴拉極為有興趣，他將卡巴拉結合「Macroprosopus」（「偉大的面容」或「大宇宙的靈魂」）與「Microprosopus」（「較小的面容」或「小宇宙的靈魂」）等詞彙。列維的《高等魔法的教條與儀式》（Dogme et Rituel de la Haute Magie，1854-1856年），就是《翠玉錄》歷久不衰的吸引力與許多神祕哲學的融合本質之例。在第一卷的卷首插圖中，可以看到《翠玉錄》最著名的一句話：「Quod Superius...sicut Quod Inferius」，意即：如其在上，如其在下。這些句子的中央是六芒星，又稱「所羅門的雙重三角」（Double Triangle of Solomon），由兩個人形組成，分別是光之神與倒影之神。所有元素由咬住自己尾巴的銜尾蛇圍繞起來，象徵終極的合一。

由於這些符號的複雜性，初次接觸時，神祕學的世界觀可能會令人困惑，難以參透。畢竟「occult」一字源自拉丁文的「occultus」，意思是隱藏的、祕密的或隱蔽的。不過本書第一部分的基礎實踐，尤其是占星術，早在以拉丁文傳播並在西方世界廣為採用之前，便已經存在。觀星和占星術包括繪製天文圖，試圖在恆星和星座的背景下，找出行星規律運動的意義，這項活動可追溯至4000年前，在兩河流域、中國和印度等多個地方都有發展。關於西方占星學，在公元前4世紀亞歷山大大帝（Alexander the Great，公元前356-323年）征服埃及後，巴比倫和埃及占星學發生了影響特別深遠的融合，因為他的導師正是著名的哲學家亞里斯多德（Aristotle，公元前384-322年）。

【圖說︰皮耶．米歐提（Pierre Miotte，版畫家），〈小宇宙日晷〉（Sciathericon Microcosmicum），出自阿塔納奇歐斯．基爾學（Athanasius Kircher）的《關於光與影的偉大技術》（Ars magna lucis et umbrae），1646年。 這幅凹版版畫描繪出人類的小宇宙與大宇宙（或稱宏觀世界）之間的關係，包括黃道十二宮，揭示行星如何影響人體的各個部位。】圖／臉譜出版提供

【圖說︰解密 Sloane 181 ——貨真價實的「隱藏」神祕學知識的最佳例子，就是藏在大英博物館Sloane MS. 181手抄本封面內側的一幅圖畫─〈神智學卡巴拉表〉（Tabulae Theosophicae Cabalisticae），與煉金術士、魔法師與基督教卡巴拉信奉者海因里希．昆哈特（1560-1605年）有關。這幅畫作分為兩半，展現出昆哈特的多樣興趣。左側是一名在書房的禱告行者，周遭滿是神祕實踐的面向。】圖／臉譜出版提供

●本文摘選自臉譜出版之《神祕學：占星術、塔羅牌、煉金術與魔法，解析神祕主義與魔法的千年視覺符碼》。

琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！ 📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元 🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折 🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！ 👉 前往登入抽選命定書，把好禮帶回家！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡