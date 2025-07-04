須文蔚／以史筆寫海外風流人物─《滾滾江河弄潮人》推薦序

文／須文蔚（國立臺灣師範大學文學院院長）

以史筆寫海外風流人物（推薦序）

有緣結識石麗東老師是在二○一八年海外華文女作家協會雙年會，在那場由台灣師範大學、東華大學與國家圖書館合辦的「全球華文作家論壇」中，石麗東現身說法，與台灣學者，出版社總編輯同台討論海外華文文學的編輯出版，以及第二故鄉寫作的經歷，可惜論壇時間有限，無法盡窺她豐富的經驗。

石麗東居住美國休士頓近半世紀，她畢業於高雄女中，並在政大新聞研究所取得碩士學位，是我的大學姐。有著豐富編輯、翻譯與採訪的實務經驗，她曾任職於中央通訊社與休士頓郵報資料部，並曾擔任中央日報的特約撰述，北美華文作協美南分會的首任會長，以及海外華文女作家協會第十一屆會長。從新聞工作到文學，她擅長書寫報導文學與人物特寫，所著《愛跳舞的大文豪》、《成功立業在美國》、《誰與爭鋒：美國華人傑出人物》、《行者無疆》等，都以書寫生命故事為特色。其中二○○四年更以《行者無疆》為主題，榮獲華僑文教基金會「華文著述獎」新聞類第一名，也曾獲全球華文文學星雲獎報導文學類第三名，以及二○一七年僑聯總會的「華文著述獎」新聞類第一名，可見其寫作備受各界肯定。

綜觀石麗東近年來書寫，側重在海外華人故事，頗有以史筆彌補歷史遺漏與偏差的重大意義。歷來美華文學的研究中，發現華人從淘金與修築鐵路開始，為美國的基礎建設、工業、商業與近代文明貢獻頗多，但美國歷史與文學始終不記錄華人的貢獻，書寫精彩人物，自然有追回記憶，呈現更全面的歷史面貌。

作為報導者，石麗東在美南地區目睹並見證了許多華裔精英，無論在科研、商界或是藝術文化的耀眼成就。尤其美國在二十世紀後葉的強盛，很大程度歸功於科技發展，如何突出華人菁英的表現，記述傑出成果，自然也能呈現華人移民的真實生活與貢獻。如同石麗東記述李安所言：「我覺得如果世間有所謂的最終價值，那麼經過時空的篩選，逐漸就會有一些價值沈澱出來……至於有多少真金，就看滅火之後的灰燼中留下的是什麼了。」石麗東的新作《滾滾江河弄潮人》正是在砂礫中淘金，有其珍貴的價值。

《滾滾江河弄潮人》一書從一九九○年代中葉起筆，從書寫程雙玲和喜玲兩姊妹的〈同氣連根各自榮〉開始，到最近二○二四年的〈融合中西美食的餐館大亨魏明光〉一文，以三十年的跨度，側寫白先勇、張純如、李安、哈金、查建英、鹿橋、趙小蘭等人，展現出作者的毅力與堅持，本書也更因為穿過時光長河，更有其時代意義。

對台灣讀者而言，書中人物有些聽來陌生，但細讀故事，又都與台灣有著千絲萬縷的關連，以魏明光先生事業成功後，捐款給母校政大的故事，就是最好的例證。魏明光畢業於政大新聞系，於上世紀一九七○年代赴美留學，在打工籌措學費期間與餐飲業結緣，並對美食產生了濃厚興趣。一九七○年代後期，他在美國費城接連經營六家風格不同的餐館。二○一一年初，魏明光被北美的中餐通訊雜誌 “Chinese Restaurant News”評選為「全美百佳首選中餐廳」，並帶領團隊到紐約著名餐館展示廚藝，提高中餐館的形象，將中華美食推向國際舞台。

魏明光於二○二三年退休之際，將一生辛苦打拼積攢的千萬美元捐贈給母校政治大學傳播學院，以回饋台灣。他當年求學主修「新聞傳播」，就讀期間曾獲無數獎學金，得以順利完成學業，心存感激，因此效法先賢回饋社稷。他希望通過捐款設立「新聞傳播講座」、「傑出新聞獎」等，鼓勵媒體業界及後進者，提升媒體素質，匡正社會風氣，如此充滿熱血的人物故事，正是台灣英雄與典範。

《滾滾江河弄潮人》一書講述人物正面的奮鬥歷程，也充滿批判觀點。其中涉及華裔學童成長的問題，點出華裔學童在美國學校就讀時，總會面對融入學校和交新朋友的困難，最終也構成了華裔學童與父母的衝突隱因。進一步分析華人何以幫派份子橫行，因為許多幫派份子來自中國大陸，不諳英文，因為求學求職無門，以致淪落街頭而供「老大」驅使，她採李瑞芳教授時得到重要的觀察，如果年輕人不事生產、沒人監督、或不受教育而任其流離失所，就會被機會主義者所乘，讓年輕人受到不義之財的誘惑和操縱。

石麗東隔海觀察，也有其特別清明之處。例如訪問白先勇時，就批評台灣當局在一九八○年代演出《遊園驚夢》時，當局對舞台劇的審核尺寸相當嚴，不利於文藝的發展。而面對當前華人文化的發展，白先勇強調，如今中國人在經濟方面已經站穩起來，下一步是如何振興文化，首先在教育制度方面毛病就很多，譬如在中小學，構成中國重要傳統的山水畫不教，都去學西畫，自己的戲劇不學，而去學西洋劇。如何喚起青年人重視傳統文化？從文藝之美入手？似乎是不二的法門。

書名：《滾滾江河弄潮人》

作者：石麗東

出版社：致出版 出版時間：2025年5月26日



好的人物特寫，要能展現史詩般的壯麗，石麗東書寫文藝界的風流人物，著重時代背景與文化現場，將人物置於其所處的時代背景與文化環境中。例如，她記述每一位藝術家、思想家與文學家的故事，便會提及當時的文化現場，包括華人社區、文藝環境與傳播環境等，透過豐富的資料，發掘人物的獨特性與貢獻，更期待從人物故事中，傳達各領域的深奧、艱難，以及成功者的人生哲學。她希望能透過這些故事，激勵讀者「見賢思齊」，學習成功者的精神與特質。

《滾滾江河弄潮人》一書中，石麗東努力發掘人物背後的情感與人性，她不僅關注人物的成就，也關注人物背後的所思、所感與所悟。例如，她採訪美學大師李澤厚，並從其家居生活與家庭關係中，發現其有情世界。同樣在與鹿橋對話時，也展現出他純真的個性，以及堅持正體字的美學態度，都讓人難忘。

《滾滾江河弄潮人》從個人故事反映歷史脈絡，這本書不僅是個人傳記，也反映了文化史的變遷，尤其作者秉持著記錄歷史的使命感，致力於書寫海外華人的故事，不容青史盡成灰，為後人留下珍貴的歷史記錄。海外華人生活艱辛，流離在故土之外，但誠如哈金所說：「每一個大的損失（譬如有家歸不得）都會成為另一個機遇，都能創造出新的寫作空間。」石麗東確實從第二故鄉的人物特寫中，開創了一個新的、迷人的文字空間，讓讀者沈吟再三。

●本文摘選自致出版之《滾滾江河弄潮人》。

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