我的孩子適合哪種方式預習？養成自律讀書習慣，減壓又高效！

「並不是每個孩子在學科上都能快速進步，也有部分學生，用自己的步伐慢慢前進，但我們不能放棄，學習成效不一定反映在學科，每個孩子都有屬於自己的亮點，我可以做的，就是讓孩子有事可忙、有事可閃亮。」─Facebook粉專【雅麗老師學習方法教室】粉專版主陳雅麗

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文／陳雅麗

【邏輯讀書法】學習整理資訊的能力，考試力UP！

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書名：《幫助每個孩子學習：用大腦喜歡的方式啟發動能，孩子開竅、爸媽不累，雅麗老師的減壓高效邏輯讀書法》 作者：陳雅麗 出版社：寫樂文化 出版時間：2024年7月23日

讀書若沒有計畫，日子一天一天就過去了，段考轉瞬即至。有一種孩子個性求好心切但沒往往準備好，他會焦急、生氣、不知所措、找藉口，我就遇過學生出現「考前焦慮症候群」，離考試日越近越會喊頭痛、肚子痛。要協助他解決這種心魔，最好是能養成每天規律學習的習慣，學會訂定計畫、實際照表執行，隨時檢討並修正，有規劃有助於心理安定。

另一類型的孩子則是沒什麼自信，心想反正念了也不會考100分，那麼就輕鬆隨便念，考幾分就看運氣了。對於這類孩子，則是需要幫他找到可以自我肯定的優勢，讓「信心」和「信念」雙重建立：願意多努力，就能多得分。

我通常會觀察孩子的個性特質、檢視讀書習慣，提供方法，讓孩子在學習成效上得到正面回饋，有好的結果，當然就願意學習。

孩子在小學時期的發展還在「他律階段」，大人們盡量要日日檢視成果，有小問題隨時解決、有好表現即時鼓勵，讓孩子有一定穩定度，不至於脫離計畫太遠。我們先來談談一些學習的大原則，關於預習和複習，以及讀書時要注意哪些重點。當然，最終目標仍是要從「他律」變成「自律」，為升上中學做好準備。

在此說的預習，是指簡單讀過課文，而不是鑽研式的超前學習（超修）。超修是真的先學懂、學通，且繼續往前衝，進度比學校提早了一個學期、一學年等等。超前學習有不同的思維和執行方式，要看孩子是否適合，在此先不做討論。

國中生和小學生的做法不太一樣。我常鼓勵國中生養成預習的習慣，因為CP值很高！只花個5分鐘先瀏覽一次課本都好，國中各科課程內容多而雜，讓自己對課程架構、討論主題有大致了解，老師講到哪裡就更容易進入學習狀況。

小學的課程相對簡單，過度預習的風險是有些孩子覺得太簡單、無聊，上課反而不想學。畢竟大腦喜歡「彩色、新奇、有一點挑戰」的事物，如果孩子覺得學校課程太簡單、太無聊，上課時想和同學玩、搗蛋，甚至破壞了學習的興趣，反而適得其反。那麼國小生還要課前預習嗎？其實只要換個方式就行了，要把握的原則是：擴大知識廣度與往下挖掘深度，但不要影響在學校上課的新鮮感！

一、順序調換：先看自修的課外補充、充電站

通常自修各單元的最後都會一些參考資料，或者提供網址、QR code（二維條碼），這些內容在小考、段考前通常沒有足夠時間仔細閱讀，我發現會認真看完這些課外補充的孩子實在不多，相當可惜；因此，何不換個順序，把「看起來不會考」的參考資料當作預習材料，把買自修的錢善用到底！還能充實先備知識、擴大領域。當然，一定有讀不懂的地方，沒關係，搭配上課時仔細聽學校老師怎麼講解，學習該課內容後，有興趣再看一次。

二、看不懂的「關鍵字」，上網找資料

只看課本的標題，將看不太懂的語詞當關鍵字，上網看看有什麼資料或影片，只要和課文重複性不高，就可以當作預習資料，如果能把抽象的詞彙「畫面化」，能強化印象、幫助後續記憶。

三、閱讀測驗或課外讀物

在開學時先翻課本目錄、大標，做個記號，在上某一課前先大致了解內容，找議題相關但內容不重複的課外讀物或閱讀測驗來翻閱。不過，有一些孩子，我會建議和國中生一樣，最好能先預習課內的教材，例如有ADHD傾向、閱讀力偏弱、書寫困難、或有數學困難等類型的孩子。

先預習，心中有準備，先掌握這一課的標題與內容，會更容易學會。在寒暑假先預習，開學時會特別有成就感，創造好的開始。對於專注力不好的孩子，先預習還有一個用處：即使中途分心或恍神了，當注意力跳回來，較能接上老師講課的內容，而不是兩眼一抹黑、聽一半聽不懂了就乾脆放棄整節課。

無論哪一科，我習慣讓孩子預習時念標題念3次，再開始念課文，因為我見過太多孩子對於課本標題都是「瞄過、路過、直接跳過」，完全不看標題，但標題才是一課的知識考點，甚至於是重要主旨，所以一定要重視標題！

順便分享，對於在語文學習比較落後的國小孩子，我曾在他們六年級時就循序教一點文言文，講故事、介紹詞性、修辭法等語文常識，當他們在班上能回答出老師的問題，且意外發現自己竟然已經學過其他人普遍不愛學、或覺得很難的內容，孩子都感到很有成就感，告訴我彷彿有發光的感覺呢！

●本文摘選自寫樂文化出版之《幫助每個孩子學習：用大腦喜歡的方式啟發動能，孩子開竅、爸媽不累，雅麗老師的減壓高效邏輯讀書法》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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