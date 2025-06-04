報時光x統一獅 首度聯名《獅吼臺南 棒球訂製書》募資啟動！收藏獅迷的青春正是時候！

文／報時光

「《獅吼臺南》不只是記錄統一獅從草創到今日的每一場拼戰，也是對那座南臺灣聖地──臺南棒球場的一次深情回望。書裡有榮耀，也有低潮；有經典賽事，也有不為人知的插曲，還有那場改變了許多事情的「臺南棒球場事件」。 這些故事，並不全是勝利者的讚歌，有時候更像一杯球場邊的啤酒微苦，但讓人回味。」──統一獅領隊 蘇泰安

圖／報時光

沒有人忘得了，那些在臺南球場吶喊到沙啞的日子。即使球場老舊，即使風雨無情，球迷的熱情從未冷卻。

一切從1990年3月17日說起

中職正式開打，老球迷口中的「龍獅虎象」同步起跑，點燃國內棒壇空前熱潮，從職棒二年開始連續6季總觀眾人數都達百萬以上，職棒四年擴編成六隊後，更是連3季超過160萬人次，熱門比賽一票難求，不但黃牛票熱賣，還出現球迷翻牆進場，甚至爬到樹上、鐵塔免費觀戰的「盛況」。

1993年的總冠軍賽--象獅大戰，是許多人心中最震撼的一役

首次象獅爭王，從臺北打到高雄，第三戰在高雄立德棒球場結束，近百名獅迷連夜趕到臺南球場佈置場地，迎接隔天臺南球場賽事，再從臺南、臺中打到新竹，六場爭霸戰都爆滿，最終獅隊以4：3擊敗兄弟隊，成為史上首支留下勝利紀錄的職棒隊。

英國倫敦電視台來臺報導我體育發展，剛好趕上這股熱潮，對臺灣球迷奏樂搖旗吶喊、煙火、蜂炮齊鳴感到相當驚奇，認為足以媲美英國狂熱足球迷。

統一獅後來多次挺進臺灣大賽，也留下無數刻骨銘心的記憶

獅隊後來成為臺灣大賽的常客，球迷實在太投入，2001年獅、象又碰面，2004年獅、牛對決，以及2008年獅、象次爭王，隨著戰況激烈，就連球隊巴士也一再成為球迷出氣的對象，曾經身歷其境的人一輩子難忘。

圖／報時光

有太多「瘋狂」故事，讓新生代球迷難以想像的過往

在那個球迷超級死忠時期有很多傳說，想混進球場的人不少，臺南球場腹地不大、緊鄰大馬路，買不到票乾脆爬牆或爬樹，不過也因看臺和場內距離很近，更容易接觸崇拜的球員，給禮物、簽名都很方便，成為這座球場一大特色；聯盟宣布因雨停賽，時常引發球迷反彈，直接和工作人員對幹，還曾出現球員為了安撫他們的情緒，乾脆留在球場進行友誼賽，不難想見老球迷的瘋狂程度。

● 本文摘選自報時光之《獅吼臺南棒球訂製書》。

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